Khánh Hòa, Đắk Lắk đưa sĩ quan quân đội tham gia Ban Chỉ huy quân sự cấp xã

TPO - Khánh Hòa và Đắk Lắk tổ chức bổ nhiệm sĩ quan quân đội tham gia Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, nâng cao năng lực quốc phòng địa phương.

Chiều 14/1, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu về việc tổ chức lại Ban CHQS cấp xã, phường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại hội nghị, các quyết định liên quan đến việc tổ chức lại Ban CHQS cấp xã, phường, miễn nhiệm chức vụ Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã và bổ nhiệm 64 cán bộ giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, phường được công bố; đồng thời chỉ định các Chỉ huy trưởng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã, phường nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Việc kiện toàn đội ngũ cán bộ nhằm nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh của lực lượng vũ trang cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng - Phó Tư lệnh Quân khu 5, trao quyết định bổ nhiệm cho các Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường ở Khánh Hoà.

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng - Phó Tư lệnh Quân khu 5, yêu cầu các cán bộ được điều động, bổ nhiệm tiếp tục rèn luyện bản lĩnh, nhanh chóng nắm bắt tình hình địa bàn, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Cùng ngày, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu và Quân khu 5 về việc tổ chức lại Ban CHQS cấp xã.

Hội nghị đã công bố và trao quyết định bổ nhiệm có thời hạn đối với 102 sĩ quan Quân đội giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS các xã, phường trên địa bàn tỉnh. Đây là lực lượng cán bộ được điều động từ các cơ quan, đơn vị của Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị trực thuộc Quân khu 5.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết và Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa - Phó Tư lệnh, kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5, khẳng định, việc đưa sĩ quan Quân đội về tham gia Ban CHQS cấp xã là bước cụ thể hóa chủ trương lớn của Đảng, có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng lực lượng vũ trang cơ sở vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết trao quyết định bổ nhiệm Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Tỉnh uỷ Đắk Lắk và Quân khu 5 yêu cầu các Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã, phường trên cương vị mới nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương; xây dựng Ban CHQS cấp xã vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”, góp phần giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn.