Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Ngư dân hối hả kéo ‘cần câu cơm’ về nhà tránh bão số 10

Thu Hiền

TPO - Ứng phó với bão số 10, ngư dân làng biển Nghệ An đã đồng loạt kéo bè mảng vào bờ, về nhà để đề phòng triều cường, sóng lớn có thể gây hư hỏng phương tiện.

Video: Ngư dân hối hả kéo “cần câu cơm” về nhà tránh bão số 10
tp-3.jpg
Từ sáng 27/9, ngư dân làng biển xã Hải Châu (tỉnh Nghệ An) đã gấp rút kéo bè mảng﻿ về nhà, khu vực sát chân đê, để phòng chống bão số 10.
﻿tp-17.jpg
﻿tp-2.jpg
﻿tp-10.jpg
﻿tp-4.jpg
Sau khi kéo bè mảng về, ngư dân kê cao mũi bè mảng bằng nạng gỗ, kiểm tra sự ổn định, chắc chắn của bè mảng, thu dọn ngư lưới cụ mang lên bờ tránh triều cường, sóng lớn xảy ra gây hư hại, mất mát.
tp-18-5328.jpg
Ngư dân Phạm Văn Sang (trú xóm Thái Thịnh, xã Hải Châu) chia sẻ: “Chiếc bè mảng là “cần câu cơm﻿” của gia đình, dễ bị sóng đánh gây hư hỏng, do đó, trước khi bão vào, gia đình thuê máy kéo để kéo bè mảng về khoảng đất trống trước nhà cho an toàn. Chúng tôi cũng chằng buộc chắc chắn, gia cố cửa buồng lái, thu dọn ngư lưới cụ để đảm bảo an toàn khi bão về”.
tp-6.jpg
tp-13.jpg
Toàn bộ tài sản, vật dụng phục vụ đánh bắt hải sản đều được ngư dân che chắn cẩn thận
tp-12.jpg
Bão số 10﻿ có khả năng ảnh hưởng trực tiếp, chúng tôi nhận được thông báo từ chính quyền nên tranh thủ đưa tàu về sớm. Về bờ sớm thì thu nhập ít đi, nhưng quan trọng nhất là bảo toàn tài sản và tính mạng. Hiện tàu của tôi đã được chằng néo chắc chắn”, ngư dân Trần Văn Yên (trú xóm Xuân Châu, xã Hải Châu) cho hay.
tp-15-8816.jpg
tp-9.jpg
Toàn xã Hải Châu có hàng trăm bè mảng chuyên khai thác các loại hải sản theo mùa như cá trích, lẹp, sứa, ruốc biển ở vùng lộng, cách bờ từ 4 đến hơn 10 hải lý. Trong sáng 27/9, ngư dân đã chủ động dừng ra khơi để kéo bè mảng về nhà, vào sâu trong bờ để tránh sóng lớn, triều cường.
tp-14.jpg
Ngư dân huy động cả máy kéo để đưa bè mảng về nhà tránh bão.
tp-16.jpg
tp-5.jpg
Ông Nguyễn Trọng Huyến, Chủ tịch UBND xã Hải Châu cho biết, trước khi bão số 10 đổ bộ, chính quyền địa phương sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân chằng chống nhà cửa, kiểm tra hệ thống đê kè, cống xả để đảm bảo an toàn trước mưa lớn. “Chúng tôi xác định phương châm “4 tại chỗ”. Ngoài việc kêu gọi tàu, thuyền vào nơi an toàn, xã đã bố trí sẵn các điểm sơ tán tập trung, sẵn sàng di dời dân nếu cần thiết”, ông Huyến cho hay.
tp-8.jpg
Tỉnh Nghệ An có hơn 80 km đường bờ biển với hơn 2.900 phương tiện tàu thuyền khai thác hải sản. Tỉnh Nghệ An cũng đã có công văn hỏa tốc cấm tàu thuyền ra khơi từ 5 giờ ngày 27/9 để phòng chống bão số 10.
Thu Hiền
#ngư dân #bão số 10 #cần câu #địa phương ven biển #bảo vệ tài sản #thiên tai #cứu hộ

Xem thêm

Cùng chuyên mục