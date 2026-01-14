Nhân dân rất trông chờ vào Đại hội XIV của Đảng về những quyết sách chiến lược

TPO - Đại hội XIV của Đảng là một sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tầm vóc lịch sử, đánh dấu bước ngoặt trong tiến trình phát triển của đất nước, ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nêu rõ.

Chiều 14/1/2026, tại Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng, diễn ra Họp báo thông tin về Đại hội XIV của Đảng.

Trả lời câu hỏi của phóng viên tại họp báo về những điểm mới của Đại hội, ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh: Đại hội XIV của Đảng là một sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tầm vóc lịch sử, đánh dấu bước ngoặt trong tiến trình phát triển của đất nước.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

﻿Ảnh: Như Ý

Lần đầu tiên chúng ta tích hợp Báo cáo Chính trị, Báo cáo Kinh tế - xã hội, Báo cáo xây dựng Đảng, thi hành điều lệ Đảng vào một báo cáo, đi liền với đó là Chương trình hành động rất cụ thể. Chương trình hành động thực hiện tất cả các nội dung mới từ trong Báo cáo Chính trị, rõ người, rõ cơ quan, đơn vị, rõ công việc, rõ nguồn lực, rõ thời gian thực hiện. Đây là điều chưa từng có”, ông Nguyễn Xuân Thắng.

Theo ông, nhiệm kỳ Đại hội XIII có rất nhiều khó khăn, thách thức, từ đại dịch COVID-19, bão lũ, thiên tai, rồi đứt gãy chuỗi cung ứng… Nhân dân ta rất trông chờ vào Đại hội XIV của Đảng về những quyết sách chiến lược, để đưa đất nước thực hiện thắng lợi hai mục tiêu 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước.

Trong dự thảo Văn kiện đã nêu rất rõ thông điệp này, nhấn mạnh sự chung sức, đồng lòng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đến năm 2030 trở thành một nước đang phát triển, có thu nhập trung bình cao và hiện thực hóa các mục tiêu đến năm 2045.

Theo ông Nguyễn Xuân Thắng, những điểm mới của Đại hội này là rất toàn diện: mới từ trong nội dung xây dựng phát triển; mới từ trong cách thể hiện các Văn kiện và mới ở việc tổ chức triển khai thực hiện Văn kiện ngay trước thềm Đại hội, tức là cụ thể hóa những quan điểm, tư tưởng, bằng những quyết sách chiến lược của Đảng.

Ông Nguyễn Xuân Thắng cho biết, Tổng Bí thư Tô Lâm đã rất nhiều lần nhấn mạnh, Văn kiện phải tiếp tục thể hiện nổi bật những vấn đề mang tính nguyên tắc: Thứ nhất, phải rất ổn định (ổn định chính trị, xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định môi trường cho sự phát triển); thứ hai, phải phát triển để ổn định, phát triển để bứt phá, để thực hiện bằng được mục tiêu đề ra; thứ ba là nâng cao đời sống và hạnh phúc của nhân dân – đó là mục tiêu cuối cùng.

Xác lập mô hình tăng trưởng mới

Để làm được việc đó, ông Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, một nội dung rất mới, xuyên suốt trong Dự thảo Văn kiện là xác lập mô hình tăng trưởng mới gắn với cơ cấu, đi từ rộng sang sâu và thích ứng với những chuyển đổi rất lớn của thế giới, như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi về nguồn nhân lực…

Các đại biểu tại họp báo. Ảnh: Như Ý

Đây chính là những nội dung quan trọng để chúng ta thích ứng và phát huy được tiềm năng, lợi thế của đất nước, tạo sự bứt phá để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng của kinh tế. Bằng chứng là năm 2025 chúng ta quyết tâm đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế trên 8%.

Về phát triển văn hóa, con người, theo ông Nguyễn Xuân Thắng, cũng có nhiều điểm mới, đặc biệt coi đây là nền tảng tinh thần, là nguồn lực, sức mạnh nội sinh, động lực để phát triển đất nước. Cũng theo ông Nguyễn Xuân Thắng, lần đầu tiên chúng ta nhấn mạnh đến việc xác định quốc phòng, an ninh cùng với đối ngoại, đẩy mạnh hội nhập là trọng yếu, thường xuyên.

“Chúng ta nhìn nhận vai trò của đối ngoại vô cùng quan trọng, đây không phải là công việc riêng của ngành ngoại giao mà của cả hệ thống chính trị. Đây là vấn đề của sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, nguồn lực trong nước và nguồn lực quốc tế”, ông Nguyễn Xuân Thắng chia sẻ.