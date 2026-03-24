Nghệ An: Lửa bốc cháy ngùn ngụt, cột khói đen cao hàng chục mét ở nhà dân

TPO - Phát hiện ngọn lửa bốc cháy ngùn ngụt kèm cột khói đen cao hàng chục mét ở căn nhà của người dân trú xã Quỳnh Lưu (Nghệ An), hàng xóm xung quanh đã tìm cách dập lửa đồng thời báo cảnh sát chữa cháy đến cứu hỏa.

Chiều 24/3, lãnh đạo xã Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà một người dân trên địa bàn.

Video cháy ngùn ngụt, cột khói đen cao hàng chục mét ở nhà buôn bán xốp.

Thông tin ban đầu cho biết, trước đó vào khoảng 14h ngày 24/3, người dân ở thôn 6 (xã Quỳnh Lưu) bất ngờ phát hiện vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại căn nhà 2 tầng của một người dân buôn bán xốp, thùng xốp các loại. Phát hiện đám cháy, hàng xóm xung quanh đã hô hoán nhau tìm cách dập lửa đồng thời báo cảnh sát chữa cháy.

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy trên địa bàn đã huy động nhiều phương tiện và cán bộ đến để dập lửa cứu hỏa. Tuy nhiên, đám cháy lan rộng, bùng phát với cột khói đen cao hàng chục mét khiến việc dập lửa gặp khó khăn.

Hàng xóm xung quanh tìm cách dập lửa nhưng đám cháy quá lớn khiến việc dập lửa gặp khó khăn.

Sau khoảng 30 phút dập lửa, đám cháy cơ bản đã được khống chế. Tuy nhiên mái tôn, một số tài sản bên trong căn nhà đã bị lửa thiêu rụi. Tường, nhà bị khói đen bám dày đặc.

“Khi xảy ra vụ cháy, chủ nhà đi vắng nên không có ai bị thương. Hai người hàng xóm bên cạnh phát hiện đám cháy thông qua hệ thống cảnh báo đã kịp thời chạy ra bằng lối thoát hiểm nên an toàn”, lãnh đạo xã Quỳnh Lưu nói và cho biết, nguyên nhân ban đầu được nhận định do người hàng xóm hàn mái tôn. Có thể xỉ hàn rơi xuống xốp dẫn đến vụ hỏa hoạn trên.

Cột khói đen từ vụ cháy bốc cao hàng chục mét.

Sau khi đám cháy được dập tắt, công an địa phương đang điều tra xác minh nguyên nhân đồng thời làm rõ số tài sản bị thiệt hại.