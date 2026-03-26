Kiên định đường lối đổi mới và mục tiêu tăng trưởng hai con số

TPO - PGS.TS Lê Quốc Lý, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đồng tình với quyết tâm của Hội nghị Trung ương 2 về kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số. "Chúng ta không thể thỏa hiệp để rồi điều chỉnh các thước đo, các mục tiêu đặt ra. Vấn đề không phải là chúng ta có làm được hay không, mà quan trọng là bộ máy có quyết liệt thực hiện không", ông Lý nói.

Tinh thần hành động



Thưa ông, Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV vừa diễn ra, với nhiều nội dung quan trọng. Trong phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, đây là hội nghị đặt nền móng vận hành cho cả nhiệm kỳ. Ông nhìn nhận như thế nào về kết quả hội nghị?

Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV vừa được tổ chức rất thành công. Đây là hội nghị rất quan trọng, quyết định về chương trình làm việc toàn khóa, quy chế làm việc, quy định thi hành Điều lệ Đảng, các quy định về kiểm tra, giám sát, kỷ luật, về công tác tư tưởng, về cơ chế phối hợp, về nhân sự chủ chốt của bộ máy nhà nước...

Tôi thấy, qua phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm, những nội dung nêu ra đều thể hiện tinh thần hành động rất rõ nét. Sau khi được Trung ương thống nhất, tại Kỳ họp Quốc hội sắp tới, chúng ta sẽ kiện toàn các vị trí nhân sự chủ chốt của bộ máy nhà nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV. Ảnh: TTXVN.



Tổng Bí thư cũng nhắc đến hành lang pháp lý. Tôi thấy rằng, đây là nội dung cực kỳ quan trọng, phải hành động ngay. Trong thời gian dài trước đây, hành lang pháp lý của chúng ta còn một số lúng túng, yếu kém, chưa được đồng bộ, hoàn chỉnh và hiện đại. Hiện nay, nền kinh tế đất nước đã phát triển vượt bậc, nếu có thể chế, hành lang pháp lý chuẩn, hiện đại, xứng tầm, phù hợp hơn với thông lệ quốc tế và mô hình phát triển kinh tế, thì chúng ta sẽ có điều kiện tăng trưởng cao hơn nữa. Hội nghị đã bàn đến tạo hành lang pháp lý cho phát triển trong cả nhiệm kỳ và những năm tiếp theo, phải đổi mới quyết liệt để cả hệ thống bước vào kỷ nguyên mới một cách mạnh mẽ và chắc chắn.

Tổng Bí thư cũng nêu về “quy tắc vận hành”. Trước đây, chúng ta bàn nhiều, nhưng quy tắc đó vẫn chỉ nằm trên giấy tờ, chưa đi vào cuộc sống. Quy tắc đó vận hành thế nào, kết quả đòi hỏi ra sao và ai chịu trách nhiệm đều không rõ. Đây là điều rất quan trọng, rất mới.

Một vấn đề nữa, Tổng Bí thư nói về “nguyên tắc kỷ luật”. Rõ ràng, chúng ta tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, quyết liệt phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quyết tâm đẩy lùi những tha hóa, vi phạm, sai trái.

Một điểm mới nữa, theo tôi, Tổng Bí thư nhấn mạnh về “chuẩn mực hành động”, tức là phải có tiêu chí, thước đo. Đây là quyết tâm mới của Đảng, của đất nước chúng ta. Chúng ta phải thực hiện câu nói của Bác Hồ: Chủ nghĩa xã hội là làm cho dân được ấm no, tự do, hạnh phúc.

Chuẩn mực hành động, tức là phải hành động thế nào để dân được ấm no. Dân ấm no thể hiện ở quyết tâm của chúng ta là làm ra của cải vật chất dồi dào nhất, người dân phải giàu mạnh, ấm no. Người dân cũng phải cảm thấy được hạnh phúc, được bình an, yên tâm, được bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ. Trẻ em được đến trường đầy đủ, lớn lên có cơ hội việc làm, nuôi sống, làm giàu cho bản thân và gia đình. Về già, con người có chế độ lương hưu, có bảo hiểm chăm sóc sức khoẻ…

Có được thành công là nhờ đổi mới

Thưa ông, “4 kiên định về chính trị, tư tưởng” mà Tổng Bí thư nhắc tới trong bài phát biểu bế mạc hội nghị có ý nghĩa như thế nào?

Đúng vậy, bài phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư nhắc đến 4 kiên định về chính trị, tư tưởng. Đầu tiên là kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Chúng ta phải luôn luôn sáng tạo, vận dụng Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tế Việt Nam. Cốt lõi chính là giải phóng cho con người, đem lại cho con người thực sự ấm no, tự do, hạnh phúc.

Kiên định thứ hai là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Điều này hoàn toàn cần thiết vì đất nước phải tự chủ, không phụ thuộc. Nhưng chủ nghĩa xã hội phải hiểu đúng như Bác Hồ nói là làm cho dân được ấm no, tự do, hạnh phúc. Độc lập mà dân không được thụ hưởng ấm no, tự do, hạnh phúc thì độc lập cũng chả có ý nghĩa gì. Chúng ta đang trên đường đi đến chủ nghĩa xã hội hiện thực, làm cho người dân được ấm no, tự do, hạnh phúc. Độc lập gắn liền với ấm no, tự do, hạnh phúc.

PGS.TS Lê Quốc Lý. Ảnh: PV.



Kiên định thứ ba mới là quan trọng: Kiên định đường lối đổi mới. Chúng ta thành công được ngày hôm nay là nhờ có đổi mới. Nếu năm 1986, lãnh đạo Đảng, Nhà nước không có quyết định đổi mới thì chắc chắn không có ngày hôm nay.

Kiên định thứ tư, là các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa, nghĩa là gắn chặt công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ phát triển đất nước.

Không thể thỏa hiệp để điều chỉnh các thước đo, các mục tiêu

Trong bối cảnh hiện nay, với nhiều khó khăn, rõ ràng, chúng ta phải rất kiên định đường lối đổi mới để đạt mục tiêu tăng trưởng 10% trở lên, hướng tới 2 mục tiêu 100 năm, thưa ông?

Tôi rất đồng tình với quan điểm của Tổng Bí thư, rằng, chúng ta phải đảm bảo tăng trưởng trên 10%, không chấp nhận tăng trưởng thấp. Chúng ta không thể thỏa hiệp để rồi điều chỉnh các thước đo, các mục tiêu. Vấn đề không phải là chúng ta có làm được hay không, mà quan trọng là bộ máy có quyết liệt thực hiện không.

Tôi nhận thấy, hiện nay, mục tiêu, chính sách, cơ chế, giải pháp và lòng dân có rồi. Nhiệm kỳ vừa qua, chúng ta gặp nhiều khó khăn, cả về đại dịch, xung đột, biến động trên thế giới… mà còn đạt tăng trưởng mức 8%, nỗ lực xây dựng hàng nghìn km cao tốc…

Nhiệm kỳ này, cơ chế chính sách đã mở, đường cao tốc đã có, kinh tế tư nhân được “bật đèn xanh”, vậy mà nếu kinh tế không phát triển, không đột phá, công trình lớn không về đích thì không được.

Cơ chế phải được nới lỏng, có chỉ đạo dứt khoát và giám sát chặt chẽ. Phải kiên định các mục tiêu tăng trưởng, cả hệ thống chính trị phải lấy đó làm thước đo hành động để đánh giá. Nếu đoàn kết, phát huy sức mạnh toàn dân, cùng với sự trong sáng, tận tâm vì dân, vì nước của cán bộ, tôi tin sẽ làm được. Tinh thần là khó ở đâu gỡ ở đấy, tắc ở đâu tháo ở đấy với những cơ chế, giải pháp đột phá. Phải thay đổi triệt để về tư duy hành động. Nói phải đi đôi với làm, làm nhiều, nói ít. Quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư đã gợi mở cho toàn Đảng, toàn dân về cách làm mới, phương hướng mới và niềm tin mới.