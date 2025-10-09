Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Dùng drone chuyển thuốc cho bé 4 tháng bị sốt cao giữa tâm lũ

Nguyễn Hoài
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đêm muộn ngày 8/10, giữa tâm lũ Nga My (tỉnh Thái Nguyên), một cháu bé bị sốt cao, co giật. Lực lượng hỗ trợ của Viettel đã dùng drone (thiết bị bay không người lái) băng qua vùng ngập lụt, kịp thời mang thuốc và nhu yếu phẩm thiết yếu đến cho gia đình cháu bé. Hệ thống drone cũng cứu trợ hơn 5 tấn hàng hoá cho người dân khu vực này.

Tại khu vực xã Nga My (tỉnh Thái Nguyên) xảy ra tình trạng ngập sâu trong những ngày qua, nhiều nơi sâu tới 2m với hơn 1000 hộ dân bị cô lập, việc di chuyển bằng xuồng cứu hộ gặp nhiều khó khăn do không có lối vào an toàn.

Trước tình hình trên, đội ngũ của Viettel Post – đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) đã triển khai hệ thống drone (thiết bị bay không người lái) chuyên dụng để vận chuyển hàng cứu trợ cho người dân trong vùng bị cô lập.

Viettel đã huy động đội ngũ kỹ thuật và hệ thống drone công nghệ cao để vận chuyển nhu yếu phẩm và dẫn đường cho thuyền vào ứng cứu, đồng thời hỗ trợ chỉ dẫn đường di chuyển an toàn cho người dân.

dsc01022.jpg
Lực lượng hỗ trợ chuẩn bị cho drone cất cánh đưa hàng hoá cứu trợ vào vùng lũ.

Trong hai ngày 8 – 9/10, thiết bị drone đã thực hiện 200 lượt vận chuyển nhu yếu phẩm (tương đương 5 tấn hàng hóa) và 30 lượt dẫn đường, giúp lực lượng cứu hộ xác định tuyến tiếp cận nhanh nhất đến các khu vực ngập sâu.

Đặc biệt, đêm muộn ngày 8/10, khi nhận được tin, đội ngũ hỗ trợ đã khẩn trương cho drone bay băng qua vùng ngập lụt để kịp thời mang thuốc và nhu yếu phẩm thiết yếu đến cho gia đình có cháu bé 4 tháng tuổi đang sốt cao, bị co giật.

Các thiết bị drone có tầm bay tối đa 5km, độ cao hoạt động 100m, tải trọng tối đa 50kg, và có khả năng vận hành liên tục 24/24 giờ nhờ cơ chế sạc và thay pin nhanh. Mỗi chuyến bay chỉ mất 5 phút để hoàn thành nhiệm vụ vận chuyển.

dsc01010.jpg
Mỗi chuyến bay cứu trợ bằng Drone chỉ mất 5 phút để đưa hàng hoá đến người dân.

Đại diện Viettel cho biết, việc ứng dụng drone trong công tác cứu trợ không chỉ giúp rút ngắn thời gian tiếp cận người dân bị cô lập, mà còn thể hiện nỗ lực của tập đoàn trong việc ứng dụng công nghệ phục vụ cộng đồng, nhất là trong những tình huống khẩn cấp do thiên tai.

Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn và Cao Bằng đang xảy ra ngập lụt lịch sử do lũ kỷ lục trên sông Cầu, sông Thương và sông Trung. Nhiều khu vực dân cư bị ngập sâu, chia cắt và cô lập.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, dù lũ trên các sông đã đạt đỉnh và đang xuống nhưng vẫn ở mức cao. Tình trạng ngập lụt trên diện rộng ở Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Ninh vẫn còn kéo dài thêm 2-3 ngày (tính từ chiều 9/10).

Nguyễn Hoài
#cứu trợ lũ lụt #cứu trợ Thái Nguyên #drone #thiết bị bay không người lái #lũ lụt #ngập lụt.

Xem thêm

Cùng chuyên mục