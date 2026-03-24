Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

'Giọt máu hồng' từ những người lính cứu hỏa xứ Nghệ

Thu Hiền

TPO - Không chỉ góp phần cứu sống người bệnh, những "giọt máu hồng" còn lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm vì cộng đồng của người lính cứu hỏa xứ Nghệ.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Ba nhất”, Tháng Thanh niên﻿ năm 2026 và hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2026), Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC & CNCH) Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với thông điệp “Hiến giọt máu đào – Trao đời sự sống﻿”. Gần 250 cán bộ, chiến sĩ hưởng ứng tham gia hiến máu.
Chương trình hiến máu tình nguyện là hoạt động thường niên của Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh Nghệ An. Không chỉ góp phần bổ sung kịp thời nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị tại các bệnh viện trong bối cảnh nguồn máu dự trữ còn hạn chế, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, nhân văn của những người lính cứu hỏa.
Lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ đăng ký, kê khai thông tin, kiểm tra sức khỏe trước khi hiến máu.
Thượng tá Nguyễn Đức Hùng – Phó Trưởng phòng PCCC & CNCH, Công an tỉnh Nghệ An (bên phải) cho biết, hoạt động hiến máu tình nguyện đã trở thành nét đẹp truyền thống﻿ của đơn vị, thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ lực lượng Công an nhân dân vì cộng đồng. “Mỗi cán bộ, chiến sĩ đều nhận thức rõ rằng, hiến máu không chỉ là nghĩa cử cao đẹp mà còn là trách nhiệm với xã hội, với nhân dân”, Thượng tá Hùng chia sẻ.
Đây là lần thứ 10 Thượng úy Nguyễn Duy Bảo – Bí thư Đoàn Thanh niên Phòng PCCC & CNCH tham gia hiến máu. Anh tâm sự: “Mỗi lần hiến máu, tôi đều cảm thấy tự hào﻿ vì có thể góp một phần nhỏ bé của mình để cứu giúp người khác. Với tôi, đó cũng là cách thiết thực để tuổi trẻ cống hiến cho cộng đồng”.
Đại úy Tần Thị Ngọc Mai – cán bộ Đội Cảnh sát PCCC & CNCH trên sông cho rằng, hiến máu là hành động giản dị nhưng mang lại ý nghĩa lớn lao. “Chỉ cần đủ điều kiện sức khỏe, ai cũng có thể tham gia. Tôi mong phong trào sẽ ngày càng lan tỏa để có thêm nhiều người được cứu sống”, chị nói.
Với phương châm “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, những năm qua, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về ý nghĩa nhân văn của phong trào hiến máu tình nguyện. Từ đó, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tích cực hưởng ứng tham gia. Hàng trăm đơn vị máu đã được hiến tặng, góp phần kịp thời cứu sống nhiều bệnh nhân, trong đó có cả đồng chí, đồng đội trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Tại chương trình, Ban tổ chức đã tiếp nhận 107 đơn vị máu, mỗi đơn vị từ 250 – 300ml. Toàn bộ số máu này được chuyển về Trung tâm Huyết học và Truyền máu Nghệ An để bổ sung vào ngân hàng máu, phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân trên địa bàn.
Không chỉ góp phần bổ sung nguồn máu cho ngành y tế, hoạt động còn lan tỏa hình ảnh đẹp﻿ về người chiến sĩ PCCC & CNCH “gần dân, sát dân”, sẵn sàng hy sinh, cống hiến vì sự sống của nhân dân, không chỉ trong lửa khói hiểm nguy mà còn trong những nghĩa cử nhân ái đời thường.
#cứu hỏa #hiến máu #lính cứu hỏa #nhân đạo #Nghệ An #Tháng Thanh niên

Xem thêm

Cùng chuyên mục