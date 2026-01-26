Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Ngày Thanh niên cùng hành động tại Gia Lai, chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng

Trương Định
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tỉnh Đoàn Gia Lai mong muốn các đảng viên trẻ tiêu biểu tiếp tục lan tỏa tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết và khát vọng cống hiến; trở thành lực lượng nòng cốt, dẫn dắt phong trào thanh niên, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng và nhân dân.

Ngày 26/1, tại Khu di tích Chi bộ Hồng Lĩnh (phường An Nhơn), Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức “Ngày Thanh niên cùng hành động”, nhằm chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực.

Điểm nhấn của chương trình là lễ kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), và Tuyên dương Đảng viên trẻ tiêu biểu năm 2026.

Phát biểu tại chương trình, anh Phạm Hồng Hiệp - Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai nhấn mạnh, những năm qua, đội ngũ đảng viên trẻ của tỉnh luôn nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu trên các lĩnh vực công tác, học tập, lao động và sáng tạo. Đồng thời, tích cực tham gia xây dựng Đảng, đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

Theo anh Hiệp, 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt, năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai và Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I.

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, tuổi trẻ Gia Lai sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa, hành động quyết liệt hơn nữa, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà.

img-2826.jpg
Ông Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai cùng bà Nguyễn Thị Phong Vũ -Trưởng ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai tuyên dương đảng viên trẻ.

Tại chương trình, Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai đề nghị các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đồng loạt ra quân hưởng ứng "Ngày Thanh niên cùng hành động", triển khai thực hiện các công trình, phần việc thanh niên thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; qua đó khẳng định rõ nét vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ Gia Lai trong giai đoạn phát triển mới.

Dịp này, Tỉnh Đoàn Gia Lai cũng phát động Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

tp-c_img-2731.jpg
Các đại biểu bấm bút phát động cuộc thi.

Ngay sau chương trình, Tỉnh Đoàn Gia Lai triển khai đồng loạt nhiều hoạt động, như trồng cây xanh, ra quân thực hiện mô hình “Tuổi trẻ chung tay - đánh bay điểm rác”, tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ, thực hiện mô hình “Gian hàng 0 đồng”, trao tặng công trình “Sân chơi dành cho thiếu nhi” cho Trường Tiểu học Nhơn Mỹ, ra quân đồng loạt “Tổ công nghệ số cộng đồng”, thăm hỏi gia đình các Mẹ Việt Nam Anh hùng...

Tại các địa phương, cơ sở Đoàn đồng loạt triển khai nhiều hoạt động thiết thực như: về nguồn, tri ân anh hùng liệt sĩ, gia đình chính sách; ra quân vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị, nông thôn; tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn các cấp; các hoạt động đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác Đoàn và hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng các nền tảng, dịch vụ số...

tp-c_img-2777.jpg
tp-c_img-2811.jpg
Trao tặng quà các cô, chú cựu Thanh niên xung phong.
tp-c_img-2746.jpg
Tỉnh Đoàn Ninh Bình trao tặng quà cho thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai gồm các công trình như: 10 sân chơi, 2 phòng tin học, 2 nhà vệ sinh và 40 suất quà, tổng trị giá 1 tỷ đồng.
tp-c_img-2913.jpg
Tỉnh Đoàn Gia Lai thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Cải (97 tuổi, phường An Nhơn).
tp-c_img-2873.jpg
tp-c_may-tinh.jpg
Tổ chức "Gian hàng 0 đồng" và trao tặng máy tính cho Trường Tiểu học Nhơn Mỹ.

Chi bộ Hồng Lĩnh - một trong những tổ chức Đảng đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai), được thành lập ngày 20/10/1936 tại núi Hòn Chùa (thôn Đại An, phường An Nhơn). Năm 2016, Khu di tích Chi bộ Hồng Lĩnh được đầu tư xây dựng, trở thành “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Trương Định
#Gia Lai #đảng viên trẻ #tuyên dương #đoàn thanh niên #chào mừng Đại hội XIV của Đảng #Tỉnh Đoàn Gia Lai #Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Xem thêm

Cùng chuyên mục