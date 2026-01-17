Tuổi trẻ cả nước sẽ đồng loạt chào cờ trước giờ khai mạc Đại hội XIV của Đảng

TPO - Các cấp bộ Đoàn trong cả nước sẽ đồng loạt tổ chức chào cờ trước giờ khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Đây là hoạt động điểm nhấn nằm trong đợt cao điểm tuyên truyền, thể hiện tình cảm sắt son và niềm tin của tuổi trẻ Việt Nam hướng về Đảng.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Đột phá – Phát triển” sẽ chính thức diễn ra tại Thủ đô Hà Nội, từ ngày 19 – 25/1/2026.

Chủ đề của Đại hội là: "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự cường, tự tin tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội".

Tạo "trào lưu" lan tỏa tự hào, khát vọng trong thanh niên

Tại Hội nghị trực tuyến triển khai phương án tuyên truyền chào mừng Đại hội XIV của Đảng mới đây, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam nhấn mạnh, Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng.

Tổ chức Đoàn, với trách nhiệm vai trò là đội dự bị tin cậy của Đảng, phải tạo được đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn, để đoàn viên thanh niên, tuổi trẻ cả nước thể hiện được tình cảm, sự quan tâm của mình đến sự kiện chính trị quan trọng này.

Anh Nguyễn Tường Lâm phát biểu tại hội nghị triển khai công tác tuyên truyền Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Trịnh Lý

Theo phương án tuyên truyền chào mừng Đại hội XIV của Đảng, tổ chức Đoàn triển khai nhiều hình thức, nội dung.

Trong đó, tập trung tuyên truyền các điểm mới, cốt lõi trong các Dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XIV của Đảng, các Nghị quyết đột phá của Bộ Chính trị, phản ánh không khí hoạt động, những điểm mới nổi bật, tinh thần đoàn kết nhất trí của Đại hội, kết quả Đại hội phản ánh niềm tin, khí thế và mong muốn quyết tâm của thanh niên hướng về Đại hội; tuyên truyền các hoạt động của Đoàn, Hội, Đội và tuổi trẻ cả nước chào mừng Đại hội, đồng thời, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch chống phá Đảng, Nhà nước trước, trong và sau Đại hội.

Một trong những điểm nhấn của kế hoạch tuyên truyền là tổ chức trào lưu của tuổi trẻ hướng về Đại hội XIV, thời gian thực hiện từ 18 - 30/1. Cách thức thực hiện là vận động đoàn viên, thanh niên chụp ảnh với cờ Đảng, tham gia hoạt động xã hội, tập thể chi đoàn hoặc đoàn viên tổ chức đăng tải, tổ chức đồng loạt sinh hoạt dưới cờ, tổ chức chào cờ, hát Quốc ca vào ngày 19/1 (ngày khai mạc Đại hội); chụp ảnh các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ, đăng tải video hoạt động lên các nền tảng mạng xã hội đính kèm hashtag đoàn thanh niên và tuổi trẻ hướng về Đại hội XIV.

Bên cạnh đó, triển khai mẫu Capcut "Lời Đảng hiệu triệu trái tim" và thử thách "Vũ điệu hiệu triệu trái tim", đăng tải trên TikTok và Facebook để tuyên truyền về đại hội.

Điểm nhấn đặc biệt trong chuỗi hoạt động này là lễ chào cờ đồng loạt vào sáng 19/1. Anh Nguyễn Tường Lâm yêu cầu treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại các cơ quan đơn vị, đồng thời, các cấp bộ Đoàn trong cả nước, các xã phường, thị trấn, đặc khu, các trường học tổ chức chào cờ đồng loạt trước khi diễn ra lễ khai mạc Đại hội XIV của Đảng nhằm thể hiện tình cảm của tổ chức Đoàn hướng tới Tổ quốc, hướng tới Đảng.

Đoàn viên, thanh niên cả nước sẽ đồng loạt chào cờ, hát Quốc ca trước giờ khai mạc Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Xuân Tùng

Đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của tuổi trẻ

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm yêu cầu các đơn vị chuẩn bị tinh thần cao nhất để bước vào đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của tuổi trẻ cả nước; quán triệt để các cấp bộ Đoàn, Hội ý thức được đây là nhiệm vụ chính trị, cần phải có kế hoạch bài bản triển khai cụ thể để đạt hiệu quả cao nhất.

Các cơ quan báo chí của Đoàn phải bám sát kế hoạch chi tiết về các tuyến bài, trong đó, dành không gian thỏa đáng để hình ảnh của thanh niên được xuất hiện đầy đủ.

Đối với T.Ư Đoàn phải kết nối các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc triển khai đồng loạt, chủ động xây dựng các sản phẩm truyền thông theo kế hoạch.

Bên cạnh đó, kết nối với các cơ quan báo chí ngoài Đoàn phục vụ tối đa công tác tuyên truyền để hình ảnh thanh niên xuất hiện rộng rãi nhất trong giai đoạn này; kết nối với KOL, người truyền cảm hứng, vận động viên đội tuyển quốc gia, nhà khoa học trẻ, các startup trẻ, sĩ quan trẻ, thủ khoa, sinh viên xuất sắc, những người có ảnh hưởng tích cực để tham gia hưởng ứng hoạt động chung này.

Đối với các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc cần thống nhất các hoạt động từ Trung ương đến cơ sở, kết nối tất cả các kênh truyền thông của cơ sở, kết nối chặt chẽ giữa tỉnh đoàn với các cơ sở Đoàn; triển khai sâu rộng hoạt động “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”.