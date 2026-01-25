Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Thanh niên làm bánh, bán hàng gây quỹ 'Đông ấm - Xuân yêu thương'

Ngọc Tú

TPO - Mỗi chiếc bánh, mỗi suất ăn được trao đi không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn gửi gắm tinh thần sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng của đoàn viên, thanh niên trong hành trình “Đông ấm - Xuân yêu thương” hướng về Tết Nguyên đán.

tp-17.jpg
Hưởng ứng các hoạt động tình nguyện﻿ vì cộng đồng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Đoàn xã Yên Thành đã phối hợp với Quán bánh nước BUSTEA tổ chức chương trình bán hàng gây quỹ “Đông ấm - Xuân yêu thương﻿”. Ảnh: N.Tú
tp-13.jpg
tp-15.jpg
Hơn 50 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn xã đã tích cực tham gia, trực tiếp từ các khâu làm bánh, đóng gói.
tp-6.jpg
Các đoàn viên thanh niên hăng say, tích cực làm bánh.
tp-2.jpg
Những mẻ bánh mang theo tình yêu thương chuẩn bị được ra lò.
tp-8.jpg
tp-7.jpg
Các loại bánh được chuẩn bị đa dạng, đảm bảo chất lượng, an toàn, nhận được sự hưởng ứng, ủng hộ nhiệt tình của người dân.
tp-18.jpg
tp-19.jpg
Sau khi làm bánh, đoàn viên thanh niên sẽ nhận đơn hàng rồi trực tiếp vận chuyển giao hàng đến từng người dân.
tp-3.jpg
“Sau thời gian triển khai, chương trình đã gây quỹ﻿ được 15 triệu đồng. Toàn bộ số tiền sẽ được sử dụng để trao quà Tết cho các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Yên Thành. Bên cạnh đó, Đoàn xã cũng sẽ tiếp tục tổ chức thêm nhiều hoạt động thiết thực nhằm lan tỏa tinh thần sẻ chia, nhân ái trong cộng đồng﻿”, chị Vũ Thị Trang - Bí thư Đoàn xã Yên Thành nói.
tp-p3.jpg
Cùng chung tinh thần đó, tại xã Tân Phú (Nghệ An), Câu lạc bộ Tình nguyện Đoàn trường THPT Lê Lợi đã tổ chức hoạt động bán ăn sáng gây quỹ tình nguyện.
tp-p6.jpg
Với sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần trách nhiệm và nhiệt huyết của đoàn viên, thanh niên, cùng sự quan tâm, ủng hộ của quý thầy cô và các em học sinh, chương trình đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp.
tp-p2.jpg
Chỉ trong thời gian ngắn, chương trình đã gây quỹ được hơn 1,7 triệu đồng. Toàn bộ số tiền sẽ được sử dụng cho các hoạt động tình nguyện, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán 2026.
tp-p.jpg
Mỗi suất ăn, mỗi chiếc bánh được bán ra không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là những nghĩa cử nhân văn, góp phần lan tỏa tinh thần “Tương thân tương ái - Lá lành đùm lá rách”.
tp-thuan-trung.jpg
Đoàn viên thanh niên xã Thuần Trung tổ chức chương trình bán hàng gây quỹ tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.
Ngọc Tú
