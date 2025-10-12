Những hành động thiết thực giúp dân vùng lũ Lạng Sơn

Rạng sáng 12/10, khoảng 50 thành viên Hội Kỹ thuật xe máy Hà Nội xuất phát từ các tỉnh và gần 30 thợ lành nghề Hội kỹ thuật xe máy Lạng Sơn cũng đi từ miền biên ải xứ Lạng tập kết tại Trường Tiểu học- THCS xã Minh Tiến- Hữu Lũng để tiến hành sửa chữa, thay dầu, lọc gió, bugi miễn phí cho bà con vùng lũ.
Anh Lê Hùng, thợ sửa chữa xe tại phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn chia sẻ: Bên cạnh những thiệt hại về nhà cửa, tài sản, đồ đạc, bà con vùng lũ ở Hữu Lũng còn bị nước ngập làm các phương tiện giao thông, nhất là xe máy, xe đạp điện hư hỏng cản trở việc đi lại sinh hoạt của người dân. Hưởng ứng lời kêu gọi của Hội Kỹ thuật xe máy Hà Nội, các thành viên ở Lạng Sơn đã nhiệt tình tham gia. Hiện nay, đã có hàng trăm chiếc xe đã được tập kết để chúng tôi tiến hành sửa chữa.
“Trong thời gian một ngày, chúng tôi sẽ làm việc với tinh thần đáp ứng hết nhu cầu sửa chữa xe máy cho bà con vùng lũ. Bên cạnh đó, các thành viên Hội Kỹ thuật xe máy cũng có những phần quà thiết thực cho người dân, nhất là các em nhỏ vùng thiên tai bão lũ”, anh Lê Hùng cho biết.
Thực hiện chủ trương của Bộ Quốc phòng về việc cấp phát quân trang cứu trợ cho Nhân dân bị ngập lũ trên địa bàn Quân khu 1, ngày 10/10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn đã tiếp nhận và tiến hành cấp phát quân trang cứu trợ cho người dân tại các xã đang bị ảnh hưởng do thiên tai trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đơn vị đã cấp phát 1.500 chiếc màn tuyn, 1.500 chiếc vỏ chăn, 250 bộ quần áo thường phục cho người dân tại các vùng ngập lụt, cô lập, khó tiếp cận tại địa bàn các xã: Tràng Định, Thất Khê, Tuấn Sơn, Hữu Lũng, Vân Nham, Yên Bình, Thiện Tân.
Trong các ngày qua, với tình thần nhường cơm, sẻ áo, ở Lạng Sơn có nhiều tổ, đội thiện nguyện của quần chúng nhân dân, các Câu lạc bộ Văn nghệ, tổ chức chính trị- xã hội- đoàn thể đã tổ chức quyên góp đồ dùng thiết yếu hướng về nhân dân vùng lũ. Trong số đó, có nhóm chị em khu phố Đồng Mỏ- xã Chi Lăng cũng nấu cơm, đóng gói thành từng hộp gửi đến nhân dân vùng lũ.
Trong chiều tối 11/10, phóng viên Tiền Phong chứng kiến cảnh các hộ dân người dân tộc thiểu số mang những sản vật mà gia đình có như: Gạo, mì, lạc, đậu đỗ cùng tiền mặt tập trung đến nhà bà Vi Thị Mai Hồng ở thôn Mạn Đường, xã Nhân Lý, tỉnh Lạng Sơn. Tại đây, mọi người cùng nấu cơm, làm cơm nắm, đồ ăn chín, khô và mua sắm các đồ dùng thiết yếu để sáng sớm 12/10 mang đến gửi tặng đồng bào vùng lũ Hữu Lũng ( Lạng Sơn)