Những hành động thiết thực giúp dân vùng lũ Lạng Sơn

TPO - Trong đoàn người thiện nguyện về với rốn lũ Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn có nhiều tổ, đội mang tình cảm, tâm huyết, trách nhiệm của mình với những đồ dùng thiết yếu, trợ giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.

Rạng sáng 12/10, khoảng 50 thành viên Hội Kỹ thuật xe máy Hà Nội xuất phát từ các tỉnh và gần 30 thợ lành nghề Hội kỹ thuật xe máy Lạng Sơn cũng đi từ miền biên ải xứ Lạng tập kết tại Trường Tiểu học- THCS xã Minh Tiến- Hữu Lũng để tiến hành sửa chữa, thay dầu, lọc gió, bugi miễn phí cho bà con vùng lũ.

Hình ảnh các thành viên Hội Kỹ thuật xe máy Hà Nội- Lạng Sơn đi đến vùng lũ để sửa chữa, thay dầu xe miễn phí. Ảnh: Duy Chiến.

Đoàn thiện nguyện của Hội kỹ thuật xe máy Hà Nội đã có mặt tại Hữu Lũng- Lạng Sơn.

Anh Lê Hùng, thợ sửa chữa xe tại phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn chia sẻ: Bên cạnh những thiệt hại về nhà cửa, tài sản, đồ đạc, bà con vùng lũ ở Hữu Lũng còn bị nước ngập làm các phương tiện giao thông, nhất là xe máy, xe đạp điện hư hỏng cản trở việc đi lại sinh hoạt của người dân. Hưởng ứng lời kêu gọi của Hội Kỹ thuật xe máy Hà Nội, các thành viên ở Lạng Sơn đã nhiệt tình tham gia. Hiện nay, đã có hàng trăm chiếc xe đã được tập kết để chúng tôi tiến hành sửa chữa.

Anh Lê Hùng, thợ sửa xe ở phường Lương Văn Tri- thành viên đoàn thiện nguyện cho biết, trong ngày 12/10 sẽ giúp dân vùng lũ sửa chữa, bảo dưỡng xe máy, giúp bà con có phương tiện đi lại dễ dàng.

“Trong thời gian một ngày, chúng tôi sẽ làm việc với tinh thần đáp ứng hết nhu cầu sửa chữa xe máy cho bà con vùng lũ. Bên cạnh đó, các thành viên Hội Kỹ thuật xe máy cũng có những phần quà thiết thực cho người dân, nhất là các em nhỏ vùng thiên tai bão lũ”, anh Lê Hùng cho biết.

Trong sáng 12/10 đã có gần 100 xe sửa chữa, bảo dưỡng.

Thực hiện chủ trương của Bộ Quốc phòng về việc cấp phát quân trang cứu trợ cho Nhân dân bị ngập lũ trên địa bàn Quân khu 1, ngày 10/10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn đã tiếp nhận và tiến hành cấp phát quân trang cứu trợ cho người dân tại các xã đang bị ảnh hưởng do thiên tai trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đơn vị đã cấp phát 1.500 chiếc màn tuyn, 1.500 chiếc vỏ chăn, 250 bộ quần áo thường phục cho người dân tại các vùng ngập lụt, cô lập, khó tiếp cận tại địa bàn các xã: Tràng Định, Thất Khê, Tuấn Sơn, Hữu Lũng, Vân Nham, Yên Bình, Thiện Tân.

Bộ đội đã mang những đồ thiết yếu như: màn tuyn, chăn, màn,quần áo mới cho dân vùng lũ Lạng Sơn. Ảnh: Dương Nguyên.

Trong các ngày qua, với tình thần nhường cơm, sẻ áo, ở Lạng Sơn có nhiều tổ, đội thiện nguyện của quần chúng nhân dân, các Câu lạc bộ Văn nghệ, tổ chức chính trị- xã hội- đoàn thể đã tổ chức quyên góp đồ dùng thiết yếu hướng về nhân dân vùng lũ. Trong số đó, có nhóm chị em khu phố Đồng Mỏ- xã Chi Lăng cũng nấu cơm, đóng gói thành từng hộp gửi đến nhân dân vùng lũ.

Hình ảnh nhóm chị em khu phố Đồng Mỏ-xã Chi Lăng nấu cơm gửi đến bà con vùng lũ. Ảnh Duy Chiến.

Nhân dân thôn Mạn Đường, xã Nhân Lý góp gạo thổi cơm ủng hộ nhân dân vùng thiên tai.

Tập kết các đồ ăn như: Cơm nắm, muối vừng, nước uống cùng các nhu yếu phẩm gửi tới đồng bào rốn lũ Yên Bình- Hữu Lũng.