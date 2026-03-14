Thanh niên Lào Cai hiến máu yêu thương

Thành Đạt
TPO - Ngày 14/3, Tỉnh Đoàn Lào Cai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 2026, thu hút hàng trăm tình nguyện viên tham gia.

Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện và phát huy tinh thần xung kích, vì cộng đồng của tuổi trẻ, ngày 14/3, tại Nhà đa năng Trường Cao đẳng nghề Yên Bái cơ sở 2 (Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái cũ), Tỉnh Đoàn Lào Cai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 2026 với chủ đề “Hiến máu yêu thương - Lan tỏa sự sống”.

29266.jpg
Hàng dài cán bộ, chiến sĩ xếp hàng chờ hiến máu tình nguyện.

Chương trình có sự tham dự của lãnh đạo Tỉnh Đoàn, đại diện Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn.

Ngay từ sáng sớm, nhiều đoàn viên, thanh niên đã có mặt đăng ký tham gia hiến máu. Ban tổ chức bố trí các khu vực tiếp nhận đăng ký, khám sàng lọc sức khỏe, tư vấn và thực hiện quy trình hiến máu theo đúng quy định của ngành y tế, bảo đảm an toàn cho người tham gia. Lực lượng tình nguyện viên hỗ trợ hướng dẫn, góp phần tạo không khí sôi nổi, trật tự tại chương trình.

29268.jpg
Các tình nguyện viên hiến máu tại chương trình.

Kết quả, ngày hội đã tiếp nhận 429 đơn vị máu an toàn, bổ sung vào ngân hàng máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho người bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn.

Hoạt động góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về ý nghĩa của hiến máu tình nguyện, đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm vì cộng đồng của tuổi trẻ Lào Cai.

#Hoạt động hiến máu tình nguyện #Phong trào tuổi trẻ vì cộng đồng #Ngày hội hiến máu 2026 #Lan tỏa tinh thần sẻ chia #Nâng cao nhận thức cộng đồng

