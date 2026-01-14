Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan triển lãm chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Luân Dũng - Trường Phong - Như Ý
TPO - Chiều 14/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu tham quan Triển lãm “Từ Đại hội đến Đại hội”; Khu trưng bày sách, báo; Khu triển lãm ảnh “Dưới cờ Đảng, đất nước tiến vào kỷ nguyên mới”; Lễ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Chiều cùng ngày, Trung tâm báo chí Đại hội XIV chính thức được khai trương. Đây là một trong những sự kiện mở đầu chuỗi các hoạt động chính tại Đại hội XIV của Đảng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự sự kiện.
Các đại biểu tham quan triển lãm.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng tại lễ phát hành bộ tem bưu chính chào mừng Đại hội XIV.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan các khu trưng bày.
Các đại biểu cắt băng khai mạc Trung tâm báo chí.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự sự kiện chiều 14/1.
Luân Dũng - Trường Phong - Như Ý
