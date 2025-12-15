Anh Đoàn Thành Công giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn Lạng Sơn khóa XV

TPO - Tại Đại hội, các đại biểu nhất trí bầu anh Đoàn Thành Công giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn, chị Vũ Thị Yến Quỳnh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lạng Sơn khóa XV, nhiệm kỳ 2025-2030 và bầu ra Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn.