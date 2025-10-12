Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

Google News

Những hành động thiết thực giúp dân vùng lũ Lạng Sơn

Nguyễn Duy Chiến
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong đoàn người thiện nguyện về với rốn lũ Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn có nhiều tổ, đội mang tình cảm, tâm huyết, trách nhiệm của mình với những đồ dùng thiết yếu, trợ giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.

Rạng sáng 12/10, khoảng 50 thành viên Hội Kỹ thuật xe máy Hà Nội xuất phát từ các tỉnh và gần 30 thợ lành nghề Hội kỹ thuật xe máy Lạng Sơn cũng đi từ miền biên ải xứ Lạng tập kết tại Trường Tiểu học- THCS xã Minh Tiến- Hữu Lũng để tiến hành sửa chữa, thay dầu, lọc gió, bugi miễn phí cho bà con vùng lũ.

tp-s8.jpg
Hình ảnh các thành viên Hội Kỹ thuật xe máy Hà Nội- Lạng Sơn đi đến vùng lũ để sửa chữa, thay dầu xe miễn phí. Ảnh: Duy Chiến.
tp-s4.jpg
Đoàn thiện nguyện của Hội kỹ thuật xe máy Hà Nội đã có mặt tại Hữu Lũng- Lạng Sơn.

Anh Lê Hùng, thợ sửa chữa xe tại phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn chia sẻ: Bên cạnh những thiệt hại về nhà cửa, tài sản, đồ đạc, bà con vùng lũ ở Hữu Lũng còn bị nước ngập làm các phương tiện giao thông, nhất là xe máy, xe đạp điện hư hỏng cản trở việc đi lại sinh hoạt của người dân. Hưởng ứng lời kêu gọi của Hội Kỹ thuật xe máy Hà Nội, các thành viên ở Lạng Sơn đã nhiệt tình tham gia. Hiện nay, đã có hàng trăm chiếc xe đã được tập kết để chúng tôi tiến hành sửa chữa.

tp-r5.jpg
Anh Lê Hùng, thợ sửa xe ở phường Lương Văn Tri- thành viên đoàn thiện nguyện cho biết, trong ngày 12/10 sẽ giúp dân vùng lũ sửa chữa, bảo dưỡng xe máy, giúp bà con có phương tiện đi lại dễ dàng.

“Trong thời gian một ngày, chúng tôi sẽ làm việc với tinh thần đáp ứng hết nhu cầu sửa chữa xe máy cho bà con vùng lũ. Bên cạnh đó, các thành viên Hội Kỹ thuật xe máy cũng có những phần quà thiết thực cho người dân, nhất là các em nhỏ vùng thiên tai bão lũ”, anh Lê Hùng cho biết.

v1.jpg
Trong sáng 12/10 đã có gần 100 xe sửa chữa, bảo dưỡng.

Thực hiện chủ trương của Bộ Quốc phòng về việc cấp phát quân trang cứu trợ cho Nhân dân bị ngập lũ trên địa bàn Quân khu 1, ngày 10/10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn đã tiếp nhận và tiến hành cấp phát quân trang cứu trợ cho người dân tại các xã đang bị ảnh hưởng do thiên tai trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đơn vị đã cấp phát 1.500 chiếc màn tuyn, 1.500 chiếc vỏ chăn, 250 bộ quần áo thường phục cho người dân tại các vùng ngập lụt, cô lập, khó tiếp cận tại địa bàn các xã: Tràng Định, Thất Khê, Tuấn Sơn, Hữu Lũng, Vân Nham, Yên Bình, Thiện Tân.

tp-l4.jpg
Bộ đội đã mang những đồ thiết yếu như: màn tuyn, chăn, màn,quần áo mới cho dân vùng lũ Lạng Sơn. Ảnh: Dương Nguyên.

Trong các ngày qua, với tình thần nhường cơm, sẻ áo, ở Lạng Sơn có nhiều tổ, đội thiện nguyện của quần chúng nhân dân, các Câu lạc bộ Văn nghệ, tổ chức chính trị- xã hội- đoàn thể đã tổ chức quyên góp đồ dùng thiết yếu hướng về nhân dân vùng lũ. Trong số đó, có nhóm chị em khu phố Đồng Mỏ- xã Chi Lăng cũng nấu cơm, đóng gói thành từng hộp gửi đến nhân dân vùng lũ.

l3.jpg
Hình ảnh nhóm chị em khu phố Đồng Mỏ-xã Chi Lăng nấu cơm gửi đến bà con vùng lũ. Ảnh Duy Chiến.
l1.jpg
Nhân dân thôn Mạn Đường, xã Nhân Lý góp gạo thổi cơm ủng hộ nhân dân vùng thiên tai.
tp-l2.jpg
Tập kết các đồ ăn như: Cơm nắm, muối vừng, nước uống cùng các nhu yếu phẩm gửi tới đồng bào rốn lũ Yên Bình- Hữu Lũng.

Trong chiều tối 11/10, phóng viên Tiền Phong chứng kiến cảnh các hộ dân người dân tộc thiểu số mang những sản vật mà gia đình có như: Gạo, mì, lạc, đậu đỗ cùng tiền mặt tập trung đến nhà bà Vi Thị Mai Hồng ở thôn Mạn Đường, xã Nhân Lý, tỉnh Lạng Sơn. Tại đây, mọi người cùng nấu cơm, làm cơm nắm, đồ ăn chín, khô và mua sắm các đồ dùng thiết yếu để sáng sớm 12/10 mang đến gửi tặng đồng bào vùng lũ Hữu Lũng ( Lạng Sơn)

Nguyễn Duy Chiến
#Hoạt động thiện nguyện hỗ trợ vùng lũ #Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện miễn phí #Ủng hộ nhu yếu phẩm cho dân vùng lũ #Hỗ trợ người dân thiệt hại do thiên tai #Phân phát quân trang cứu trợ #Giao lưu #sẻ chia trong thiên tai #Hành động nhân đạo trong mùa lũ #Tình thần đoàn kết chống thiên tai

Xem thêm

Cùng chuyên mục