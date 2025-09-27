Bão số 10 di chuyển nhanh, Thanh Hóa cho học sinh nghỉ học

TPO - Trước diễn biến phức tạp của bão số 10 (bão Bualoi), ngành giáo dục Thanh Hóa, đã quyết định cho học sinh nghỉ học ngày 29/9.

Ngày 27/9, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Thanh Hóa có văn bản gửi Chủ tịch UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh về công tác ứng phó với bão số 10 (bão Bualoi).

Sở GD&ĐT Thanh Hóa đề nghị các địa phương xây dựng phương án bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do bão gây ra.

Bão số 5 vừa qua gây thiệt hại nặng nề cho ngành giáo dục một số tỉnh miền Trung.

Đồng thời, các địa phương cần thông báo cho toàn thể học sinh mầm non và phổ thông nghỉ học trong ngày 29/9 (thứ hai) để đảm bảo an toàn.

Từ ngày 30/9, các cơ sở giáo dục chủ động theo dõi diễn biến của bão và hoàn lưu sau bão, báo cáo UBND các xã, phường và Sở GD&ĐT để có quyết định cho học sinh nghỉ học (nếu xét thấy cần thiết).

Ngoài ra, các cơ sở giáo dục cần rà soát, kiểm tra và củng cố cơ sở vật chất trường học, đặc biệt tại các điểm trường lẻ ở vùng sâu, vùng xa, nơi có nguy cơ sạt lở đất, ngập úng cao; di dời tài sản, máy móc, thiết bị, bàn ghế, hồ sơ đến nơi an toàn.

Sở GD&ĐT Thanh Hóa cũng đề nghị các cơ sở giáo dục sẵn sàng tiếp nhận người dân đến tránh trú bão; khẩn trương khắc phục các thiệt hại và dọn dẹp vệ sinh trường, lớp học ngay sau khi mưa bão đi qua.