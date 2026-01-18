Bỏ việc lương cao về quê khởi nghiệp với trái nhàu

TPO - Bỏ công việc ổn định ở TPHCM, anh Khưu Văn Chương (xã Trần Văn Thời, Cà Mau) về quê khởi nghiệp từ trái nhàu - loại cây mọc nhiều ở vùng U Minh Hạ, lợi nhuận khoảng 2 tỷ đồng mỗi năm.

Từ cây mọc hoang thành cây kinh tế cao

Sinh ra và lớn lên tại xã Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) trong một gia đình làm nông, anh Khưu Văn Chương học xong đại học và có công việc ổn định tại TPHCM, năm 2003, thu nhập khoảng 20 triệu đồng/tháng.

Năm 2018, sau khi cha mất, đất đai gia đình không còn người trông coi, anh quyết định nghỉ việc, rời thành phố trở về quê để... làm gì đó cho quê hương. Sau thời gian khảo sát điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu vùng U Minh Hạ, anh thấy cây nhàu phù hợp, dễ trồng, chịu phèn, ít cần chăm sóc, có thể trồng trên bờ vuông nuôi tôm.

Nghĩ là làm, anh Chương đầu tư gần 700 triệu đồng chuyển đổi 5ha đất nuôi tôm của gia đình sang trồng khoảng 15.000 gốc nhàu theo hướng hữu cơ. Tổng vốn đầu tư ban đầu, gồm cải tạo đất, giống, máy móc và nhà xưởng, lên tới gần 2 tỷ đồng.

Thời gian đầu, do chưa chọn được giống phù hợp, nhiều cây chết hàng loạt. Không nản chí, anh tiếp tục tìm tòi, thử nghiệm các phương pháp trồng mới. Trong lúc đó, vợ anh vẫn làm việc tại TPHCM để duy trì thu nhập cho gia đình.

Sau hơn một năm, vườn nhàu của anh Chương bắt đầu cho trái ổn định. Song song với việc trồng, anh Chương dành nhiều thời gian nghiên cứu quy trình chiết xuất nước cốt nhàu. Khó khăn lớn nhất là làm giảm mùi hăng đặc trưng của trái nhàu nhưng vẫn giữ được hoạt chất và công dụng. Sau hàng trăm lần thử nghiệm, anh mới chọn được công thức phù hợp.

Ban đầu, sản phẩm chỉ được mang cho người thân, bạn bè dùng thử, chủ yếu những người bị đau nhức xương khớp, mất ngủ. Nhận được phản hồi tích cực, năm 2020, anh Chương chính thức đưa sản phẩm nước cốt nhàu nguyên chất ra thị trường. Không lâu sau đó, vợ anh cũng nghỉ việc ở TPHCM, về quê cùng chồng xây dựng thương hiệu.

Theo anh Chương, chỉ những trái nhàu đạt độ chín từ 80% trở lên mới được chọn làm nguyên liệu. Trái sau khi rửa sạch, để ráo sẽ được ủ tự nhiên khoảng 12 tháng rồi đưa vào máy tách dịch. Trung bình 4kg nhàu tươi cho ra khoảng 1 lít nước cốt nguyên chất.

Cây nhàu dễ trồng, không cần phân thuốc, chỉ làm cỏ và tưới nước định kỳ lúc nhỏ.

Lợi nhuận khoảng 2 tỷ đồng/năm

Để sản phẩm đủ điều kiện lưu hành, doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các thủ tục kiểm nghiệm, công bố chất lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và đăng ký bảo hộ thương hiệu.

Năm 2024, sản phẩm nước cốt nhàu của vợ chồng anh Chương được công nhận đạt chuẩn OCOP 4 sao. Hiện sản phẩm được tiêu thụ chủ yếu tại TPHCM và Hà Nội, cùng nhiều tỉnh khu vực ĐBSCL.

Hiện, giá bán nước cốt nhàu từ 75.000 đồng/hộp 10 gói 30 ml đến 350.000 đồng/chai 750 ml, tùy dòng sản phẩm. Mỗi năm, cơ sở đưa ra thị trường hơn 10.000 lít nước cốt nhàu, lợi nhuận khoảng 2 tỷ đồng.

Song song đó, công ty từng bước mở rộng vùng nguyên liệu bằng cách liên kết với nông dân địa phương. Đến nay, diện tích nhàu liên kết đã đạt khoảng 50ha, chủ yếu trồng trên bờ vuông nuôi tôm.

Là hộ chuyên cung cấp sản phẩm trái nhàu cho anh Chương, ông Lê Hoàng Mét (xã Lương Thế Trân) cho biết, gia đình ông trồng khoảng 2.000 gốc nhàu, mỗi tháng thu khoảng 500kg trái, với giá thu mua 6.000 đồng/kg, mang về thu nhập trung bình khoảng 3 triệu đồng.

Không chỉ tạo đầu ra ổn định cho nông dân, cơ sở của anh Chương còn giải quyết việc làm thời vụ cho nhiều lao động địa phương. Chị Võ Thị Hồng Cơ (xã Lương Thế Trân) cho biết, chị tranh thủ lúc rảnh để làm công đoạn đóng gói, công việc nhẹ, có thêm thu nhập trang trải học phí.

Thời gian tới, anh Chương sẽ tiếp tục đầu tư nâng cấp máy móc, nhà xưởng, hướng đến xuất khẩu chính ngạch sang các thị trường như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Theo anh Chương, thời gian tới gia đình sẽ tiếp tục đầu tư khoảng 2 tỷ đồng để nâng cấp máy móc, nhà xưởng theo chuẩn GMP, hướng đến xuất khẩu chính ngạch sang các thị trường như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc; đồng thời cải tiến mẫu mã, hương vị để sản phẩm dễ sử dụng hơn.

“Muốn đi đường dài phải giữ chất lượng và uy tín. Khi người tiêu dùng tin, sản phẩm của mình mới đứng vững”, anh Chương chia sẻ.