Khởi động Cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới 2026

TPO - Trung ương Đoàn phối hợp với Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam chính thức khởi động mùa giải mới Cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới 2026 (MOS World Championship 2026) dành cho học sinh, sinh viên từ 13 - 22 tuổi tại Việt Nam trên quy mô toàn quốc.

Năm 2026 đánh dấu mùa giải thứ 17 cuộc thi được tổ chức tại Việt Nam. Qua nhiều năm triển khai, MOS World Championship đã trở thành sân chơi Tin học Văn phòng uy tín, tạo điều kiện để học sinh, sinh viên tiếp cận chuẩn đánh giá kỹ năng Tin học quốc tế và tham gia tranh tài tại Vòng chung kết Thế giới.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, MOS World Championship 2026 tiếp tục sử dụng bài thi MOS (Microsoft Office Specialist) do Tập đoàn Khảo thí Tin học Certiport (Hoa Kỳ) cung cấp để đánh giá năng lực của thí sinh. Trong mùa giải năm nay, Trí tuệ nhân tạo (AI) được đưa vào bài thi, nhằm đánh giá đa chiều mức độ hiểu biết của thí sinh về xu hướng công nghệ số mới, cũng như khả năng ứng dụng AI trong quá trình xử lý các yêu cầu thực hành trên Word, Excel và PowerPoint.

Các thành viên đội tuyển MOS Việt Nam đều đạt thành tích xuất sắc tại cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới - MOS World Championship 2025

Ngay từ Vòng loại Quốc gia, thí sinh đạt từ 700 điểm trở lên sẽ đủ điều kiện sở hữu chứng chỉ MOS quốc tế do Tổng Giám đốc Microsoft toàn cầu ký tên, có giá trị sử dụng trên phạm vi toàn cầu, góp phần chuẩn hóa năng lực Tin học và nâng cao khả năng thích ứng với môi trường học tập, làm việc hiện đại.

Thông qua Vòng loại Quốc gia, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn 150 thí sinh có kết quả xuất sắc nhất tham dự Vòng chung kết Quốc gia. Theo thể lệ cuộc thi, tại Vòng chung kết Quốc gia, Ban tổ chức sẽ chọn ra 6 thí sinh xuất sắc nhất ở 6 nội dung thi trở thành đại diện Việt Nam tham dự Vòng chung kết thế giới, dự kiến tổ chức tại Anaheim, California (Hoa Kỳ) từ ngày 26 đến 29/7/2026. Tại đây, các đại diện Việt Nam sẽ tranh tài với thí sinh đến từ nhiều quốc gia để chinh phục Cúp Vô địch Thế giới, cùng giải thưởng lên tới 8.000 USD.

Tại mùa giải MOS World Championship 2025, đội tuyển Việt Nam đã ghi dấu ấn trên đấu trường quốc tế khi có thí sinh xuất sắc giành Huy chương Vàng Thế giới. Thành tích này minh chứng rõ nét cho năng lực của học sinh, sinh viên Việt Nam theo chuẩn quốc tế, đồng thời khẳng định uy tín của cuộc thi trong suốt nhiều năm triển khai tại Việt Nam.

Bà Đoàn Nguyễn Vân Khanh - Giám đốc Điều hành Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam cho biết, MOS World Championship không đơn thuần là một sân chơi kỹ năng Tin học, mà gắn kết chặt chẽ giữa giáo dục và yêu cầu thực tiễn của môi trường học tập và thị trường lao động.

“Thông qua cuộc thi, IIG Việt Nam mong muốn đồng hành cùng ngành giáo dục nước nhà trong việc trang bị năng lực số cho học sinh, sinh viên. Qua đó, phát hiện và bồi dưỡng các tài năng tin học trẻ, góp phần xây dựng nguồn nhân lực số chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của công cuộc chuyển đổi số quốc gia theo tinh thần Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị cũng như hành trình vươn mình của đất nước trong kỷ nguyên mới”, bà Khanh nói.