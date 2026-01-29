Lửa nhiệt huyết Chủ Nhật Đỏ tại Ninh Bình

TPO - Những ngày đầu năm 2026, tại Trung tâm Thanh Thiếu nhi tỉnh Ninh Bình, đông đảo đoàn viên, thanh niên và cán bộ Đoàn mang theo bầu nhiệt huyết để tham gia chương trình Chủ nhật Đỏ lần thứ XVIII, cùng lan tỏa thông điệp "Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi".

Dự chương trình có anh Trần Ngọc Nam – Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn Ninh Bình; bà Trần Thị Ngân – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình; chị Ngô Thị Thùy Trang – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Ninh Bình; ông Tống Văn Tam – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình.

Về phía Báo Tiền Phong có nhà báo Phùng Công Sưởng – Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII; nhà báo Phạm Tuấn Anh – Phó Trưởng Ban Thanh niên, Báo Tiền Phong.

Cùng dự chương trình có người đẹp Phạm Giáng My – Top 10 Hoa hậu Việt Nam năm 20222; người đẹp Hồ Ngọc Phương Linh – Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024.

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Hành trình 18 năm thắp lửa nhân ái

Phát biểu khai mạc tại sự kiện, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Chủ nhật Đỏ lần thứ XVIII đã nhấn mạnh ý nghĩa to lớn của hành trình bền bỉ này.

"Từ một điểm hiến máu tại Hà Nội vào năm 2009 chỉ với 96 đơn vị máu được tiếp nhận, ngày hội Chủ nhật Đỏ đã thực sự lớn mạnh, thổi bùng lên ngọn lửa nhiệt huyết của tinh thần nhân ái, sự sẻ chia," nhà báo Phùng Công Sưởng chia sẻ.

Nhà báo Phùng Công Sưởng phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Trong suốt 17 năm qua, Chủ nhật Đỏ đã góp phần lan tỏa thông điệp "Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi", thu hút sự tham gia ủng hộ của hàng triệu trái tim thiện nguyện, đóng góp hàng trăm ngàn đơn vị máu trong ngành y tế, góp phần cứu sống hàng trăm ngàn người bệnh cần truyền máu. Đây không chỉ là những con số ấn tượng mà còn là những câu chuyện đầy xúc động về sự sẻ chia, về tình người, về lòng nhân ái trong cộng đồng.

Bước sang năm thứ 18, Chủ Nhật Đỏ tiếp tục sứ mệnh khắc phục tình trạng khan hiếm máu vào dịp Tết Nguyên đán.

"Khi chúng ta hiến máu, đó không chỉ là hành động nhân lên sự sống mà còn là biểu hiện cụ thể của lòng nhân ái, tình yêu thương và trách nhiệm đối với cộng đồng", nhà báo Phùng Công Sưởng khẳng định.

Anh Trần Ngọc Nam phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Trần Ngọc Nam - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Ninh Bình nhấn mạnh, sự kiện diễn ra trong bối cảnh hết sức ý nghĩa khi đất nước vừa tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng và hướng tới kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Bí thư Tỉnh Đoàn Ninh Bình kêu gọi: "Cán bộ, đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, xung kích tình nguyện, tích cực trách nhiệm tham gia hiến máu tình nguyện. Chúng ta hãy coi đây là việc làm thường xuyên, thiết thực và cùng góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn cao cả, tốt đẹp”.

Nhà báo Phùng Công Sưởng cũng nêu rõ, trong nhiều năm qua Báo Tiền Phong phối hợp cùng Tỉnh Đoàn và Hội Chữ thập đỏ Ninh Bình, Nam Định và Hà Nam (nay là tỉnh Ninh Bình) tổ chức chương trình Chủ Nhật Đỏ hết sức tốt đẹp. Phát huy thành công và kết quả đạt được trong những năm trước, năm nay, chương trình Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII tiếp tục được tổ chức tại tỉnh Ninh Bình (mới) và dự kiến sẽ tiếp nhận từ 200 đến 300 đơn vị máu.

Ông Tống Văn Tam – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình tặng hoa anh Trần Ngọc Nam - Bí thư Tỉnh Đoàn Ninh Bình. Ảnh: Xuân Tùng

Những "trái tim nóng" giữa ngày lạnh

Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII trên đất Cố đô đã ghi nhận nhiều câu chuyện xúc động từ những người tham gia hiến máu.

Có mặt từ rất sớm, chị Hoàng Thị Hiền – giảng viên Trường CĐ Cơ điện Nông nghiệp và Môi trường là một trong những gương mặt tiêu biểu với bề dày thành tích hiến máu đáng nể. Chị Hiền đã 13 lần trao đi giọt máu đào, trong đó có những lần hiến máu cấp cứu.

Chị Hiền cho biết, hiến máu cấp cứu lần đầu tiên vào năm 2014, khi đang là sinh viên và tham gia câu lạc bộ máu tỉnh Thanh Hóa. Khi đó, một bệnh nhi tại Bệnh viện nhi Thanh Hóa cần mổ tim gấp nhưng lượng máu chuẩn bị không đủ.

"Lúc đấy tôi đang trên giảng đường. 9h sáng phẫu thuật thì 9h45 tôi và một số tình nguyện viên được gọi điện thông báo đến bệnh viện để hỗ trợ. Bạn nhỏ đã được cuộc phẫu thuật thành công và đến nay chúng tôi vẫn còn liên lạc với gia đình," chị Hiền nói.

Chị Hoàng Thị Hiền hiến máu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Chị Hiền chia sẻ thêm, đến nay đã có 4 lần tham gia hiến máu tại chương trình Chủ Nhật Đỏ với thông điệp “Hiến máu cứu người – Sinh mệnh của bạn và tôi” vào những dịp cận Tết Nguyên đán.

"Trong những dịp Tết đến Xuân về, chúng ta được về đoàn tụ cùng gia đình, có những người bệnh đang điều trị ở bệnh viện cũng hướng về ngày đoàn viên. Những giọt máu được chia sẻ ở Chủ Nhật Đỏ không chỉ tiếp nối hy vọng về sức khỏe, sự sống mà còn là sự động viên ý nghĩa tới những người bệnh trong dịp Tết cổ truyền”, chị Hoàng Thị Hiền nói.

Cùng lan tỏa thông điệp “Sinh mệnh của bạn và tôi” bằng hành động thiết thực, anh Trần Đức Hòa - Viện Kiểm sát nhân dân khu vực I (tỉnh Ninh Bình) nâng số lần hiến máu lên 16 tại chương trình. Anh cho biết đến nay đã nhiều lần hiến máu tại Chủ Nhật Đỏ.

“Là một kiểm sát viên, trong suốt quá trình công tác, tôi luôn tâm niệm làm được việc gì cho xã hội vì cộng đồng thì luôn cố gắng hết sức, dù là việc nhỏ nhất”, anh Hòa nói.

Hai người đẹp Việt Nam Phạm Giáng My và Hồ Ngọc Phương Linh chụp ảnh cùng anh Trần Đức Hòa tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Trần Quốc Tuấn – đoàn viên xã Quỹ Nhất (Ninh Bình) cùng nhóm bạn di chuyển từ sớm đến chương trình. Anh Tuấn cho hay, đây là lần thứ hai anh hiến máu tại Chủ Nhật Đỏ, thể hiện tinh thần trách nhiệm, xung kích của thanh niên.

“Là thanh niên, tôi luôn mong muốn góp sức cùng cộng đồng thực hiện những hành động ý nghĩa, hữu ích. Hiến máu là một trong những cách để tôi trao gửi những điều tốt đẹp ấy”, anh Tuấn nói.

Anh Trần Quốc Tuấn hiến máu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

"Người bệnh không thể chờ máu" Tại buổi lễ, đại diện lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu, một bạn trẻ đã gửi gắm thông điệp mạnh mẽ: "Máu có thể chờ người bệnh nhưng người bệnh không thể chờ máu". Lời kêu gọi ấy đã thôi thúc hàng trăm trái tim cùng hành động.

Đông đảo đoàn viên, thanh niên hiến máu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng