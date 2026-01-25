Thanh niên làm bánh, bán hàng gây quỹ 'Đông ấm - Xuân yêu thương'

TPO - Mỗi chiếc bánh, mỗi suất ăn được trao đi không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn gửi gắm tinh thần sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng của đoàn viên, thanh niên trong hành trình “Đông ấm - Xuân yêu thương” hướng về Tết Nguyên đán.
Hơn 50 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn xã đã tích cực tham gia, trực tiếp từ các khâu làm bánh, đóng gói.
Các loại bánh được chuẩn bị đa dạng, đảm bảo chất lượng, an toàn, nhận được sự hưởng ứng, ủng hộ nhiệt tình của người dân.
Sau khi làm bánh, đoàn viên thanh niên sẽ nhận đơn hàng rồi trực tiếp vận chuyển giao hàng đến từng người dân.
Chỉ trong thời gian ngắn, chương trình đã gây quỹ được hơn 1,7 triệu đồng. Toàn bộ số tiền sẽ được sử dụng cho các hoạt động tình nguyện, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán 2026.