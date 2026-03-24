Trung ương cho ý kiến về thành lập thành phố Đồng Nai

Trường Phong
TPO - Văn phòng Trung ương Đảng vừa có thông cáo về ngày làm việc thứ 2 của Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV với nhiều nội dung quan trọng, trong đó có việc thảo luận, cho ý kiến về tờ trình về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Theo thông cáo, ngày 24/3/2026, buổi sáng, Trung ương và các đại biểu làm việc tại hội trường, thảo luận về các nội dung: (1) Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng. (2) Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. (3) Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIV. (4) Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng.

Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV. Ảnh: TTXVN.

Sau đó, thời gian còn lại của buổi sáng và buổi chiều, Trung ương và các đại biểu làm việc tại tổ để thảo luận và cho ý kiến về các nội dung:

(1) Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030; Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2026 - 2030; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030; Kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2026 - 2030.

(2) Tờ trình về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

(3) Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

(4) Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

