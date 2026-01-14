Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Đại hội XIV của Đảng là 'đại hội không giấy tờ', diễn ra trong 6,5 ngày

Trường Phong - Luân Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Theo Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Thị Thu Hà, Văn phòng Trung ương Đảng đã phát 1.586 máy tính đến tất cả đại biểu chính thức dự Đại hội XIV của Đảng. Dự kiến, có khoảng 1.000 trang tài liệu/đại biểu sẽ được phát qua máy tính bảng, thay thế toàn bộ số tài liệu bằng giấy tờ như các đại hội trước.

Chiều 14/1/2026, tại Trung tâm Báo chí đã diễn ra Họp báo thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tại họp báo, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, đến nay, các công việc chuẩn bị tổ chức Đại hội XIV được hoàn thành theo đúng tiến độ, yêu cầu đề ra, với nhiều điểm mới quan trọng.

Về ứng dụng công nghệ thông tin, Văn phòng Trung ương Đảng đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đưa vào sử dụng hệ thống khai thác thông tin tài liệu để phục vụ đại hội.

tienphong-141hopbao1-258.jpg
Quang cảnh họp báo. Ảnh: Như Ý.

Ngày 10/1, Văn phòng Trung ương đã phát 1.586 máy tính đến tất cả đại biểu chính thức dự đại hội. Dự kiến, có khoảng 1.000 trang tài liệu/đại biểu sẽ được phát qua máy tính bảng, thay thế toàn bộ số tài liệu bằng giấy tờ như các đại hội trước.

Bà Hà thông tin, qua tính toán, có khoảng 1,6 triệu trang tài liệu giấy được thay thế bằng tài liệu trên máy tính bảng, tiết kiệm nguồn lực lớn về giấy, mực in và nguồn nhân lực. Đến nay, hầu hết đại biểu đã mở máy tính bảng và chủ động nghiên cứu tài liệu từ sớm.

Bên cạnh đó, bà Hà cho biết còn có ứng dụng phần mềm tổng hợp ý kiến phát biểu của đại biểu trong đại hội, hỗ trợ thẻ an ninh và nhiều phần mềm khác, là minh chứng cho tinh thần giảm giấy tờ, tiết kiệm chi phí và thời gian do ứng dụng công nghệ thông tin.

Dự kiến Đại hội XIV sẽ được tổ chức trong 6,5 ngày, tiết kiệm được 1,5 ngày so với nhiệm kỳ trước (nhiệm kỳ trước tổ chức trong 8 ngày).

Trong phiên trù bị, dự kiến sẽ dành ra một phút mặc niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các Ủy viên Trung ương Đảng đã mất trong nhiệm kỳ Đại hội XIII. Điều này thể hiện tình cảm, sự tri ân của đại hội đối với những đóng góp to lớn của các lãnh đạo đối với nhiệm kỳ vừa qua cũng như quá trình xây dựng Đảng, phát triển đất nước.

Về trang trí khánh tiết cũng có nét mới, bà Hà cho biết trong hội trường lớn có tượng toàn thân của Bác Hồ nhìn xuống đại hội; một bên là cờ Tổ quốc và một bên là cờ Đảng. Điều này vừa đúng với quy định, nhưng cũng là điểm khác so với nhiệm kỳ trước, thể hiện sự biết ơn, kính trọng của Đại hội đối với Bác Hồ - người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta.

Tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia cũng tổ chức triển lãm trưng bày sách, báo, ảnh, chú trọng phản ánh toàn diện quá trình từ đại hội đến đại hội. Các thành tựu nổi bật trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được hệ thống lại giúp đại biểu có thêm kiến thức cốt lõi qua các nhiệm kỳ.

Trường Phong - Luân Dũng
#Đại hội Đảng XIV #Đại hội Đảng #Đại hội không giấy tờ #Tiết kiệm chi phí

Xem thêm

Cùng chuyên mục