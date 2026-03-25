Trung ương Đảng thống nhất giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu chức danh lãnh đạo chủ chốt

TPO - Ban Chấp hành Trung ương Đảng biểu quyết thống nhất giới thiệu nhân sự để Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI bầu chức danh lãnh đạo chủ chốt cơ quan nhà nước khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 theo quy định.

Theo thông báo Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV, thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV họp từ ngày 23-25/3, tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì và có bài phát biểu quan trọng khai mạc, bế mạc hội nghị.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV. Ảnh: TTXVN.



Trong các kết quả hội nghị, thông báo nêu rõ: Ban Chấp hành Trung ương Đảng biểu quyết thống nhất giới thiệu nhân sự để Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI bầu chức danh lãnh đạo chủ chốt cơ quan nhà nước khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 theo quy định.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đồng ý tờ trình của Bộ Chính trị về cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước và phương án giới thiệu nhân sự đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 -2031.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị căn cứ kết quả lấy ý kiến giới thiệu của Trung ương, biểu quyết chính thức giới thiệu nhân sự các chức danh lãnh đạo của cơ quan nhà nước khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 để làm thủ tục trình Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn theo quy định.