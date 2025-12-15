Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Anh Đoàn Thành Công giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn Lạng Sơn khóa XV

Quốc Nam

TPO - Tại Đại hội, các đại biểu nhất trí bầu anh Đoàn Thành Công giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn, chị Vũ Thị Yến Quỳnh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lạng Sơn khóa XV, nhiệm kỳ 2025-2030 và bầu ra Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn.

tp-quocnam-dsc02224.jpg
Trong hai ngày 14-15/12, đã diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lạng Sơn﻿ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội với chủ đề Đoàn kết - Bản lĩnh - Tiên phong - Đột phá - Phát triển là dịp để tuổi trẻ Lạng Sơn thể hiện tiếng nói, hành động trong phong trào tham gia bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.
tp-quocnam-tph04745.jpg
Đến dự và chỉ đạo Đại hội có anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cùng 200 đại biểu là đoàn viên thanh niên ưu tú đại diện cho hơn 40.500 đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh Lạng Sơn.
tp-quocnam-dsc02175.jpg
Phát biểu tại Đại hội, anh Đoàn Thành Công - Bí thư Tỉnh Đoàn Lạng Sơn cho biết, với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết – Bản lĩnh – Tiên phong – Đột phá – Phát triển”, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lạng Sơn lần thứ XV nhiệm kỳ 2025 - 2030 là sự kiện chính trị quan trọng﻿ của tuổi trẻ toàn tỉnh. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV; xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ mới; tiếp tục xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.
tp-quocnam-tph04624.jpg
tp-quocnam-dsc02101.jpg
tp-quocnam-dsc02368.jpg
tp-quocnam-dsc02148.jpg
Qua đó, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2025 - 2030, xây dựng Lạng Sơn trở thành cực tăng trưởng của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
tp-quocnam-dsc02190.jpg
Đại hội đã lắng nghe nhiều tham luận của các đại biểu đại diện cho tuổi trẻ tỉnh Lạng Sơn thể hiện tiếng nói, hành động của thanh thiếu nhi trong phong trào bảo vệ biên cương Tổ quốc, xây dựng Lạng Sơn ngày càng văn minh, giàu đẹp.
tp-quocnam-tph04342.jpg
Trong nhiệm kỳ 2022 – 2027, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh để lại nhiều dấu ấn quan trọng trên các lĩnh vực từ giáo dục lý tưởng, tình nguyện, sáng tạo – khởi nghiệp, chuyển đổi số đến bảo vệ chủ quyền biên giới. Thanh niên Lạng Sơn tiếp tục khẳng định vai trò xung kích, tiên phong, đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh.
tp-quocnam-cvv02785.jpg
tp-quocnam-cvv02771.jpg
Nổi bật trong nhiệm kỳ vừa qua là phong trào thanh niên tình nguyện, với hơn 800.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia trên khắp địa bàn tỉnh. Các chiến dịch lớn như: Tháng Thanh niên, Thanh niên tình nguyện hè, Tiếp sức mùa thi, Tình nguyện mùa Đông, Xuân tình nguyện, Hành trình tháng Ba biên giới..., cùng những hoạt động thường xuyên như Thứ Bảy tình nguyện, Chủ nhật xanh được triển khai liên tục, tạo nên phong trào tình nguyện sôi nổi từ thành thị đến nông thôn.
tp-quocnam-tph04456.jpg
Phát biểu tại Đại hội, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho rằng, Lạng Sơn với đặc thù là vùng đất phên dậu của Tổ quốc, tuổi trẻ xứ Lạng trong nhiệm kỳ vừa qua đã làm tốt công tác giáo dục tư tưởng, lối sống, văn hóa cho thế hệ thanh thiếu nhi. Nhiều phong trào sôi nổi được Trung ương Đoàn và các cấp Đảng bộ, chính quyền tỉnh Lạng Sơn ghi nhận như phong trào thiếu nhi Lạng Sơn thi đua thực hiện theo 5 điều Bác Hồ dạy; Cuộc vận động xây dựng giá trị hình mẫu của thanh niên; tuổi trẻ Lạng Sơn tích cực tham gia vào các phong trào, hoạt động giúp đỡ chính quyền, người dân khắc phục hậu quả của thiên tai, mưa lũ﻿...
tp-quocnam-tph04499.jpg
Thay mặt Trung ương Đoàn, anh Nguyễn Tường Lâm đề nghị Tỉnh Đoàn Lạng Sơn cần thực hiện đổi mới phương thức hoạt động của các cấp cơ sở phù hợp với thực tế theo phương châm "3 dễ, 3 rõ, 3 đo". Cán bộ Tỉnh Đoàn Lạng Sơn phải là những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, phải là những người lo trước thanh niên, vui sau thanh niên, gian khổ đi trước, hưởng thụ đi sau....Xây dựng thế hệ trẻ thanh niên Lạng Sơn trong thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, có lòng yêu nước, có bản lĩnh vững vàng, có hoài bão, có tri thực hiện đại và tâm hồn giàu bản sắc quê hương, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
tp-quocnam-dsc02715.jpg
tp-quocnam-dsc02886.jpg
tp-quocnam-dsc02941.jpg
tp-quocnam-dsc02949.jpg
Đại hội đã tổ chức bầu Ban chấp hành Tỉnh Đoàn Lạng Sơn khóa XV, nhiệm kỳ 2025-2030 với 32 anh chị, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn gồm 9 anh chị.
tp-quocnam-tph04688.jpg
Tại kỳ họp thứ nhất, Ban chấp hành Tỉnh Đoàn Lạng Sơn thống nhất bầu anh Đoàn Thành Công giữ chức Bí thư, chị Vi Thị Yến Quỳnh giữ chức Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh Đoàn.
tp-quocnam-dsc02843.jpg
Tại Đại hội, nhiều cá nhân, tập thể đã nhận được bằng khen của Tỉnh Đoàn Lạng Sơn trong các công tác, phong trào giáo dục thanh thiếu niên.
tp-quocnam-tph04592.jpg
tp-quocnam-dsc02039.jpg
tp-quocnam-dsc02049.jpg
tp-quocnam-tph04468.jpg
Ngoài ra, trong khuôn khổ Đại hội diễn ra nhiều hoạt động ứng dụng chuyển đổi số, triển lãm, gian hàng trưng bày các sản phẩm, ý tưởng khởi nghiệp của tuổi trẻ xứ Lạng.
Quốc Nam
#Đoàn Thanh Niên #Lạng Sơn #Thanh niên #Phong trào thanh niên #Đại hội Đoàn #Tỉnh Đoàn Lạng Sơn #Bí thư Tỉnh Đoàn Lạng Sơn #Tháng Thanh niên #Thanh niên tình nguyện hè #Tiếp sức mùa thi #Tình nguyện mùa Đông #Xuân tình nguyện #Hành trình tháng Ba biên giới

