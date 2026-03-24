Gây mê để thu hoạch cặp nhung nai 'khủng' hiếm có hơn 13kg

TPO - Cặp nhung nai nặng hơn 13kg đã được một người dân ở xã Quỳnh Văn (Nghệ An) gây mê để thu hoạch và bán với giá 95 triệu đồng. Cặp nhung nai có kích thước "khủng" này được đánh giá là hiếm có.

Ngày 24/3, anh Nguyễn Cảnh Sinh (trú thôn 13 Quỳnh Tân, xã Quỳnh Văn, Nghệ An) vừa thu hoạch một cặp nhung nai có trọng lượng 13,4 kg. Đây được xem là cặp nhung nai có trọng lượng lớn hiếm có.

Con nai của gia đình anh Nguyễn Cảnh Sinh có cặp nhung "khủng" nặng 13,4kg.

Anh Nguyễn Cảnh Sinh cho biết, con nai đực cho cặp nhung "khủng" trên được mua cách đây 3 năm với giá 450 triệu đồng. Thời điểm mua, con nai đã 6 năm tuổi. Đây là năm thứ 3, con nai cho thu hoạch nhung và trọng lượng luôn tăng dần qua các năm.

Cụ thể, năm 2024, con nai này cho thu hoạch cặp nhung nặng gần 9kg. Năm 2025 tiếp tục cho thu hoạch cặp nhung nặng 11,7 kg. Đến năm 2026, con nai tiếp tục cho ra cặp nhung "khủng" với kích thước to lớn và hình dáng đẹp mắt hơn nặng 13,4kg.

Rất đông người dân đến theo dõi quá trình cắt cặp nhung nai "khủng" này. (Ảnh: Như Thủy).

Do cặp nhung nai lớn, anh Sinh phải thuê người tiêm thuốc mê rồi dùng cưa để thu hoạch. Cặp nhung vừa thu hoạch có chiều dài hơn 100cm, phía trên có hình dáng độc đáo như bông hoa mào gà rất lạ. Nghe tin gia đình anh Sinh thu hoạch cặp nhung nai “khủng”, rất đông người dân trong và ngoài xã đến xem, chiêm ngưỡng.

Sau khi cặp nhung nai được cắt thành công, anh Nguyễn Cảnh Sinh đã bán cho một đơn vị thu mua trú tại Hương Sơn (Hà Tĩnh) với giá 95 triệu đồng.

Được biết, trang trại của anh Sinh đang nuôi gần 100 con hươu và nai. Tuy nhiên, con nai nói trên cho chất lượng nhung tốt và kích thước lớn nhất.

Nhiều người trong giới săn mua nai giống định giá con nai này có giá trị lên tới gần 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, anh Sinh cho biết sẽ không bán vì con nai giống này có chất lượng tốt và rất hiếm có.

Sau khi cắt lộc nhung, anh Sinh sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng con nai với chế độ ăn, kỹ thuật độc đáo để kỳ vọng năm 2027 tiếp tục phá kỷ lục về trọng lượng cặp nhung nai lớn hơn.

Ông Trần Nhật Trung - Chủ tịch Hội Nhung hươu nai Quỳnh Lưu - Hoàng Mai cho biết, nghề nuôi hươu, nai tại khu vực đang có bước phát triển mạnh, nhiều hộ đầu tư con giống giá trị cao. “Cặp nhung nai nặng 13,4 kg vừa được cắt tại trang trại Sinh Thủy là cặp nhung hiếm gặp. Điều này cho thấy tiềm năng phát triển nghề nuôi hươu, nai lấy nhung tại địa phương rất lớn nếu được đầu tư bài bản”, ông Trung chia sẻ.