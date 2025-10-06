Quân đội ứng phó bão số 11 Bộ Quốc phòng yêu cầu sử dụng Flycam khảo sát, cảnh báo các điểm nguy cơ sạt lở, lũ quét

TPO - Ứng phó bão số 11 (Matmo), Bộ Quốc phòng yêu cầu Tập đoàn Viettel cử lực lượng, phương tiện (flycam) phối hợp với các Quân khu 1, 2, 3, 4 hỗ trợ địa phương khảo sát các khu vực xung yếu để kịp thời phát hiện vết nứt, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét, bị chia cắt, cô lập nhằm cảnh báo sớm và có biện pháp phòng ngừa kịp thời.

Ngày 6/10, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, ký Công điện gửi các đơn vị Quân đội, về việc chủ động ứng phó nguy cơ mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất do ảnh hưởng của bão số 11.

Công điện yêu cầu Bộ tư lệnh các Quân khu 1, 2, 3, 4 chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh, đơn vị thuộc quyền chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền địa phương và các lực lượng khác triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp để bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại tài sản của nhân dân do lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai (Quân khu 2) sẵn sàng cơ động giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Các Quân khu tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ chính quyền và nhân dân, rà soát kỹ từng khu dân cư, từng mái nhà, kịp thời phát hiện, chủ động hỗ trợ các hộ dân di dời ra khỏi những khu vực nguy hiểm có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập sâu khi có mưa lớn.

Tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến cáo người dân, phối hợp với các lực lượng chủ động hạn chế việc đi lại và hoạt động trong thời gian mưa lũ; kiểm soát, hạn chế người và phương tiện lưu thông trên các tuyến đường có nguy cơ mất an toàn khi mưa lũ; bố trí lực lượng kiểm soát chặt chẽ, hướng dẫn, hỗ trợ giao thông qua các ngầm tràn, các đoạn đường bị ngập sâu;

Các Quân khu chủ động ém lót lực lượng, phương tiện, vật tư, lương thực, thực phẩm, phương tiện liên lạc và các nhu yếu phẩm cần thiết trước tại khu vực trọng điểm, xung yếu dự báo có nguy cơ bị chia cắt do sạt lở, ngập lụt để sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả theo phương châm “bốn tại chỗ”; bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Công điện cũng yêu cầu Quân chủng Phòng không - Không quân và Binh đoàn 18 kiểm tra, rà soát kế hoạch, tổ chức lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện bay tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, vận chuyển lương thực, thực phẩm... tiếp cận những nơi bị chia cắt, vùng ngập lụt khi có lệnh của Bộ Quốc phòng.

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel chủ động có các biện pháp bảo đảm thông tin tại các khu vực dự báo có nguy cơ cao bị chia cắt cô lập do ảnh hưởng của bão, mưa lũ, bảo đảm kết nối thông tin, thông suốt giữa trung ương và địa phương.

Viettel cử lực lượng, phương tiện (flycam) phối hợp với các Quân khu 1, 2, 3, 4 hỗ trợ địa phương khảo sát các khu vực xung yếu để kịp thời phát hiện vết nứt, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét, bị chia cắt, cô lập nhằm cảnh báo sớm và có biện pháp phòng ngừa kịp thời.

Các Quân đoàn, Binh đoàn, Binh chủng sẵn sàng lực lượng, phương tiện chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đóng quân và nơi thực hiện nhiệm vụ giúp đỡ địa phương khắc phục hậu quả thiên tai khi có yêu cầu.