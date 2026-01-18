Mang đông ấm đến người dân, trẻ em vùng núi Đà Nẵng

TPO - Không quản đường xa, thời tiết khắc nghiệt, các tình nguyện viên đã vượt núi đến với xã vùng cao Nam Giang, mang theo những phần quà ấm áp và tình cảm sẻ chia đến với người dân và các em nhỏ miền núi.
Không chỉ dừng lại ở trao quà, tuổi trẻ Thanh Khê còn mang đến những giải pháp thiết thực, lâu dài cho nhà trường và cộng đồng. Mô hình “Năng lượng xanh cho em” được triển khai, thi công lắp đặt 6 đèn năng lượng mặt trời tại Trường PTDTBT TH Nam Giang 2, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, học tập cho học sinh bán trú.
Gia đình có hoàn cảnh khó khăn, anh Bling Ly Đàn (xã Nam Giang) dự định sẽ học tập kỹ thuật chăn nuôi để gầy giống, phát triển kinh tế gia đình từ nông nghiệp. "Đây là nguồn vốn thiết thực để gia đình tôi bắt đầu chăn nuôi. Tôi thực sự rất xúc động vì nhận được sự quan tâm từ Đoàn Thanh niên", anh Bling Ly Đàn nói. Được biết, tổng kinh phí thực hiện chương trình hơn 200 triệu đồng.