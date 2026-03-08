Nét đẹp tuổi trẻ tình nguyện tại Chủ Nhật Đỏ lớn nhất từ trước đến nay tại TPHCM

TPO - Hàng nghìn bạn trẻ phấn khởi góp sức làm nên ngày hội Chủ Nhật Đỏ đậm chất nhân văn, lan tỏa tình người đúng dịp Quốc tế Phụ nữ (8/3).
Các bạn nữ phấn khởi khi được góp sức lan tỏa hành động đẹp trong ngày Quốc tế Phụ nữ.
Ngày hội thu hút nhiều nghệ sĩ, hoa, á hậu, người đẹp Hoa hậu Việt Nam đến đồng hành và lan tỏa tinh thần nhân văn của Chủ Nhật Đỏ.
Tại ngày hội, Ban tổ chức đã vinh danh, khen thưởng những cá nhân có đóng góp tích cực đối với phong trào hiến máu cứu người. Cùng với đó, Báo Tiền Phong cùng đơn vị đồng hành cũng trao tặng Hội sinh viên các trường những chiếc máy tính và học bổng để nâng bước hành trình tiếp cận tri thức của các bạn trẻ.
Bên cạnh hoạt động hiến máu, Ngày hội Chủ Nhật Đỏ còn tạo bầu không khí sôi nổi, lôi cuốn với các gian hàng hoạt động vui tươi, thu hút các đại biểu và nhiều bạn trẻ đến trải nghiệm.