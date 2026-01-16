Tranh cãi dịch vụ thuê trai đẹp ‘bế công chúa’ trượt tuyết

TPO - Một khu nghỉ dưỡng trượt tuyết ở Trung Quốc làm dấy lên tranh cãi sau khi lan truyền đoạn video ghi lại cảnh nam huấn luyện viên “bế công chúa” là nữ du khách trong lúc trượt tuyết xuống sườn dốc.

Thuê trai đẹp bế trượt tuyết

Theo SCMP, một phụ nữ trẻ họ Triệu gần đây đăng tải lên mạng xã hội những hình ảnh liên quan tiệc mừng sinh nhật tại khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Đông Bắc Á ở thành phố Thẩm Dương, Trung Quốc. Đây là khu trượt tuyết lớn nhất tỉnh Liêu Ninh, sở hữu nhiều đường trượt nhất.

Trong đó, một đoạn video ghi lại cảnh nam huấn luyện viên mặc trang phục trắng bế cô trượt xuống sườn dốc phủ đầy tuyết. Người phụ nữ mỉm cười, cầm những quả bóng bay màu đỏ và khoác tay qua vai huấn luyện viên.

Ở gần đó, nhiều huấn luyện viên khác mặc trang phục màu cam giơ băng rôn chúc mừng. Họ còn mang theo hoa, bánh sinh nhật, loa phát nhạc và khói màu, tạo ra bầu không khí đúng chuẩn tiệc tùng.

Cô gái thuê người bế trượt tuyết nhân dịp sinh nhật.

Cô Triệu cho biết tiêu tốn hơn 5.000 nhân dân tệ (khoảng 700 USD) cho dịch vụ này. Đây là lần đầu tiên cô trải nghiệm, cảm thấy hài lòng và đã giới thiệu cho bạn bè.

Jimu News đưa tin, gói sinh nhật của khu nghỉ dưỡng có mức giá linh hoạt, tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng.

Nhân viên khu trượt tuyết cho biết gói sinh nhật nằm trong dịch vụ “bế khách trượt tuyết”. Theo mô tả, huấn luyện viên bế khách trên tay hoặc cõng trên lưng để họ có thể trải nghiệm trượt dốc dù không biết trượt tuyết.

Dịch vụ có giá 300 nhân dân tệ (khoảng 40 USD) một giờ cho mỗi huấn luyện viên, chỉ mang tính chất đồng hành và cần phải đặt trước.

Được biết, phần lớn huấn luyện viên là nam giới trẻ tuổi, đã qua đào tạo chuyên nghiệp và có chứng chỉ huấn luyện.

Người trong nghề cho biết dịch vụ này dành cho tất cả những người yêu thích tuyết.

“Ngay cả những người không biết trượt tuyết cũng có thể cảm nhận được gió, tốc độ và niềm vui,” anh nói.

Khu nghỉ dưỡng còn cung cấp các khóa học trượt tuyết một kèm một kéo dài hai giờ, với giá cả tùy thuộc vào độ khó, cao nhất là 650 nhân dân tệ (khoảng 90 USD)/người.

Hình ảnh cô gái được bế khi trượt tuyết gây tranh cãi trong cộng đồng mạng.

Đoạn video nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ, làm dấy lên cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc.

Một bộ phận cho rằng dịch vụ với các huấn luyện viên có ngoại hình bắt mắt mang lại nhiều “giá trị cảm xúc” cho du khách, từ đó thu hút thêm giới trẻ đến Liêu Ninh, góp phần thúc đẩy sự phổ biến của những môn thể thao mùa đông. Có người còn đùa phải giảm cân cấp tốc trước khi trải nghiệm dịch vụ.

Tuy nhiên, những người khác bày tỏ lo ngại về vấn đề an toàn và những rủi ro khác. Họ đặt câu hỏi nếu huấn luyện viên mất thăng bằng hoặc va chạm với người trượt tuyết khác, ai sẽ chịu trách nhiệm? Cư dân mạng cũng cho rằng việc tiếp xúc cơ thể quá gần có thể dẫn đến những hệ lụy.

“Dịch vụ này trông khá phản cảm. Những người thực sự yêu trượt tuyết sẽ không quan tâm”, một người dùng mạng nhận xét.

Dịch vụ cho thuê người đồng hành

Những năm qua, Trung Quốc nở rộ dịch vụ “đồng hành”, với cam kết mang lại giá trị tinh thần cho khách hàng.

Trước khu nghỉ dưỡng ở tỉnh Liêu Ninh, khu trượt tuyết ở Cáp Nhĩ Tân (Trung Quốc) từng trở thành chủ đề tranh luận trên nền tảng Tiểu Hồng Thư, sau khi tung ra dịch vụ trượt tuyết thay. Tương tự như trên, những nam giới có thân hình cao lớn (khoảng 1,8 m), vạm vỡ được trả tiền để bế khách cùng trượt tuyết.

Khách hàng có quyền chọn tư thế yêu thích, bao gồm: Bế công chúa trượt tuyết đôi ván, cõng lưng ngọt ngào trượt tuyết đôi ván, bế công chúa trượt tuyết đơn ván, ôm chân trượt tuyết đơn ván, cõng lưng ngọt ngào trượt tuyết đơn ván hoặc cõng lưng thân mật trượt tuyết đơn ván.

Dịch vụ thuê người trượt tuyết thay ở Cáp Nhĩ Tân.

Theo tìm hiểu, dịch vụ trượt thay có giá khởi điểm từ 200 nhân dân tệ (hơn 28 USD). Tuy nhiên, điều kiện kèm theo là khách tham gia nặng không quá 50 kg.

Những người ủng hộ dịch vụ này hầu hết là phụ nữ trẻ. Họ để lại nhiều bình luận đầy phấn khích: “Giá mà quảng bá điều này sớm hơn 7-8 năm, tôi đã không kết hôn”, “Đề nghị phổ cập nhiều hơn”…

Bên cạnh đó, không ít người phản đối: “Cái này có gì hấp dẫn vậy? Nguy hiểm thế này, ngã một cái là nửa sống, nửa chết. Đẹp trai thì sao chứ? Đeo khẩu trang vào có thấy gì đâu. Để đàn ông lạ ôm ấp là trò nguy hiểm, thật không phù hợp”, “Trượt tuyết vốn đã nguy hiểm, còn dám để người khác bế. Không dám tưởng tượng xa hơn”, “Mọi người thật sự không sợ bị ngã sao?”…

Bất chấp tranh cãi, dịch vụ này ngày càng phổ biến. Tháng 12/2025, khu danh thắng khác ở Trung Quốc gây chú ý khi đăng tin tuyển “bạn đồng hành trượt tuyết” với mức lương lên tới 50.000 nhân dân tệ/tháng (khoảng 7.000 USD). Đơn vị này tìm kiếm các nam thanh niên cao ít nhất 1,85 m, có cơ bụng rõ nét, ngoại hình ưa nhìn và kỹ năng giao tiếp tốt.

Có ý kiến tỏ ra lo ngại dịch vụ tưởng chừng như lành mạnh này có thể biến tướng thành tệ nạn xã hội như giao dịch “tình - tiền”.

Thực tế cho thấy các chàng trai không từ chối khi được khách hàng yêu cầu sờ nắn cơ bắp ở tay hay bụng. Cũng có cảnh nam huấn luyện viên cởi trần bế bổng nữ du khách.

Dịch vụ người đồng hành không chỉ giới hạn ở trượt tuyết. Vào tháng 8/2025, mạng xã hội xôn xao trước hình ảnh những "soái ca" trẻ trung, cơ bắp được thuê làm bạn đồng hành leo núi Nga Mi (tỉnh Tứ Xuyên). Cộng đồng mạng tranh cãi vì có cảnh nữ du khách được bế, cõng...

Một tháng sau đó, đoạn video hai nữ du khách bỏ tiền thuê tổng cộng 24 chàng trai cao to, đẹp trai đi theo cổ vũ trong lúc leo núi ngắm bình minh thu hút sự chú ý của dư luận, không chỉ ở Trung Quốc mà cả Việt Nam. Video cho thấy người phụ nữ được bao quanh bởi nhóm thanh niên, người dắt tay khách hàng, người quạt mát, số khác nhận nhiệm vụ xách hành lý.

Nữ du khách thuê 12 "soái ca" hộ tống leo núi.

Ngoài ra, khách hàng cũng có thể tìm người đi chơi, du lịch, chạy bộ, chơi game hoặc chỉ đơn giản là chụp ảnh, quay video cùng.

Thời gian qua, một nữ TikToker tên N. H. H. (sinh năm 1997, Hà Nội) gây chú ý với video chia sẻ trải nghiệm thuê bạn trai đi chơi theo giờ trong chuyến du lịch Trung Quốc.

H. cho biết dịch vụ có trên trang Tiểu Hồng Thư. Khách hàng gõ từ khóa và chọn “bạn trai” theo sở thích. Cô cho biết người cung cấp dịch vụ sẽ cùng đi ăn, đi chơi, lên kế hoạch giúp khách hàng, đúng chuẩn bạn trai hoàn hảo.

Đổi lại, số tiền khách hàng bỏ ra không hề rẻ. Giá cả dao động từ 400 (1,5 triệu đồng) đến 799 nhân dân tệ (3,2 triệu đồng) mỗi giờ và phải thuê ít nhất 3 giờ. Theo nữ beauty blogger, đây là giá ở Thượng Hải - thành phố đắt đỏ bậc nhất Trung Quốc, những khu vực khác có thể rẻ hơn. Khách hàng còn phải lo tất cả chi phí phát sinh khác như ăn uống, đi lại…

Trong các video, H. cùng những chàng trai tương tác giống như bạn gái - bạn trai thực sự. Những cử chỉ như khoác tay, nựng cằm, vuốt mặt, thậm chí thơm má… là bình thường.

TikToker H. kể trải nghiệm "thuê" bạn trai ở Trung Quốc.

Những video của nữ TikToker này thu hút sự quan tâm từ đông đảo cư dân mạng, thu hút từ hàng trăm nghìn đến hàng triệu lượt xem, thậm chí có video đạt hơn 11 triệu lượt xem.

Nhiều người thích thú và ghen tị với trải nghiệm của H. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến trái chiều.

Trước phản ứng của cư dân mạng, H. cho biết dịch vụ cô sử dụng có tên là “hướng dẫn viên bản địa”, không phải kiểu mờ ám như nhiều người đồn thổi. Nữ TikToker nhấn mạnh các chàng trai chỉ làm những việc như dẫn đến điểm chụp ảnh, ăn uống mà người bản địa thường lui tới, đưa đón, xách đồ và chụp ảnh cho khách.

“Đây là trải nghiệm hay. Người dẫn đường đẹp trai nên nhìn vui hơn. Tôi thấy việc trả tiền để người ta tăng giá trị cảm xúc cho mình là bình thường”, cô nói.

Chuyên gia nói gì?

Việc tìm bạn đồng hành du lịch thông qua mạng xã hội đang ngày càng phổ biến trong giới trẻ Trung Quốc, mang đến cách thức mới mẻ để khám phá các điểm đến với sự đồng hành được thiết kế theo sở thích cá nhân.

Lưu Trần Mẫn (28 tuổi, sống ở Bắc Kinh) cho biết lần đầu biết đến hình thức du lịch này qua Tiểu Hồng Thư.

“Phần lớn bài đăng mà tôi thấy là nữ tìm bạn đồng hành. Họ thường yêu cầu những phẩm chất như tính cách dễ chịu, kiên nhẫn chụp ảnh tại các điểm du lịch và hiểu biết về những nhà hàng, quán cà phê ngon tại địa phương. Theo quan điểm của tôi, những người đồng hành này giống như hướng dẫn viên du lịch tự do hoặc làm việc linh hoạt. Tuy nhiên, họ mang lại nhiều giá trị cảm xúc hơn là sự hướng dẫn chuyên nghiệp", cô nói.

Cô Lưu cho hay, khá tò mò về ý tưởng mới mẻ này, nhưng ngần ngại thử vì không chắc chắn về vấn đề an toàn.

Vương Văn Đạt - Trưởng bộ phận giáo dục sức khỏe tâm lý tại Trường Tân Hoa, Đại học Ninh Hạ (tây bắc Trung Quốc), đánh giá với China Daily, xu hướng này hấp dẫn những người mong muốn có bạn đồng hành nhưng không giỏi giao tiếp xã hội hoặc duy trì các mối quan hệ thân thiết.

“Giới trẻ ngày nay ưa chuộng những chuyến đi mang tính cá nhân hóa, và bạn đồng hành du lịch có thể giúp xây dựng kế hoạch phù hợp với những nhu cầu cụ thể. Bên cạnh đó, nhiều người trẻ đang phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn từ công việc và cuộc sống, đồng thời cảm thấy cô đơn hơn do thiếu các mối quan hệ xã hội gần gũi. Một người bạn đồng hành ngẫu nhiên có thể mang lại sự bầu bạn liên tục trong suốt chuyến đi. Ưu điểm là không cần duy trì cam kết lâu dài sau khi chuyến đi kết thúc", ông phân tích.

Chuyên gia cảnh báo về vấn đề an toàn khi sử dụng dịch vụ bạn đồng hành du lịch.

Tuy nhiên, chuyên gia cảnh báo hình thức du lịch đang thịnh hành này tiềm ẩn nhiều rủi ro đáng kể, bao gồm nguy cơ đe dọa an toàn cá nhân, tổn thất tài chính và những kỳ vọng mập mờ có thể dẫn đến các hành vi không phù hợp.

“Việc giới trẻ mong muốn có trải nghiệm du lịch tốt hơn cùng người đồng hành có độ tuổi, sở thích và nhu cầu tương đồng là điều dễ hiểu. Du lịch một mình có thể khiến người ta cảm thấy cô đơn và bất tiện. Tuy nhiên, rất khó để xác minh ý đồ thực sự của người đồng hành trước khi gặp mặt trực tiếp. Các nền tảng mạng xã hội cần tăng cường quản lý những hoạt động như vậy bằng cách rà soát thông tin cá nhân của những người cung cấp hoặc tìm kiếm dịch vụ đồng hành", Ngụy Trường Nhân - nhà sáng lập trang tin tài chính du lịch btiii.com, cảnh báo.

Ông Ngụy khuyên nên đi du lịch cùng bạn bè hoặc những người quen biết thay vì người lạ trên mạng xã hội, để tránh những rủi ro khó lường.

“Mặc dù giá trị cảm xúc mà các bạn đồng hành mang lại là đáng kể, nhưng dịch vụ hướng dẫn của họ có thể không chuyên nghiệp bằng các hướng dẫn viên được đào tạo bài bản. Ngoài ra, hướng dẫn viên du lịch được cấp phép thường làm việc thông qua công ty hoặc tổ chức, mang lại lựa chọn an toàn hơn cho du khách", ông nói, không quên lưu ý quy định tại Trung Quốc yêu cầu hướng dẫn viên phải có chứng chỉ hành nghề chính thức.

Ngoài ra, ông Vương nhắc nhở cần cân nhắc đến những rủi ro tâm lý của các mối quan hệ tạm thời này, bởi chúng có thể đi chệch khỏi các chuẩn mực xã hội thông thường.

Ông cảnh báo du khách trẻ cần luôn thận trọng về vấn đề an toàn và tránh rơi vào các tình huống có thể dẫn đến bị lợi dụng hoặc liên quan đến những hoạt động không phù hợp.