Giới trẻ

Google News

Mang đông ấm đến người dân, trẻ em vùng núi Đà Nẵng

Giang Thanh

TPO - Không quản đường xa, thời tiết khắc nghiệt, các tình nguyện viên đã vượt núi đến với xã vùng cao Nam Giang, mang theo những phần quà ấm áp và tình cảm sẻ chia đến với người dân và các em nhỏ miền núi.

tp-mang-dong-am-cho-em-1.jpg
Cuối tuần qua, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên và Hội đồng Đội phường Thanh Khê tổ chức chuỗi hoạt động an sinh xã hội "Đông ấm áp﻿ - Xuân nghĩa tình" tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Nam Giang 2 và Trường Mầm non Nam Giang. Ảnh: G.T
tp-mang-dong-am-cho-em-15.jpg
Chuyến xe chở các tình nguyện viên cùng hàng trăm suất quà rời thành phố từ tờ mờ sáng, mang theo yêu thương của miền xuôi lên với miền ngược. Giữa tiết trời se lạnh vùng cao, những thùng quà được các bạn trẻ chuyển tay nhau, trao tận tay người dân tại các thôn Pà Rum, Pà Đhí, Công Dồn.
tp-mang-dong-am-cho-em-14.jpg
Đoàn tình nguyện đã trao 100 suất quà gồm chăn ấm, áo ấm, khăn, tất, gạo và nhu yếu phẩm cho hộ dân, đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn.
tp-mang-dong-am-cho-em-8.jpg
Không khí tại các điểm trường vùng cao trở nên rộn ràng hơn khi đoàn công tác trao 260 suất quà gồm vở, dụng cụ học tập, bánh kẹo và 280 áo ấm cho học sinh Trường PTDTBT TH Nam Giang 2 và Trường Mầm non Nam Giang. Với nhiều em nhỏ, đó là niềm vui lớn, giúp các em thêm ấm áp và tự tin đến lớp trong mùa đông giá lạnh.
tp-mang-dong-am-cho-em-6.jpg
Đặc biệt, mô hình “Xe đạp yêu thương – Nâng bước đến trường” đã trao tặng 5 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em rút ngắn quãng đường đến trường, bớt đi những bước chân lấm lem bùn đất mỗi ngày mưa.
tp-mang-dong-am-cho-em-7.jpg
tp-mang-dong-am-cho-em-12.jpg
Không chỉ dừng lại ở trao quà, tuổi trẻ Thanh Khê còn mang đến những giải pháp thiết thực, lâu dài cho nhà trường và cộng đồng. Mô hình “Năng lượng xanh cho em” được triển khai, thi công lắp đặt 6 đèn năng lượng mặt trời tại Trường PTDTBT TH Nam Giang 2, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, học tập cho học sinh bán trú.
tp-mang-dong-am-cho-em-2.jpg
Bên cạnh đó, 1 bộ trống Đội cùng nhiều vật dụng, nhu yếu phẩm phục vụ công tác bán trú và học tập được trao cho nhà trường. Mô hình “Gian hàng 0 đồng﻿” cũng được tổ chức với nhiều quần áo, đồ dùng thiết yếu, tạo nên không gian sẻ chia đầy nghĩa tình cho người dân và học sinh vùng cao.
tp-mang-dong-am-cho-em-13.jpg
Không chỉ hướng tới trẻ em, chương trình còn chú trọng hỗ trợ thanh niên địa phương phát triển kinh tế. Ban tổ chức đã trao 4 con heo giống cho 2 thanh niên dân tộc thiểu số, tạo sinh kế bền vững để từng bước ổn định cuộc sống.
tp-mang-dong-am-cho-em-3.jpg
tp-mang-dong-am-cho-em-4.jpg
Gia đình có hoàn cảnh khó khăn, anh Bling Ly Đàn (xã Nam Giang) dự định sẽ học tập kỹ thuật chăn nuôi để gầy giống, phát triển kinh tế gia đình từ nông nghiệp. "Đây là nguồn vốn thiết thực để gia đình tôi bắt đầu chăn nuôi. Tôi thực sự rất xúc động vì nhận được sự quan tâm từ Đoàn Thanh niên", anh Bling Ly Đàn nói. Được biết, tổng kinh phí thực hiện chương trình hơn 200 triệu đồng.
tp-mang-dong-am-cho-em-5.jpg
Theo anh Mai Hồng Anh - Bí thư Đoàn phường Thanh Khê, chương trình “Đông ấm áp – Xuân nghĩa tình” không chỉ mang đến những món quà vật chất thiết thực mà còn gửi gắm tình cảm, trách nhiệm và niềm tin của tuổi trẻ Thanh Khê; góp phần thắp lên hy vọng, niềm vui và mang mùa xuân ấm áp, nghĩa tình đến với vùng cao.
tp-mang-dong-am-cho-em-16.jpg
"Xã Nam Giang là đơn vị kết nghĩa với phường Thanh Khê, thời gian tới, tuổi trẻ Thanh Khê sẽ triển khai nhiều chương trình, hoạt động để hỗ trợ, đồng hành cùng đoàn viên, thanh niên xã Nam Giang nâng cao kỹ năng, phát triển kinh tế cũng như triển khai các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội﻿ thiết thực tại địa phương", anh Hồng Anh nói.
Giang Thanh
#chương trình tình nguyện #Đà Nẵng #Nam Giang #Thanh Khê #Đoàn phường Thanh Khê #vì cộng đồng #trao quà

