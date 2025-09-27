Ngư dân hối hả kéo ‘cần câu cơm’ về nhà tránh bão số 10

TPO - Ứng phó với bão số 10, ngư dân làng biển Nghệ An đã đồng loạt kéo bè mảng vào bờ, về nhà để đề phòng triều cường, sóng lớn có thể gây hư hỏng phương tiện.
Sau khi kéo bè mảng về, ngư dân kê cao mũi bè mảng bằng nạng gỗ, kiểm tra sự ổn định, chắc chắn của bè mảng, thu dọn ngư lưới cụ mang lên bờ tránh triều cường, sóng lớn xảy ra gây hư hại, mất mát.
Toàn bộ tài sản, vật dụng phục vụ đánh bắt hải sản đều được ngư dân che chắn cẩn thận
Toàn xã Hải Châu có hàng trăm bè mảng chuyên khai thác các loại hải sản theo mùa như cá trích, lẹp, sứa, ruốc biển ở vùng lộng, cách bờ từ 4 đến hơn 10 hải lý. Trong sáng 27/9, ngư dân đã chủ động dừng ra khơi để kéo bè mảng về nhà, vào sâu trong bờ để tránh sóng lớn, triều cường.
Ông Nguyễn Trọng Huyến, Chủ tịch UBND xã Hải Châu cho biết, trước khi bão số 10 đổ bộ, chính quyền địa phương sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân chằng chống nhà cửa, kiểm tra hệ thống đê kè, cống xả để đảm bảo an toàn trước mưa lớn. “Chúng tôi xác định phương châm “4 tại chỗ”. Ngoài việc kêu gọi tàu, thuyền vào nơi an toàn, xã đã bố trí sẵn các điểm sơ tán tập trung, sẵn sàng di dời dân nếu cần thiết”, ông Huyến cho hay.