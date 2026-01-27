Sinh viên là lực lượng rường cột trong kỷ nguyên vươn mình

TPO - Tại buổi gặp mặt sinh viên làm công tác Hội Sinh viên, anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam gửi lời chúc vui Xuân đón Tết an toàn, vui tươi; đồng thời mong mỗi người sẽ dành thời gian suy ngẫm về chặng đường phía trước của công tác Hội và phong trào sinh viên, với nhiều kỳ vọng mới, nhiều khát vọng đóng góp cho sự nghiệp xây dựng đất nước giàu mạnh, hùng cường.

Chiều 27/1, tại Hà Nội, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp với Thành Đoàn – Hội Sinh viên TP Hà Nội tổ chức chương trình gặp mặt cán bộ Hội, sinh viên các trường trên địa bàn Thủ đô nhân dịp Tết Nguyên đán.

Tham dự chương trình có anh Nguyễn Minh Triết – Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; anh Lâm Tùng – Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội Sinh viên Việt Nam; anh Đào Đức Việt – Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP Hà Nội; anh Phạm Minh Phúc - Phó Chủ tịch thường trực Hội LHTN Việt Nam TP Hà Nội.

Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Xuân Tùng

Đồng hành, hỗ trợ sinh viên đón Tết Nguyên đán

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Minh Triết cho biết, tại các thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, Huế; tỉnh Thái Nguyên… tập trung đông đảo hội viên, sinh viên từ các địa phương về học tập và công tác. Bởi thế, mỗi dịp Tết đặt ra nhiều nhiệm vụ song song đối với đội ngũ cán bộ Hội, vừa học tập, chăm lo việc gia đình vừa duy trì tổ chức hoạt động cho sinh viên.

Anh Triết lưu ý, trong dịp Tết, sinh viên có nhiều lịch trình khác nhau, người về quê sum họp gia đình, người chọn ở lại thành phố để ôn tập hoặc làm thêm trang trải cuộc sống. Trong đó, nhiều bạn có hoàn cảnh còn khó khăn đối với việc đón Tết.

Điều này đòi hỏi đội ngũ cán bộ Hội Sinh viên quan tâm, tổ chức hoạt động để sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên ở lại ký túc xá, ở lại thành phố vui xuân đón Tết. Các cán bộ Hội chủ chốt tại các trường cần sâu sát nắm bắt chính xác nhu cầu thực tiễn để đồng hành, hỗ trợ các bạn sinh viên tốt hơn.

Anh Nguyễn Minh Triết phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Triết cho biết thêm, hằng năm T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam cùng các tỉnh, thành Đoàn, Hội Sinh viên các địa phương và Hội Sinh viên các trường đều nỗ lực duy trì tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực hỗ trợ sinh viên. Trong đó, có hỗ trợ vé xe, giới thiệu việc làm thêm và tổ chức đón Xuân cho sinh viên xa nhà.

Hội Sinh viên Việt Nam không chỉ có hội viên trong nước mà còn có Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài. Tết ở nước ngoài có nhiều khác biệt so với trong nước, thậm chí ở một số quốc gia không tổ chức Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, Hội Sinh viên Việt Nam vẫn định hướng tổ chức các hoạt động để sinh viên xa nhà, dù đang học tập ở nước ngoài, vẫn có thể vui xuân, đón Tết, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Chia sẻ với các bạn sinh viên làm công tác Hội, anh Nguyễn Minh Triết bày tỏ, các "thủ lĩnh" sinh viên đang gánh trên vai áp lực lớn khi phải hoàn thành song song hai nhiệm vụ: Vừa phải học tập tốt, đảm bảo đời sống cá nhân, vừa phải là người dẫn dắt phong trào sinh viên. Tuy nhiên, đây là cơ hội quý báu để rèn luyện và trưởng thành. "Rất mong các bạn sẽ tận dụng được cơ hội này để tổ chức thật nhiều hoạt động ý nghĩa, hoàn thành việc học tập và đáp ứng được nhu cầu của sinh viên", anh Triết nói.

Anh Nguyễn Minh Triết và anh Đào Đức Việt trao tặng quà cho các bạn sinh viên làm công tác Hội tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Lâm Tùng và anh Phạm Minh Phúc trao tặng quà cho các bạn sinh viên làm công tác Hội tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Sẵn sàng tâm thế cho kỷ nguyên vươn mình

Trao đổi tại buổi gặp mặt, anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, đất nước trong năm mới Bính Ngọ 2026 với nhiều sự kiện quan trọng, trong đó có kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống học sinh sinh viên, 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh… Đặc biệt, Đại hội XIV của Đảng vừa diễn ra thành công tốt đẹp đã mở ra chặng đường phát triển mới cho đất nước, cho lực lượng thanh niên, sinh viên.

Nhấn mạnh về vai trò của sinh viên trong giai đoạn mới, anh Triết khẳng định, sinh viên là lực lượng rường cột, đóng vai trò quan trọng trong việc hiện thực hóa nghị quyết của Đảng, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Theo anh Triết, Đại hội XIV của Đảng đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng gắn mật thiết với sinh viên như: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Anh Triết mong muốn, sau dịp Tết, các cấp bộ Hội tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động triển khai Nghị quyết số 45 về các lĩnh vực then chốt này, tận dụng những cơ hội và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước dành cho sinh viên.

Anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, Tết Nguyên Đán vừa là dịp sum vầy truyền thống, vừa là thời điểm để tổ chức, duy trì các hoạt động cho sinh viên. Thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn và T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, anh Triết gửi lời chúc Tết tới đội ngũ cán bộ Hội, sinh viên đón Xuân an toàn, vui tươi; đồng thời mong mỗi người sẽ dành thời gian suy ngẫm về chặng đường phía trước của công tác Hội và phong trào sinh viên, với nhiều kỳ vọng mới, nhiều khát vọng đóng góp cho sự nghiệp xây dựng đất nước giàu mạnh, hùng cường.

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, bạn Đinh Huệ Chi - Ủy viên Ban Thư ký, Trưởng ban Đối ngoại Hội Sinh viên Trường ĐH Luật (ĐHQG Hà Nội) bày tỏ, món quà được nhận không chỉ thể hiện sự quan tâm sâu sắc của các cấp bộ Hội mà hơn hết còn là nguồn động viên tinh thần to lớn. Đó là động lực để các thế hệ cán bộ kế tiếp có thể "chân cứng đá mềm", vững bước tiên phong, không ngừng nỗ lực sáng tạo nhằm hướng tới xây dựng thế hệ sinh viên vững bản sắc, giàu khát vọng và kiến tạo tương lai.

Bạn Đinh Huệ Chi phát biểu ý kiến tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Bạn Lương Thị Quỳnh Như - Trưởng Ban Nội dung Câu lạc bộ Sinh viên 5 Tốt (ĐH Luật Hà Nội) trân trọng cảm ơn sự quan tâm, động viên của T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam và Thành Đoàn - Hội Sinh viên TP Hà Nội. Điều này thôi thúc bản thân ý thức hơn về trách nhiệm của bản thân trước sự kỳ vọng của tổ chức; tiếp tục rèn luyện và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của sinh viên tới cộng đồng.

Bạn Lương Thị Quỳnh Như chia sẻ tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Lãnh đạo T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Thành Đoàn Hà Nội cùng các bạn sinh viên tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng