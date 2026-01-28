Xuân tình nguyện lan tỏa yêu thương nơi vùng khó

TPO - Ngày 28/1, Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Tình nguyện mùa đông - Xuân tình nguyện năm 2026” tại xã Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng.

Tham dự chương trình, có anh Nguyễn Nhất Linh - Bí thư Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Chương trình “Tình nguyện mùa đông - Xuân tình nguyện năm 2026” thể hiện sự quan tâm, đồng hành lâu dài của tổ chức Đoàn đối với sự nghiệp giáo dục, chăm lo thế hệ trẻ, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vùng khó khăn vào vai trò của thanh niên trong phát triển bền vững đất nước.

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Nhất Linh - Bí thư Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhấn mạnh, các hoạt động, công trình, phần việc gắn với giáo dục, sinh hoạt văn hóa và hỗ trợ sinh kế là cách để thanh niên thể hiện trách nhiệm xã hội bằng những hành động cụ thể, thiết thực, xuất phát từ nhu cầu thực tế của địa phương. Qua đó, góp phần tăng cường sự gắn kết giữa tổ chức Đoàn với nhân dân, đặc biệt là đồng bào vùng cao, vùng còn nhiều khó khăn.

Bí thư Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương cũng nhấn mạnh, các hoạt động tình nguyện trong giai đoạn hiện nay cần tiếp tục được đổi mới theo hướng hiệu quả, bền vững, gắn với chủ trương, đường lối của Đảng về công tác thanh niên; qua đó khẳng định vai trò xung kích của lực lượng đoàn viên, thanh niên trong tham gia bảo đảm an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tại chương trình, đoàn công tác đã trao tặng các phần quà ý nghĩa với tổng nguồn lực trị giá 120 triệu đồng, bao gồm điểm vui chơi, sinh hoạt cho thiếu nhi - “Vườn hoa Đại đoàn kết” tại Trường Mầm non Thanh Nhật; ti vi, tủ sách Đại đoàn kết cho Trường PTDTNT THCS xã Hạ Lang; 600 gói hạt giống hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp cho địa phương; 85 suất quà dành cho học sinh nghèo vượt khó, học sinh nội trú có thành tích tốt trong học tập...

Thông qua các hoạt động thiết thực, chương trình không chỉ góp phần sẻ chia khó khăn, mang đến mùa đông ấm áp và mùa xuân yêu thương cho thanh thiếu nhi và nhân dân vùng cao, mà còn thể hiện rõ nét tinh thần trách nhiệm xã hội, vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương trong công tác vì cộng đồng.

Đồng thời, chương trình cũng là minh chứng sinh động cho việc cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng về công tác thanh niên trong giai đoạn mới, khẳng định vai trò của thanh niên là lực lượng xung kích trong thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh, giữ gìn bản sắc văn hóa và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.