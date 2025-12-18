Thủ tướng yêu cầu cắt giảm thủ tục 'rườm rà, vòng vo, mất thời gian'

TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý phải kiên quyết cắt giảm thủ tục hành chính rườm rà, vòng vo, mất thời gian; việc nào ai làm tốt nhất thì giao cho người đó làm; việc nào người dân và doanh nghiệp làm tốt hơn thì để người dân và doanh nghiệp làm.

Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm

Chiều 18/12, trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 chủ trì Hội nghị Sơ kết 1 năm triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, 5 năm thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước, 4 năm triển khai Đề án 06.

Thông tin tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long cho biết, Đề án 06 đã khẳng định vai trò đầu tàu trong công cuộc chuyển đổi số, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.

Đề án 06 đã xây dựng được các công cụ chiến lược, giúp chuyển đổi từ nền hành chính truyền thống, dựa trên giấy tờ và tiếp xúc trực tiếp, sang quản trị số hiện đại, dựa trên dữ liệu và kết nối thông suốt.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long phát biểu. Ảnh VGP

Bên cạnh đó, quá trình triển khai cũng cho thấy, vẫn còn những hạn chế, tồn tại cần khắc phục: Mâu thuẫn lớn nhất hiện nay là mâu thuẫn giữa yêu cầu chuyển đổi số nhanh và toàn diện với quyết tâm và năng lực tổ chức thực hiện.

Một số nơi vẫn tiếp cận Đề án 06 theo tư duy là nhiệm vụ hành chính phải hoàn thành theo chỉ tiêu mà không nhận thức được nó là động lực cho sự phát triển, đổi mới phương thức quản lý.

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Bộ Công an nhấn mạnh, Đề án 06 cần chuyển đổi mạnh mẽ từ "đầu tư hạ tầng" sang "khai thác giá trị của dữ liệu". Trong đó, cần hoàn thiện thể chế cho chuyển đổi số theo hướng đồng bộ, ổn định và lâu dài; phát triển kinh tế dữ liệu; bảo đảm an ninh dữ liệu và chủ quyền số quốc gia...

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường, thành phố “đang chuyển mình mạnh mẽ” để xây dựng nền hành chính phục vụ - một nền hành chính lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, coi sự hài lòng của người dân là thước đo thành công trong thực thi công vụ.

Trong đó, thành phố đã tập trung xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số để phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là trong giai đoạn sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống bộ máy chính trị vừa qua, đảm bảo vận hành một “siêu đô thị” TPHCM mới.

Ông Cường khẳng định, thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn lực, tập trung triển khai các giải pháp cải cách hành chính theo hướng hiện đại, đồng bộ, hiệu quả, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, gắn chặt với chuyển đổi số và đô thị thông minh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu. Ảnh: VGP

Lịch sử dân tộc ta đã chứng minh, càng trong gian khó, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam càng tỏa sáng thông qua sức mạnh của sự đổi mới và sáng tạo và chúng ta sẽ tỏa sáng hơn nữa trong kỷ nguyên mới. Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Xây dựng các Trung tâm dữ liệu quốc gia mới theo lộ trình

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khái quát về những kết quả nổi bật đạt được trong thời gian qua. Đặc biệt, để triển khai vận hành cơ bản thông suốt, hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp, Chính phủ đã ban hành 30 nghị định về phân cấp, phân quyền; 14 nghị định về tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức khi sắp xếp bộ máy…

Bên cạnh đó, Thủ tướng thẳng thắn nhìn nhận, nhiều mục tiêu chưa hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025 như giá trị tăng thêm của kinh tế số năm 2025 chiếm gần 14% GDP, không đạt mục tiêu đề ra là 20% GDP; nguồn lực tài chính cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số chưa tương xứng với yêu cầu.

Thủ tướng nhấn mạnh, muốn tăng trưởng kinh tế 2 con số, muốn bộ máy hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, không có con đường nào khác là đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi kép (chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số).

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng giao Bộ Công an xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dữ liệu quốc gia, hoàn thành trong tháng 1/2026.

Thủ tướng và các đại biểu tham quan triển lãm tại Hội nghị. Ảnh: VGP

Về chuyển đổi số quốc gia và triển khai Đề án 06, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương khẩn trương phối hợp với Bộ Công an đăng ký, sử dụng hạ tầng tập trung tại Trung tâm dữ liệu quốc gia; Bộ Công an có trách nhiệm đề xuất phương án xây dựng các Trung tâm dữ liệu quốc gia mới theo lộ trình.

Về dịch vụ công trực tuyến và cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, các bộ, ngành, địa phương rà soát, chuẩn hóa toàn diện quy trình thủ tục hành chính đảm bảo thống nhất trên toàn quốc.

"Kiên quyết cắt giảm thủ tục hành chính rườm rà, vòng vo, mất thời gian; việc nào ai làm tốt nhất thì giao cho người đó làm; việc nào người dân và doanh nghiệp làm tốt hơn thì để người dân và doanh nghiệp làm", Thủ tướng nhấn mạnh và yêu cầu công khai kết quả, số liệu cắt giảm, cải cách thủ tục hành chính trên các phương tiện thông tin đại chúng.