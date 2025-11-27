Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Tỉnh Đoàn Lạng Sơn bầu bổ sung Phó Bí thư trước đại hội

Quốc Nam
TPO - Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Lạng Sơn tổ chức hội nghị thảo luận, bầu bổ sung chị Vi Thị Yến Quỳnh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh Đoàn tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Ngày 27/11, anh Đoàn Thành Công - Bí thư Tỉnh Đoàn Lạng Sơn chủ trì hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn nhiệm kỳ 2022 – 2027 bầu chức danh Phó Bí thư Tỉnh Đoàn khóa XIV.

Tại hội nghị, các đại biểu đã giới thiệu và nhất trí 100% bầu chị Vi Thị Yến Quỳnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hồng Phong giữ chức Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lạng Sơn khóa XIV, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

tp-quocnam-tinhdoanls.jpg
Tỉnh Đoàn Lạng Sơn tổ chức hội nghị BCH khóa XIV để bầu bổ sung chức danh Phó Bí thư Tỉnh Đoàn. Ảnh: Q.N.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, chị Vi Thị Yến Quỳnh cho biết nhận thức sâu sắc rằng đây là niềm vinh dự và trách nhiệm lớn trước cấp ủy, chính quyền, các cấp bộ Đoàn và đoàn viên thanh thiếu nhi trong tỉnh Lạng Sơn.

Tân Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lạng Sơn cam kết sẽ không ngừng phát huy tinh thần năng động, sáng tạo; tích cực tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền, tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành, phát huy vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lạng Sơn lần thứ 14 đã đề ra.

Chị Vi Thị Yến Quỳnh có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Luật Kinh tế, Cử nhân Luật. Trước khi được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lạng Sơn, chị từng công tác tại huyện Bình Gia (cũ) giữ các chức vụ Phó Bí thư rồi Bí thư Huyện Đoàn; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hồng Phong, tỉnh Lạng Sơn.

tp-quocnam-tinhhodna.jpg
Anh Đoàn Thành Công - Bí thư Tỉnh Đoàn Lạng Sơn tặng hoa chúc mừng Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Vi Thị Yến Quỳnh. Ảnh: Q.N.
Quốc Nam
