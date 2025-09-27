Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Bão số 10 di chuyển nhanh, Thanh Hóa cho học sinh nghỉ học

Phạm Trường
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trước diễn biến phức tạp của bão số 10 (bão Bualoi), ngành giáo dục Thanh Hóa, đã quyết định cho học sinh nghỉ học ngày 29/9.

Ngày 27/9, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Thanh Hóa có văn bản gửi Chủ tịch UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh về công tác ứng phó với bão số 10 (bão Bualoi).

Sở GD&ĐT Thanh Hóa đề nghị các địa phương xây dựng phương án bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do bão gây ra.

tp-10.jpg
Bão số 5 vừa qua gây thiệt hại nặng nề cho ngành giáo dục một số tỉnh miền Trung.

Đồng thời, các địa phương cần thông báo cho toàn thể học sinh mầm non và phổ thông nghỉ học trong ngày 29/9 (thứ hai) để đảm bảo an toàn.

Từ ngày 30/9, các cơ sở giáo dục chủ động theo dõi diễn biến của bão và hoàn lưu sau bão, báo cáo UBND các xã, phường và Sở GD&ĐT để có quyết định cho học sinh nghỉ học (nếu xét thấy cần thiết).

Ngoài ra, các cơ sở giáo dục cần rà soát, kiểm tra và củng cố cơ sở vật chất trường học, đặc biệt tại các điểm trường lẻ ở vùng sâu, vùng xa, nơi có nguy cơ sạt lở đất, ngập úng cao; di dời tài sản, máy móc, thiết bị, bàn ghế, hồ sơ đến nơi an toàn.

Sở GD&ĐT Thanh Hóa cũng đề nghị các cơ sở giáo dục sẵn sàng tiếp nhận người dân đến tránh trú bão; khẩn trương khắc phục các thiệt hại và dọn dẹp vệ sinh trường, lớp học ngay sau khi mưa bão đi qua.

Phạm Trường
#bão số 10 #Thanh Hóa #nghỉ học #ứng phó bão #giáo dục Thanh Hóa #bão Bualoi #an toàn học sinh

Xem thêm

Cùng chuyên mục