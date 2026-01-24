Tuổi trẻ Tuyên Quang ra quân 'Xuân Biên giới - Tết Hải đảo'

TPO - Tỉnh Đoàn Tuyên Quang vừa phát động chương trình “Xuân Biên giới – Tết Hải đảo” năm 2026 như một hoạt động tiêu biểu của tuổi trẻ chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, mở đầu chuỗi việc làm thiết thực chăm lo Tết cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân vùng biên giới.

Sáng 24/1, tại xã Hoàng Su Phì, Tỉnh Đoàn Tuyên Quang tổ chức lễ phát động chương trình “Xuân Biên giới – Tết Hải đảo” năm 2026. Đây là hoạt động của tuổi trẻ Tuyên Quang thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, đồng thời mở đầu chuỗi hoạt động chăm lo Tết cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân khu vực biên giới trước thềm Tết Nguyên đán cổ truyền.

Chương trình “Xuân Biên giới – Tết Hải đảo” là hoạt động thường niên của tổ chức Đoàn, được triển khai với mục tiêu hướng về cơ sở, lấy người dân và lực lượng làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu Tổ quốc làm trung tâm phục vụ. Năm 2026, chương trình tiếp tục khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện, trách nhiệm xã hội của Đoàn Thanh niên trong việc đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới.

Từ sáng sớm, không khí tại điểm phát động đã trở nên rộn ràng với các tiết mục văn nghệ chào mừng do đoàn viên, thanh niên và thiếu nhi địa phương biểu diễn. Lễ ra quân có sự tham dự của đại diện Tỉnh Đoàn Tuyên Quang, Đoàn Thanh niên Đại học Quốc gia Hà Nội, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng biên phòng cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên và nhân dân xã Hoàng Su Phì.

Anh Hoàng Thế Hanh - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Tuyên Quang phát biểu.

Phát biểu tại buổi lễ, anh Hoàng Thế Hanh - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Tuyên Quang nhấn mạnh, biên giới, biển đảo có vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây không chỉ là cửa ngõ giao thương mà còn là tuyến phòng thủ chiến lược, trực tiếp bảo đảm chủ quyền lãnh thổ, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Trong những năm qua, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, nhất là Bộ đội Biên phòng, đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, ngày đêm bám trụ nơi tuyến đầu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Anh Thào Mạnh Cường - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Tuyên Quang trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hoàng Su Phì.

Theo Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Tuyên Quang Hoàng Thế Hanh, chương trình “Xuân Biên giới – Tết Hải đảo” thể hiện rõ tình cảm, trách nhiệm và sự tri ân của tuổi trẻ đối với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang sinh sống, công tác tại các khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa. Đồng thời, thông qua các hoạt động cụ thể, chương trình góp phần giáo dục đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi về lòng yêu nước, ý thức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, bồi đắp tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với Tổ quốc.

Với chủ đề “Xuân Biên giới – Tết Hải đảo” năm 2026, chương trình tập trung triển khai nhiều nội dung thiết thực như thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thàng Tín; trao quà các gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân. Bên cạnh đó là các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, nổi bật là hoạt động gói bánh chưng cùng cán bộ, chiến sĩ biên phòng – một nét đẹp truyền thống, góp phần thắt chặt tình quân – dân trong dịp Tết cổ truyền.

Ngoài trao quà cho các gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, chương trình còn tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân trong xã Hoàng Su Phì.

Ngay tại lễ phát động, Ban Tổ chức đã trao biển tổng nguồn lực và biển các công trình thanh niên thuộc chương trình “Mùa Đông ấm” do Đoàn Thanh niên Đại học Quốc gia Hà Nội triển khai tại 6 xã trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Nhiều suất quà ý nghĩa cũng được trao tận tay các gia đình chính sách và học sinh có hoàn cảnh khó khăn của xã Hoàng Su Phì, góp phần giúp người dân đón Tết đủ đầy, ấm áp hơn.

Trao biển tượng trưng các công trình thanh niên được triển khai tại xã Hoàng Su Phì.

Thông qua chương trình “Xuân Biên giới – Tết Hải đảo”, vai trò nòng cốt, dẫn dắt của Đoàn Thanh niên tiếp tục được khẳng định trong việc tập hợp, phát huy sức trẻ tham gia các nhiệm vụ chính trị – xã hội. Đây không chỉ là hoạt động an sinh đơn thuần, mà còn là dịp để tuổi trẻ Tuyên Quang cụ thể hóa tinh thần Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố “thế trận lòng dân”, xây dựng biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.