Ngày Thanh niên cùng hành động tại Gia Lai, chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng

TPO - Tỉnh Đoàn Gia Lai mong muốn các đảng viên trẻ tiêu biểu tiếp tục lan tỏa tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết và khát vọng cống hiến; trở thành lực lượng nòng cốt, dẫn dắt phong trào thanh niên, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng và nhân dân.

Ngày 26/1, tại Khu di tích Chi bộ Hồng Lĩnh (phường An Nhơn), Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức “Ngày Thanh niên cùng hành động”, nhằm chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực.

Điểm nhấn của chương trình là lễ kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), và Tuyên dương Đảng viên trẻ tiêu biểu năm 2026.

Phát biểu tại chương trình, anh Phạm Hồng Hiệp - Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai nhấn mạnh, những năm qua, đội ngũ đảng viên trẻ của tỉnh luôn nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu trên các lĩnh vực công tác, học tập, lao động và sáng tạo. Đồng thời, tích cực tham gia xây dựng Đảng, đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

Theo anh Hiệp, 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt, năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai và Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I.

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, tuổi trẻ Gia Lai sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa, hành động quyết liệt hơn nữa, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà.

Ông Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai cùng bà Nguyễn Thị Phong Vũ -Trưởng ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai tuyên dương đảng viên trẻ.

Tại chương trình, Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai đề nghị các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đồng loạt ra quân hưởng ứng "Ngày Thanh niên cùng hành động", triển khai thực hiện các công trình, phần việc thanh niên thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; qua đó khẳng định rõ nét vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ Gia Lai trong giai đoạn phát triển mới.

Dịp này, Tỉnh Đoàn Gia Lai cũng phát động Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Các đại biểu bấm bút phát động cuộc thi.

Ngay sau chương trình, Tỉnh Đoàn Gia Lai triển khai đồng loạt nhiều hoạt động, như trồng cây xanh, ra quân thực hiện mô hình “Tuổi trẻ chung tay - đánh bay điểm rác”, tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ, thực hiện mô hình “Gian hàng 0 đồng”, trao tặng công trình “Sân chơi dành cho thiếu nhi” cho Trường Tiểu học Nhơn Mỹ, ra quân đồng loạt “Tổ công nghệ số cộng đồng”, thăm hỏi gia đình các Mẹ Việt Nam Anh hùng...

Tại các địa phương, cơ sở Đoàn đồng loạt triển khai nhiều hoạt động thiết thực như: về nguồn, tri ân anh hùng liệt sĩ, gia đình chính sách; ra quân vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị, nông thôn; tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn các cấp; các hoạt động đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác Đoàn và hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng các nền tảng, dịch vụ số...

Trao tặng quà các cô, chú cựu Thanh niên xung phong.

Tỉnh Đoàn Ninh Bình trao tặng quà cho thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai gồm các công trình như: 10 sân chơi, 2 phòng tin học, 2 nhà vệ sinh và 40 suất quà, tổng trị giá 1 tỷ đồng.

Tỉnh Đoàn Gia Lai thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Cải (97 tuổi, phường An Nhơn).

Tổ chức "Gian hàng 0 đồng" và trao tặng máy tính cho Trường Tiểu học Nhơn Mỹ.