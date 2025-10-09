Dùng drone chuyển thuốc cho bé 4 tháng bị sốt cao giữa tâm lũ

TPO - Đêm muộn ngày 8/10, giữa tâm lũ Nga My (tỉnh Thái Nguyên), một cháu bé bị sốt cao, co giật. Lực lượng hỗ trợ của Viettel đã dùng drone (thiết bị bay không người lái) băng qua vùng ngập lụt, kịp thời mang thuốc và nhu yếu phẩm thiết yếu đến cho gia đình cháu bé. Hệ thống drone cũng cứu trợ hơn 5 tấn hàng hoá cho người dân khu vực này.

Tại khu vực xã Nga My (tỉnh Thái Nguyên) xảy ra tình trạng ngập sâu trong những ngày qua, nhiều nơi sâu tới 2m với hơn 1000 hộ dân bị cô lập, việc di chuyển bằng xuồng cứu hộ gặp nhiều khó khăn do không có lối vào an toàn.

Trước tình hình trên, đội ngũ của Viettel Post – đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) đã triển khai hệ thống drone (thiết bị bay không người lái) chuyên dụng để vận chuyển hàng cứu trợ cho người dân trong vùng bị cô lập.

Viettel đã huy động đội ngũ kỹ thuật và hệ thống drone công nghệ cao để vận chuyển nhu yếu phẩm và dẫn đường cho thuyền vào ứng cứu, đồng thời hỗ trợ chỉ dẫn đường di chuyển an toàn cho người dân.

Lực lượng hỗ trợ chuẩn bị cho drone cất cánh đưa hàng hoá cứu trợ vào vùng lũ.

Trong hai ngày 8 – 9/10, thiết bị drone đã thực hiện 200 lượt vận chuyển nhu yếu phẩm (tương đương 5 tấn hàng hóa) và 30 lượt dẫn đường, giúp lực lượng cứu hộ xác định tuyến tiếp cận nhanh nhất đến các khu vực ngập sâu.

Đặc biệt, đêm muộn ngày 8/10, khi nhận được tin, đội ngũ hỗ trợ đã khẩn trương cho drone bay băng qua vùng ngập lụt để kịp thời mang thuốc và nhu yếu phẩm thiết yếu đến cho gia đình có cháu bé 4 tháng tuổi đang sốt cao, bị co giật.

Các thiết bị drone có tầm bay tối đa 5km, độ cao hoạt động 100m, tải trọng tối đa 50kg, và có khả năng vận hành liên tục 24/24 giờ nhờ cơ chế sạc và thay pin nhanh. Mỗi chuyến bay chỉ mất 5 phút để hoàn thành nhiệm vụ vận chuyển.

Mỗi chuyến bay cứu trợ bằng Drone chỉ mất 5 phút để đưa hàng hoá đến người dân.

Đại diện Viettel cho biết, việc ứng dụng drone trong công tác cứu trợ không chỉ giúp rút ngắn thời gian tiếp cận người dân bị cô lập, mà còn thể hiện nỗ lực của tập đoàn trong việc ứng dụng công nghệ phục vụ cộng đồng, nhất là trong những tình huống khẩn cấp do thiên tai.

Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn và Cao Bằng đang xảy ra ngập lụt lịch sử do lũ kỷ lục trên sông Cầu, sông Thương và sông Trung. Nhiều khu vực dân cư bị ngập sâu, chia cắt và cô lập.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, dù lũ trên các sông đã đạt đỉnh và đang xuống nhưng vẫn ở mức cao. Tình trạng ngập lụt trên diện rộng ở Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Ninh vẫn còn kéo dài thêm 2-3 ngày (tính từ chiều 9/10).