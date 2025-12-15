Anh Đoàn Thành Công giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn Lạng Sơn khóa XV

TPO - Tại Đại hội, các đại biểu nhất trí bầu anh Đoàn Thành Công giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn, chị Vũ Thị Yến Quỳnh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lạng Sơn khóa XV, nhiệm kỳ 2025-2030 và bầu ra Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn.
Qua đó, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2025 - 2030, xây dựng Lạng Sơn trở thành cực tăng trưởng của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
Nổi bật trong nhiệm kỳ vừa qua là phong trào thanh niên tình nguyện, với hơn 800.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia trên khắp địa bàn tỉnh. Các chiến dịch lớn như: Tháng Thanh niên, Thanh niên tình nguyện hè, Tiếp sức mùa thi, Tình nguyện mùa Đông, Xuân tình nguyện, Hành trình tháng Ba biên giới..., cùng những hoạt động thường xuyên như Thứ Bảy tình nguyện, Chủ nhật xanh được triển khai liên tục, tạo nên phong trào tình nguyện sôi nổi từ thành thị đến nông thôn.
Đại hội đã tổ chức bầu Ban chấp hành Tỉnh Đoàn Lạng Sơn khóa XV, nhiệm kỳ 2025-2030 với 32 anh chị, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn gồm 9 anh chị.
Ngoài ra, trong khuôn khổ Đại hội diễn ra nhiều hoạt động ứng dụng chuyển đổi số, triển lãm, gian hàng trưng bày các sản phẩm, ý tưởng khởi nghiệp của tuổi trẻ xứ Lạng.