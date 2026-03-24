'Giọt máu hồng' từ những người lính cứu hỏa xứ Nghệ

TPO - Không chỉ góp phần cứu sống người bệnh, những "giọt máu hồng" còn lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm vì cộng đồng của người lính cứu hỏa xứ Nghệ.
Chương trình hiến máu tình nguyện là hoạt động thường niên của Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh Nghệ An. Không chỉ góp phần bổ sung kịp thời nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị tại các bệnh viện trong bối cảnh nguồn máu dự trữ còn hạn chế, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, nhân văn của những người lính cứu hỏa.
Lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ đăng ký, kê khai thông tin, kiểm tra sức khỏe trước khi hiến máu.
Với phương châm “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, những năm qua, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về ý nghĩa nhân văn của phong trào hiến máu tình nguyện. Từ đó, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tích cực hưởng ứng tham gia. Hàng trăm đơn vị máu đã được hiến tặng, góp phần kịp thời cứu sống nhiều bệnh nhân, trong đó có cả đồng chí, đồng đội trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Tại chương trình, Ban tổ chức đã tiếp nhận 107 đơn vị máu, mỗi đơn vị từ 250 – 300ml. Toàn bộ số máu này được chuyển về Trung tâm Huyết học và Truyền máu Nghệ An để bổ sung vào ngân hàng máu, phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân trên địa bàn.