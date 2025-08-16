Bộ Nội vụ hướng dẫn tuyển dụng, xếp ngạch công chức, xếp lương Ban Chỉ huy quân sự xã

TPO - Đối với các trường hợp đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện và còn chỉ tiêu biên chế, nhu cầu tuyển dụng theo yêu cầu của vị trí việc làm ở cấp xã (mới) thì sẽ xem xét, quyết định tiếp tục thực hiện việc tuyển dụng công chức theo thẩm quyền.

Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh hướng dẫn gỡ vướng liên quan tuyển dụng, xếp ngạch công chức.

Bộ Nội vụ cho biết, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có kết luận 171 về tiếp tục triển khai, hoàn thành nhiệm vụ sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính.

Trong đó kết luận, kể từ ngày 1/7/2025, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền, bảo đảm đúng quy định của Đảng, Nhà nước (chấm dứt hiệu lực kết luận số 128 của Bộ Chính trị về chủ trương công tác cán bộ).

Ảnh minh họa

Nghị định 170/2025 của Chính phủ quy định trường hợp đã thực hiện thực hiện xong quy trình tuyển dụng vòng 1 trước ngày nghị định này có hiệu lực thì được tiếp tục thực hiện tuyển dụng theo quy định của pháp luật hiện hành trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày nghị định có hiệu lực.

Với các trường hợp đã trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng công chức cấp xã do UBND cấp huyện thuộc tỉnh Tây Ninh (trước đây) thực hiện, nhưng chưa ban hành quyết định tuyển dụng do thực hiện chủ trương tạm dừng tuyển dụng theo kết luận 128 của Bộ Chính trị, Bộ Nội vụ đề nghị: Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh tham mưu cho UBND tỉnh rà soát tiêu chuẩn, điều kiện, vị trí việc làm trúng tuyển và số lượng công chức thực tế có mặt so với khung biên chế của chính quyền cấp xã quy định tại công văn 09 của Ban Chỉ đạo.

Trường hợp đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện và còn chỉ tiêu biên chế, nhu cầu tuyển dụng theo yêu cầu của vị trí việc làm ở cấp xã (mới) sẽ xem xét, quyết định tiếp tục thực hiện việc tuyển dụng công chức theo thẩm quyền. Hướng dẫn xếp ngạch chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp với công chức được bố trí vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý.

Giữ nguyên chế độ với người làm việc tại Ban Chỉ huy quân sự cấp xã

Với trường hợp đang giữ chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý theo quy định tại nghị định 170 (giám đốc và tương đương trở lên, phó giám đốc sở và tương đương thuộc UBND tỉnh; chủ tịch UBND cấp xã), nếu chưa được xếp ngạch tương ứng thì cơ quan sử dụng công chức báo cáo cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức xem xét, xếp ngạch công chức tương ứng.

Trường hợp đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm thì việc xếp ngạch tương ứng với chức vụ, chức danh thực hiện đồng thời trong quyết định bổ nhiệm.

Về Ban Chỉ huy quân sự cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, Bộ Nội vụ cho biết, đang phối hợp với Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc tuyển dụng, xếp lương đối với Chỉ huy trưởng, Phó chỉ huy trưởng, trợ lý Ban Chỉ huy quân sự cấp xã (mới).

Trước mắt, Bộ Nội vụ đề nghị địa phương tạm thời giữ nguyên hiện trạng chế độ, chính sách đối với người làm việc tại Ban Chỉ huy quân sự cấp xã cho đến khi có hướng dẫn cụ thể của cấp có thẩm quyền.

Đối với việc tiếp nhận vào làm công chức đối với người hoạt động không chuyên trách, Bộ Nội vụ đề nghị thực hiện sau khi đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.