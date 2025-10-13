Chăm sóc, hỗ trợ trẻ em Lạng Sơn vùng lũ

TPO - Sau khi nước lũ rút, cuộc sống của nhân dân và các em thiếu nhi ở xã Yên Bình, tỉnh Lạng Sơn đối mặt với vô vàn khó khăn, giới trẻ xứ Lạng đã có nhiều hoạt động thiết thực để các em yên tâm, ổn định cuộc sống.

Trước những thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 11 gây ra trên địa bàn tỉnh, ngày 12/10, đoàn công tác của Tỉnh Đoàn - Hội đồng Đội tỉnh Lạng Sơn đã đến thăm hỏi, động viên và trao tặng các nhu yếu phẩm, đồ dùng học tập cho thiếu nhi bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ tại xã Yên Bình (huyện Hữu Lũng cũ).

Tập kết nhiều phần quà cho các em vùng lũ Yên Bình - Lạng Sơn.

Hàng ngàn sách, vở cho trẻ em vùng lũ.

Nhiều đồ dùng, sách vở cho các em.

Trao tặng quà cho đại diện Trường Tiểu học Yên Bình.

Tại đây, đoàn công tác đã đến thăm Trường Tiểu học xã Yên Bình, nắm bắt tình hình khắc phục hậu quả sau bão, đồng thời thăm hỏi, động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, bị thiệt hại về nhà ở, tài sản do thiên tai gây ra. Đại diện Tỉnh Đoàn- Hội đồng Đội tỉnh đã trao tặng nhiều phần quà gồm nhu yếu phẩm thiết yếu và đồ dùng học tập, với tổng trị giá hơn 30 triệu đồng, góp phần hỗ trợ, động viên các em sớm ổn định cuộc sống, yên tâm học tập.

Tuổi trẻ Lạng Sơn xung kích vệ sinh, quyết dọn trường học sau lũ.

Tuổi trẻ Lạng Sơn thành lập nhiều tổ, đội thanh niên xung kích tình nguyện giúp học sinh các trường học vùng lũ sớm trở lại học tập bình thường.

Hoạt động thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của tổ chức Đoàn - Đội đối với thiếu nhi vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, đồng thời lan tỏa tinh thần trách nhiệm, tình yêu thương trong cộng đồng, chung tay cùng chính quyền địa phương chăm lo thế hệ măng non của tỉnh nhà.