Khơi dậy vai trò tiên phong của thanh niên trong chuyển đổi số

TPO - Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn - Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam yêu cầu, Ban chấp hành Tỉnh Đoàn Đồng Tháp khóa mới tiếp tục khơi dậy vai trò tiên phong của thanh niên trong chuyển đổi số, phát triển nông nghiệp sạch - kinh tế tuần hoàn để tạo nên những chuyển biến rõ nét ngay từ cơ sở.

Thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, sáng 15/12, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn - Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cho biết, Đồng Tháp là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, nơi hào khí yêu nước và tinh thần kiên cường được hun đúc qua nhiều thế hệ. Trong tiến trình đổi mới, Đồng Tháp luôn duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, nổi bật với thế mạnh nông nghiệp - lúa gạo, thủy sản, cây ăn trái, cùng với công nghiệp chế biến và thương mại - dịch vụ ngày càng mở rộng.

Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: Hòa Hội

Theo anh Triết, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Đồng Tháp đã đạt nhiều thành tựu quan trọng. Nội dung, phương thức giáo dục được đổi mới mạnh mẽ; các sản phẩm truyền thông sáng tạo được triển khai rộng rãi, thu hút sự quan tâm của đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Các phong trào hành động cách mạng được tổ chức đồng bộ, đặc biệt là các mô hình chuyển đổi số như “Tổ công nghệ cộng đồng”, “Tình nguyện số”, góp phần hỗ trợ địa phương thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số toàn diện.

Anh Nguyễn Minh Triết biểu dương những thành tựu và kết quả mà công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Đồng Tháp đã nỗ lực đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Anh Nguyễn Minh Triết tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Tỉnh Đoàn Đồng Tháp khóa mới.

Theo anh Triết, trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới, khi toàn hệ thống chính trị đang nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ I đã chỉ rõ mục tiêu xây dựng tỉnh Đồng Tháp trở thành tỉnh có công nghiệp phát triển nhanh; tiên phong xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, thuộc nhóm địa phương phát triển hàng đầu của vùng ĐBSCL. Tỉnh Đồng Tháp đặt tầm nhìn đến năm 2045, trở thành trung tâm nông nghiệp hiện đại và du lịch sinh thái của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, là địa phương dẫn đầu cả nước trong một số lĩnh vực nông nghiệp, phát triển công nghiệp tiên tiến.

Anh Triết cho rằng, mục tiêu trên không chỉ là định hướng chiến lược, còn là kỳ vọng và trách nhiệm lớn đặt ra đối với tổ chức Đoàn trong việc phát huy vai trò xung kích của thanh niên, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Anh Nguyễn Minh Triết phát biểu tại đại hội.

Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

Trong nhiệm kỳ tới, anh Nguyễn Minh Triết đề nghị, Ban chấp hành khóa mới tập trung đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục nhằm khơi dậy lý tưởng, bản lĩnh và khát vọng vươn lên của tuổi trẻ Đồng Tháp. “Các hoạt động tuyên truyền phải được đổi mới cả về nội dung và phương thức theo hướng hiện đại, sinh động, hấp dẫn, để mỗi thông điệp, mỗi hoạt động của Đoàn thật sự tác động mạnh mẽ đến nhận thức của giới trẻ”, anh Triết nhấn mạnh.

Cùng với đó, anh Triết yêu cầu, nâng cao chất lượng các phong trào hoạt động cách mạng theo hướng thực chất, có chiều sâu và bền vững. Để làm được điều đó, các phong trào của Đoàn phải thật sự trở thành mặt trận hành động, nơi thanh niên phát huy sức trẻ, trí tuệ để đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh. Tổ chức Đoàn cần tiếp tục khơi dậy vai trò tiên phong của thanh niên trong chuyển đổi số, trong bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu, trong phát triển nông nghiệp sạch - kinh tế tuần hoàn, tạo nên những chuyển biến rõ nét ngay từ cơ sở.

Song song đó, cần triển khai những giải pháp thiết thực nhằm chăm lo và hỗ trợ thanh thiếu niên trên các phương diện: Học tập, tìm kiếm việc làm, phát triển kinh tế, rèn luyện kỹ năng sống, nâng cao sức khỏe và đời sống văn hóa tinh thần. Đặc biệt, cần đầu tư và dành sự quan tâm chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi yếu thế, thanh niên vùng sâu, vùng xa, học sinh khó khăn.

Bí thư Trung ương Đoàn tặng hoa chúc mừng đại hội.

Bên cạnh đó, Bí thư Trung ương Đoàn lưu ý, tổ chức Đoàn cần phát huy vai trò của mình, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, huy động mọi nguồn lực và triển khai các chương trình đồng hành, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp - đóng góp trực tiếp vào mục tiêu phát triển nguồn nhân lực trẻ có tri thức, có kỹ năng, có khát vọng của tỉnh Đồng Tháp.

Ngoài ra, phát huy vai trò “cầu nối” của tổ chức Đoàn trong hỗ trợ việc làm và khởi nghiệp. Tư vấn nghề nghiệp, hỗ trợ thanh niên phát triển mô hình OCOP trẻ, khởi nghiệp xanh, đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ vào nông nghiệp và thương mại hóa nông sản. “Khi thanh niên được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng và môi trường rèn luyện, họ sẽ trở thành lực lượng quan trọng đóng góp trực tiếp vào mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh Đồng Tháp”, anh Triết nhấn mạnh.