Xã hội

Google News

Từ nơi chịu ngập thường xuyên, xe cứu trợ hàng chục tấn đến vùng lũ miền Bắc

Duy Quốc - Thanh Hiền
TPO - Những chuyến xe chở theo cả chục tấn hàng cứu trợ xuất phát, mang theo nghĩa tình người dân miền Trung vốn chịu nhiều thiên tai đến với đồng bào lũ lụt.

Ghi nhận của phóng viên Tiền Phong ngày 11/10, tại điểm tập kết hàng cứu trợ trên đường Nam Trân (phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng), hàng chục tình nguyện viên tấp nập bốc mì tôm, gạo, áo quần… lên xe, chuẩn bị lên đường hướng về vùng lũ miền Bắc. Đây là nơi tiếp nhận tấm lòng của người dân Đà Nẵng trong những ngày qua khi hay tin nhiều nơi ở miền Bắc bị lũ bủa vây, cô lập.

Xe chở theo hơn 20 tấn hàng cứu trợ đến với vùng lũ.
324248086b61e63fbf70.jpg
Những chuyến xe mang hàng cứu trợ hướng về miền Bắc. Ảnh: D.Q.

Trong khi đó, tại đường Mạc Đỉnh Chi (phường Hải Châu), hàng trăm lốc nước, bánh... cũng được người dân mang tới nhờ đội tình nguyện chuyển ra Bắc. Anh Hồ Ngọc Thanh, Câu lạc bộ (CLB) Chuyến xe vạn tình 0 đồng cho hay, CLB lập nhiều điểm tiếp nhận để người dân thuận tiện gửi hàng cứu trợ.

"Nhiều ngày qua người dân sẻ chia với đồng bào miền Bắc rất nhiệt tình, từ thùng mì, bao gạo cho tới thuốc men, quần áo. Là những người thường xuyên đối mặt với ngập, lũ nên họ hiểu rõ bà con ngoài ấy cần gì, vì vậy mang tới những món đồ rất thiết thực", anh Thanh nói.

Sau nhiều ngày tiếp nhận, CLB đã chuyển hơn 20 tấn hàng lên xe để xuất phát ra Bắc vào chiều 11/10.

Ngay dưới chân cầu vượt ngã ba Huế, điểm tiếp nhận của Đội SOS Đà Nẵng cũng có rất đông người đội nắng bốc xếp hàng cứu trợ lên xe tải.

a0a716d635bfb8e1e1ae.jpg
Người dân Đà Nẵng chở hàng cứu trợ đến điểm tiếp nhận.

Ông Nguyễn Đức Kiều (phường Hoà Khánh) chở 4 thùng hàng tới điểm tiếp nhận. Gặp mọi người đang tất bật, ông cũng vội vàng chung sức để bốc hàng hóa xong xuôi cho xe sớm xuất phát.

Chị Thùy Vân (phường Liên Chiểu) cho hay: "Tôi không giàu có gì, nhưng vẫn muốn sẻ chia với đồng bào ngoài đó. Cả nhà tôi mua mấy thùng mì tôm chở tới, thấy rất nhiều người có nghĩa cử cao đẹp, thật ấm lòng. Mong rằng người dân vùng lũ cố gắng và hãy nhớ rằng vẫn có đồng bào cả nước hướng về họ".

Được biết, đội SOS Đà Nẵng tiếp nhận 17 tấn hàng và xuất phát trong chiều cùng ngày.

149d404d5622db7c8233.jpg
Đội SOS Đà Nẵng chở theo 17 tấn hàng cứu trợ đến vùng lũ.

Người dân miền Trung và Đà Nẵng nói riêng thường xuyên đối mặt với ngập, lũ nên hiểu rất rõ những khó khăn, thiếu thốn mà đồng bào miền Bắc đang phải gánh chịu lúc này.

Quãng đường hơn 600km đến vùng lũ không hề dễ dàng, nhưng ai nấy đều quyết tâm lên đường vì hiểu rõ thời điểm này người dân vùng lũ rất cần sự giúp đỡ, sẻ chia.

Duy Quốc - Thanh Hiền
