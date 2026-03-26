Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Di dời chiếc máy bay Mig21 bị 'bỏ quên' tại Cà Mau

Tân Lộc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tiêm kích Mig21 nằm giữa bãi cỏ um tùm, xuống cấp nghiêm trọng sẽ được tỉnh Cà Mau di dời về Bộ chỉ huy quân sự tỉnh để bảo quản, xác minh nguồn gốc và đưa ra hướng xử lý tiếp theo.

Ngày 26/3, ông Ngô Vũ Thăng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, chính quyền đã triển khai lực lượng dọn dẹp khu vực chiếc máy bay Mig21 đang nằm tại khu đất số 40 Nguyễn Trãi, phường An Xuyên (phía sau khu nhà tập thể cán bộ). Sau khi dọn dẹp mặt bằng, chiếc máy bay sẽ được di dời về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau để bảo quản tốt hơn.

“Tỉnh sẽ phối hợp với các đơn vị chuyên môn xác định nguồn gốc chiếc máy bay, sau đó sẽ có hướng xử lý tiếp theo", ông Thăng nói.

26687484a2242c7a7535.jpg
Chiếc máy bay bị 'bỏ quên' nhiều năm giữa khu dân cư Cà Mau.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tỉnh Cà Mau cho biết, hiện chiếc máy bay Mig21 có bộ khung còn tương đối nguyên vẹn, nhưng nhiều chi tiết ở cánh, phần đầu và đuôi đã bị ăn mòn, biến dạng.

Trước thông tin về chiếc máy bay Mig21 bị lãng quên tại Cà Mau, mới đây, Đại tá Kiều Văn Dũng – nguyên Phó Tham mưu trưởng Sư đoàn Không quân 370 (Quân chủng Phòng không – Không quân) đã lên tiếng làm rõ nguồn gốc chiếc máy bay này. Theo đó, những năm 80 thế kỷ trước, Quân chủng Không quân tặng một số máy bay (đã loại biên) để trưng bày triển lãm, trong đó có tỉnh Minh Hải (nay là tỉnh Cà Mau). Do đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau có thể phối hợp với các ngành chức năng của địa phương tham mưu cho UBND tỉnh chủ động xử lý.

#Mig21 #Cà Mau #quân sự #bảo quản #máy bay

Xem thêm

Cùng chuyên mục