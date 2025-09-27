Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người lính

Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ hỏa tốc cho các đơn vị Quân đội ứng phó bão số 10

Nguyễn Minh
TPO - Ngày 27/9, Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, ký Công điện hỏa tốc của Bộ Quốc phòng về việc tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 10.

Theo đó, Bộ Quốc phòng yêu cầu Bộ Tổng Tham mưu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm công điện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia và Bộ Quốc phòng; duy trì nghiêm chế độ ứng trực; chủ động theo dõi sát tình hình diễn biến bão số 10.

z7056177018851-8f9c2c3f375400983b06b354f9758d45.jpg
Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Vùng 3 Hải quân triển khai phương án phòng chống bão, bảo đảm an toàn tàu, thuyền.

Cùng với việc kiểm tra, rà soát, di chuyển kho tàng, doanh trại ra khỏi khu vực nguy hiểm; phải bảo đảm an toàn cho các lực lượng, phương tiện đang làm nhiệm vụ; điều động lực lượng, phương tiện cơ động ứng phó kịp thời.

Các đơn vị rà soát các khu vực trọng điểm dễ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng; chủ động sơ tán nhân dân đến nơi an toàn; bảo đảm an toàn công trình trọng yếu, công trình đang thi công, khu công nghiệp, đô thị, khu tập trung dân cư.

Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Công nghiệp quốc phòng và Tổng cục 2 tăng cường chỉ đạo, kiểm tra các đơn vị thuộc quyền; bảo đảm an toàn kho xưởng, nhà máy, vũ khí trang bị; sẵn sàng lực lượng, phương tiện kỹ thuật, vật tư cứu hộ, cứu nạn để hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả.

Bộ Quốc phòng giao các Quân khu 1, 2, 3, 4 và 5 chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự địa phương kiểm tra an toàn kho tàng, doanh trại, phương tiện; phối hợp với chính quyền địa phương kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú; tổ chức lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng cứu; tập trung lực lượng xử lý các tình huống bất ngờ. Những nhiệm vụ trên phải hoàn thành trước 10 giờ ngày 28/9.

bqp-1.jpg
Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An liên lạc với các tàu cá đang hoạt động trên biển để thông báo, hướng dẫn di chuyển vòng tránh hướng di chuyển của bão số 10.

Quân chủng Hải quân và Cảnh sát biển duy trì nghiêm chế độ ứng trực; bảo đảm an toàn kho tàng, phương tiện hoạt động trên biển; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn khi có lệnh.

Bộ đội Biên phòng chỉ đạo các đơn vị từ Quảng Ninh đến Huế duy trì ứng trực, bảo đảm an toàn kho tàng, phương tiện; phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, kêu gọi ngư dân và tàu thuyền vào bờ; không để phương tiện đi vào vùng nguy hiểm; tổ chức lực lượng sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn.

Quân chủng Phòng không - Không quân, Binh đoàn 18 duy trì nghiêm chế độ ứng trực; bảo đảm an toàn kho tàng, doanh trại, phương tiện; sẵn sàng lực lượng, phương tiện bay tìm kiếm, cứu nạn đường không, vận chuyển lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm đến các khu vực bị chia cắt khi có lệnh...

Binh chủng Thông tin liên lạc, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội bảo đảm an toàn hệ thống thông tin liên lạc; duy trì thông tin liên tục, thông suốt phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành ứng phó bão.

Nguyễn Minh
