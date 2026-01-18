Mang đông ấm đến người dân, trẻ em vùng núi Đà Nẵng

TPO - Không quản đường xa, thời tiết khắc nghiệt, các tình nguyện viên đã vượt núi đến với xã vùng cao Nam Giang, mang theo những phần quà ấm áp và tình cảm sẻ chia đến với người dân và các em nhỏ miền núi.