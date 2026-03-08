Nét đẹp tuổi trẻ tình nguyện tại Chủ Nhật Đỏ lớn nhất từ trước đến nay tại TPHCM

TPO - Hàng nghìn bạn trẻ phấn khởi góp sức làm nên ngày hội Chủ Nhật Đỏ đậm chất nhân văn, lan tỏa tình người đúng dịp Quốc tế Phụ nữ (8/3).