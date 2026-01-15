Đảng viên 'Sinh viên 5 tốt' gửi gắm kỳ vọng Đại hội lần thứ XIV của Đảng

TPO - Đại hội đại biểu quốc lần thứ XIV của Đảng có vị trí đặc biệt quan trọng, đánh dấu sự phát triển của đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Hướng tới sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, những bạn trẻ là “Sinh viên 5 tốt”, đảng viên trẻ đã bày tỏ niềm tin, gửi gắm kỳ vọng đến Đại hội.

Các đảng viên trẻ là "Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương: Vương Minh Châu, Phạm Thị Huế, Hà Quang Triệu, Hoàng Thị Thu Ngân.

Vương Minh Châu - Học viện Ngân hàng (Hà Nội): Đột phá chủ trương, chính sách trong kỷ nguyên số

Theo dõi Đại hội XIV của Đảng, tôi cảm nhận rất rõ một tinh thần mới – tinh thần chủ động và bản lĩnh của một đất nước đã tích lũy đủ nội lực để bước vào giai đoạn phát triển cao hơn.

Chủ đề của Đại hội không chỉ thể hiện tầm nhìn của Đảng trước bối cảnh thế giới nhiều biến động, mà còn cho thấy sự nhất quán trong mục tiêu lấy con người làm trung tâm của phát triển. Điều này tiếp thêm cho sự tin tưởng và động lực sống có trách nhiệm hơn với chính mình và với đất nước.

Bước vào kỷ nguyên mới, tôi đặc biệt quan tâm đến chuyển đổi số gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Chuyển đổi số mở ra nhiều cơ hội để người trẻ phát triển năng lực, cống hiến và khẳng định bản thân; đồng thời đặt ra yêu cầu rất cao về đạo đức, ý thức công dân và trách nhiệm xã hội.

Vương Minh Châu "Tôi tin rằng khi mỗi người trẻ sống trung thực, trách nhiệm, dấn thân và luôn đặt lợi ích của đất nước, cộng đồng lên trên lợi ích cá nhân, thì những chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước sẽ được hiện thực hóa với những kết quả rõ ràng trong đời sống xã hội".

Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương đổi mới, đột phá trong phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng Chính phủ số, xã hội số.

Tôi kỳ vọng trong thời gian tới, Đại hội XIV sẽ tiếp tục có những quyết sách đột phá mạnh mẽ, đồng bộ hơn nữa để đầu tư cho giáo dục, tạo môi trường học tập và làm việc công bằng, minh bạch; mở rộng cơ hội để người trẻ được tham gia đóng góp ý kiến, được thử thách trong thực tiễn và được tin tưởng giao nhiệm vụ.

Tôi cũng nhận thức rõ, trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, người trẻ không chỉ là lực lượng kế thừa mà trực tiếp tham gia kiến tạo tương lai đất nước.

Trách nhiệm của người trẻ, nhất là đảng viên trẻ, trước hết là giữ vững lý tưởng, không ngừng học tập, rèn luyện đạo đức, lối sống và bản lĩnh chính trị; đồng thời chủ động đóng góp vào sự phát triển chung bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Phạm Thị Huế - Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, ĐH Thái Nguyên (Thái Nguyên): Bồi dưỡng, sử dụng cán bộ trẻ có tâm có tầm

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa quyết định đối với tương lai phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. Là một đảng viên trẻ - sinh viên, tôi càng ý thức hơn trách nhiệm rõ ràng hơn trong từng hành động học tập, rèn luyện và cống hiến để bồi đắp và cụ thể hoá tinh thần tự cường, tự tin tiến mạnh trong kỷ nguyên mới. Tinh thần này càng cần thiết hơn khi thanh niên là lực lượng xung kích, nòng cốt của quá trình phát triển đất nước.

Phạm Thị Huế.

Đất nước bước vào kỷ nguyên mới khi hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo phát triển nhanh mạnh, đòi hỏi những người trẻ bản lĩnh, trân trọng bản sắc và giá trị truyền thống, vững chuyên môn, năng lực số, tư duy toàn cầu, khả năng thích ứng, đạo đức nghề nghiệp. Đặc biệt, đảng viên, cán bộ làm phong trào sinh viên, thanh niên tiên phong, nêu gương, lan tỏa những giá trị tích cực.

Tôi kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng sẽ tiếp tục có những chủ trương, quyết sách và hành động mạnh mẽ hơn nữa trong việc đầu tư cho giáo dục đào tạo, chuyển đổi số trong thanh niên; tạo môi trường để người trẻ được thử sức, cống hiến và trưởng thành. Đồng thời phát hiện, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ trẻ có tâm – có tầm, đặc biệt là xây dựng lộ trình phát triển nhân lực đáp ứng chuẩn đầu ra phù hợp với yêu cầu của kỷ nguyên số.

Tôi tin rằng, từ Đại hội XIV, người trẻ có thêm sự quan tâm, định hướng và môi trường để học tập, rèn luyện, đổi mới sáng tạo, trở thành lực lượng lao động chất lượng cao và chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Hà Quang Triệu – Trường Sư phạm, Trường ĐH Đồng Tháp (Đồng Tháp): Làm chủ tri thức, khoa học công nghệ

Đại hội XIV của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đại hội khẳng định tầm nhìn chiến lược, khát vọng phát triển mạnh mẽ, bền vững; khẳng định bản lĩnh và vị thế ngày càng cao của đất nước.

Đại hội khơi dậy trong tôi cảm xúc tự hào và trách nhiệm, ý thức hơn về vai trò của việc làm chủ tri thức, khoa học - công nghệ, khơi dậy tinh thần vượt khó, sẵn sàng đối mặt để vượt qua thách thức; đặc biệt là luôn vững niềm tin vào con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn.

Hà Quang Triệu

Tôi tin tưởng, Đại hội XIV của Đảng sẽ tiếp tục có những chủ trương, chính sách mạnh mẽ, thiết thực hơn dành cho thanh niên, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để người trẻ học tập, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tham gia chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Tiếp tục quan tâm nhiều hơn đến công tác bồi dưỡng, rèn luyện, phát huy vai trò, tấm gương của cán bộ Đoàn, đảng viên trẻ là lực lượng trực tiếp lan tỏa tinh thần, chủ trương của Đảng đến đoàn viên, thanh niên.

Hoàng Thị Thu Ngân - Trường ĐH Hải Phòng (Hải Phòng): Chuyển đổi số và phát triển xanh

Trong kỷ nguyên mới, tinh thần của Đại hội XIV đang trở thành động lực mạnh mẽ để mỗi đảng viên trẻ, người trẻ sống có lý tưởng và nuôi dưỡng khát vọng cống hiến. Những vấn đề mang tính thời đại như chuyển đổi số, phát triển bền vững và mô hình tăng trưởng xanh đang nhận được sự quan tâm đặc biệt.

Chuyển đổi số không chỉ là xu thế tất yếu mà còn là "đất diễn" để người trẻ phát huy sự sáng tạo, nhạy bén với công nghệ. Yêu cầu về một mô hình phát triển hài hòa giữa kinh tế và bảo vệ thiên nhiên đang đặt ra những hành động cấp thiết cho thế hệ hôm nay. Để đáp ứng được những thách thức này, chất lượng nguồn nhân lực được xác định là chìa khóa quyết định vị thế quốc gia trên trường quốc tế.

Hoàng Thị Thu Ngân.

Từ thực tiễn và khát vọng vươn lên, tôi kỳ vọng Đại hội XIV sẽ ban hành những chủ trương, chính sách đột phá hơn nữa dành cho thanh niên. Đó là việc tạo lập môi trường thuận lợi để người trẻ nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp sáng tạo và tăng cường đầu tư mạnh mẽ cho giáo dục, công nghệ. Bên cạnh đó, việc xây dựng cơ chế phát hiện, bồi dưỡng và sử dụng hiệu quả đội ngũ trí thức trẻ, đảng viên trẻ được mong đợi sẽ tạo ra làn gió mới trong công tác cán bộ.