Giới trẻ

Google News

Nét đẹp tuổi trẻ tình nguyện tại Chủ Nhật Đỏ lớn nhất từ trước đến nay tại TPHCM

Ngô Tùng

TPO - Hàng nghìn bạn trẻ phấn khởi góp sức làm nên ngày hội Chủ Nhật Đỏ đậm chất nhân văn, lan tỏa tình người đúng dịp Quốc tế Phụ nữ (8/3).

2t8a1117.jpg
Ngày 8/3, đúng ngày lễ Quốc tế Phụ nữ, tại Trường Đại học Văn Hiến (TPHCM) đã diễn ra Ngày hội hiến máu tình nguyện Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII - năm 2026, thu hút đông đảo sinh viên, giảng viên, nghệ sĩ tham gia. Chương trình Chủ Nhật Đỏ năm nay tại TPHCM do Báo Tiền Phong phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức, với sự phối hợp của Trường Đại học Văn Hiến, Bệnh viện Quân y 175 cùng các đơn vị đồng hành chính gồm Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Tập đoàn Gelex. Ảnh: Ngô Tùng
2t8a1285.jpg
2t8a1146.jpg
Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn sinh viên Trường Đại học Văn Hiến và nhiều trường đại học tề tựu tại sự kiện để đăng ký hiến máu và hòa vào các hoạt động sôi nổi, tươi vui﻿ trong ngày hội. Không khí càng trở nên sôi nổi, rộn ràng khi các nghệ sĩ, hoa hậu, á hậu, người đẹp đến với chương trình.
2t8a1129.jpg
Nô nức đến với ngày hội, bạn Trần Lê Phương Thảo - sinh viên khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Văn Hiến đã đăng ký hiến máu để tiếp tục được sẻ chia với mọi người cũng như lan tỏa tinh thần thiện nguyện. “Tôi được biết kho máu của các ngân hàng máu còn thiếu nên muốn góp sức nhỏ giúp ích thêm cho cộng đồng”, Phương Thảo chia sẻ.
2t8a1298.jpg
Cũng với tinh thần nhân văn của chương trình Chủ Nhật Đỏ "Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi", nhiều bạn trẻ đã hăng hái sẻ chia giọt máu hồng ý nghĩa.
2t8a1280.jpg
2t8a1282.jpg
Trong khi đó, dù không hiến máu, nhiều nữ sinh cũng tích cực hỗ trợ công tác tổ chức chương trình khi có đến hàng nghìn người tham gia sự kiện.
2t8a1208.jpg
Nhóm nữ sinh Văn Hiến tham gia điều phối các hoạt động hiến máu và các công việc hậu cần của Ban tổ chức.
2t8a1132.jpg
2t8a1203.jpg
2t8a1197.jpg
Các bạn nữ phấn khởi khi được góp sức lan tỏa hành động đẹp trong ngày Quốc tế Phụ nữ.
2t8a1142.jpg
Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Chủ Nhật Đỏ năm 2026 cho biết, Ban Biên tập Báo Tiền Phong mong muốn chương trình mang sứ mệnh huy động lượng máu lớn cần thiết để cứu chữa bệnh nhân và góp phần xây dựng phong trào hiến máu﻿ tình nguyện ngày càng lớn mạnh trong cả nước. “Những bệnh nhân đang rất cần những giọt máu của chúng ta để chữa bệnh. Những giọt máu của mọi người có thể làm sống lại những cuộc đời”, nhà báo Phùng Công Sưởng nói.
2t8a1165.jpg
2t8a1145.jpg
2t8a1291.jpg
Ngày hội thu hút nhiều nghệ sĩ, hoa, á hậu, người đẹp Hoa hậu Việt Nam đến đồng hành và lan tỏa tinh thần nhân văn của Chủ Nhật Đỏ.
2t8a1316.jpg
Đến với ngày hội, ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh gửi đến đông đảo bạn trẻ ca khúc tỉ view "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cùng một bài hát mới. "Nhắc đến Chủ Nhật Đỏ, chúng ta nhớ đến những điều tử tế, ý nghĩa mà mỗi chúng ta đều có thể chia sẻ, đồng hành và lan tỏa. Quỳnh cũng rất thích câu nói Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại" và mong rằng từ ngày hội hôm nay sẽ có thêm nhiều cuộc đời ở lại với chúng ta", Duyên Quỳnh chia sẻ.
2t8a1271.jpg
2t8a1258.jpg
2t8a1265.jpg
Tại ngày hội, Ban tổ chức đã vinh danh, khen thưởng những cá nhân có đóng góp tích cực đối với phong trào hiến máu cứu người. Cùng với đó, Báo Tiền Phong cùng đơn vị đồng hành cũng trao tặng Hội sinh viên các trường những chiếc máy tính và học bổng để nâng bước hành trình tiếp cận tri thức của các bạn trẻ.
2t8a1194.jpg
Sắc màu tuổi trẻ trong ngày hội lan tỏa yêu thương Chủ Nhật Đỏ đúng dịp Quốc tế Phụ nữ, 8/3.
z7599146867534-d8f054bbf4940b07d45fddd962c7a5ea.jpg
2t8a1349.jpg
z7599146942276-e345dac5627b1e313d9567f4a15082f1.jpg
Bên cạnh hoạt động hiến máu, Ngày hội Chủ Nhật Đỏ còn tạo bầu không khí sôi nổi, lôi cuốn với các gian hàng hoạt động vui tươi, thu hút các đại biểu và nhiều bạn trẻ đến trải nghiệm.
Ngô Tùng
#Chủ Nhật Đỏ #Đại học Văn Hiến #tinh thần thiện nguyện #lan tỏa nét đẹp #sinh viên #màu áo tình nguyện #Tháng Thanh niên

