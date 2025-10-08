Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Trung đoàn Không quân 916 bay cứu trợ khẩn cấp tại Lạng Sơn

Nguyễn Minh
TPO - Trước tình hình nguy ngập tại Lạng Sơn do mưa lũ lớn và tình trạng cô lập của các xã, Bộ Quốc phòng lệnh cho Quân chủng Phòng không - Không quân thực hiện các chuyến bay cứu trợ khẩn cấp tới tỉnh này trong sáng nay (8/10).

Đơn vị trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đột xuất này là Trung đoàn Không quân 916 (Sư đoàn Không quân 371, Quân chủng Phòng không - Không quân). Đây là đơn vị đã tham gia nhiều nhiệm vụ bay cứu trợ và cứu hộ - cứu nạn trong các tình huống khẩn cấp từ nhiều năm qua.

Sau khi chuyển sân từ sân bay Hòa Lạc tới sân bay Gia Lâm trong sáng nay để tiếp nhận hàng hóa cứu trợ (gồm nước lọc, mì tôm, lương khô bay, sữa hộp…), các tổ bay trực thăng Mi-171 và Mi-17 đã lần lượt cất cánh tới Lạng Sơn.

Video: Trực thăng Mi-171 của Trung đoàn Không quân 916 cất cánh từ sân bay Gia Lâm, mang theo 2 tấn hàng hóa tới cứu trợ đồng bào xã Vân Nham, tỉnh Lạng Sơn.

Vào lúc 9 giờ 50 phút, chiếc trực thăng Mi-171 số hiệu Sar-03 đã cất cánh từ sân bay Gia Lâm, mang theo 2 tấn hàng hóa tới xã Vân Nham của tỉnh Lạng Sơn để thực hiện nhiệm vụ cứu trợ và cứu hộ - cứu nạn.

Chuyến bay do hai phi công lái chính là Thượng tá Nguyễn Văn Hoàng - Phó Chính ủy Trung đoàn Không quân 916 và Đại úy Phùng Tất Thịnh - Phó Phi đội trưởng Phi đội 2.

Tham gia chuyến bay này có Thiếu tướng Vũ Hồng Sơn - Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân cùng các lực lượng dẫn đường, cơ giới trên không, tìm kiếm cứu nạn, nhân viên dù…

Tiếp đó, vào lúc 10 giờ 15 phút, tổ bay trực thăng Mi-17 số hiệu 7844 do hai phi công lái chính là Đại tá Nguyễn Bá Đức - Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Không quân 916 và Đại úy Nguyễn Đình Luân - Phi đội trưởng Phi đội 1, cũng cất cánh từ sân bay Gia Lâm, mang theo 2 tấn hàng hóa tới xã Yên Bình, tỉnh Lạng Sơn.

Ngoài hai chuyến bay trên, hiện Trung đoàn Không quân 916 đang tiếp tục chuẩn bị các máy bay và sẵn sàng thực hiện các chuyến bay cứu trợ tiếp theo tới các địa phương chịu nhiều thiệt hại bởi thiên tai.

916-1.jpg
Thiếu tướng Vũ Hồng Sơn - Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân và các tổ bay tính toán phương án bay tới Lạng Sơn, tại sân bay Gia Lâm, sáng 8/10.
916-4.jpg
Mỗi máy bay mang theo hai tấn hàng hóa cứu trợ.
916-2.jpg
Công tác chuẩn bị, bốc xếp hàng hóa cứu trợ được tiến hành khẩn trương.
916-3.jpg
916.jpg
916-7.jpg
Hình ảnh một số khu vực ngập lụt trên đường bay tới Lạng Sơn nhìn từ trên trực thăng.
916-8.jpg
Nguyễn Minh
