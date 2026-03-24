Ngày mai diễn ra Lễ trao Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025

Lễ trao Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 được tổ chức tại Đài Truyền hình Việt Nam với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Ban Bí thư T.Ư Đoàn.

Giải thưởng nhằm tôn vinh những tấm gương xuất sắc, lan tỏa những giá trị tích cực, truyền cảm hứng và khơi dậy khát vọng cống hiến trong thế hệ trẻ Việt Nam, có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng hình ảnh thế hệ trẻ bản lĩnh, trí tuệ và tiên phong vì sự phát triển của đất nước. Giải thưởng được trao hàng năm vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3).

Mỗi cá nhân được vinh danh năm nay sẽ mang đến một câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ; đại diện cho sự chuyển mình của thế hệ trẻ Việt Nam trong thời đại hội nhập và đổi mới.

Họ không chỉ vượt qua giới hạn của bản thân để sáng tạo và cống hiến cho cộng đồng, đất nước mà còn đảm trách ở những vị trí quản lý, trao truyền tri thức - công nghệ và kinh nghiệm đến những lớp trẻ kế cận; khởi nghiệp phát triển thương hiệu Việt Nam ra thị trường thế giới…

Về phần thưởng, các Gương mặt trẻ sẽ nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Kỷ niệm chương Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 cùng phần thưởng bằng tiền mặt.

Trong khuôn khổ Lễ trao Giải thưởng, các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và triển vọng sẽ tham gia nhiều hoạt động như: Lễ báo công dâng Bác và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hương Tượng đài Liệt sĩ đường Bắc Sơn..

Đặc biệt, dịp này, các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và triển vọng năm 2025 sẽ tham dự chương trình Thủ tướng gặp mặt 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 9 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2025, và 100 cán bộ Đoàn tiêu biểu toàn quốc năm 2026 (dự kiến chiều 26/3).