Diễn biến mới bão số 10, vùng ảnh hưởng mở rộng tới Huế

TPO - Những nhận định mới nhất cho thấy, bão số 10 có thể đổ bộ lệch một chút xuống phía nam, vùng ảnh hưởng sẽ bao trùm từ Thanh Hóa đến Huế, trọng tâm là Hà Tĩnh - Quảng Trị. Thời gian tác động ngay từ chiều mai (28/9) với cường độ rất mạnh.

Vào 4h sáng nay (27/9), tâm bão cách đặc khu Hoàng Sa (Việt Nam) khoảng 580km về phía đông đông nam với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (103-133km/giờ), giật cấp 15.

Những nhận định mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho thấy, bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ siêu nhanh, vùng đổ bộ có xu thế dịch xuống phía nam khiến vùng ảnh hưởng rất rộng lớn.

Cụ thể trong ngày và đêm nay, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30- 35km/h và có khả năng mạnh lên.

Đến 4h sáng 28/9, tâm bão trên vùng biển phía tây đặc khu Hoàng Sa, chỉ còn cách Đà Nẵng khoảng 180km về phía đông với cường độ mạnh cấp 12- 13, giật cấp 16.

Trong ngày 28/9, bão vẫn di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ chậm lại, khoảng 25km/h và áp sát đất liền nước ta.

Dự báo mới nhất về đường đi của bão số 10.

Đến 16 giờ ngày 28/9, tâm bão trên vùng biển từ Hà Tĩnh-Huế, cách phía Bắc Quảng Trị khoảng 160km về phía đông đông nam. Thời điểm này bão vẫn duy trì cường độ rất mạnh, cấp 12- 13, giật cấp 16.

Dự báo trong đêm 28/9, bão sẽ đổ bộ đất liền nước ta trên khu vực từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị (Quảng Bình cũ). Cường độ thời điểm đổ bộ được nhận định khoảng cấp 11-12, giật cấp 14-15. Sau khi đổ bộ, bão ma sát với đất liền và suy yếu dần.

Đến 4h sáng 29/9, tâm bão trên đất liền khu vực từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị với cường độ cấp 8- 9, giật cấp 11.

Trong ngày và đêm 29/9, bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km, đi sang Thượng Lào và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là vùng áp thấp. Đến 4h ngày 30/9, tâm vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào với cường độ dưới cấp 6.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, bão số 10 là cơn bão rất đặc biệt. Tốc độ di chuyển nhanh gấp đôi tốc độ trung bình của một cơn bão, cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Dự báo ngay chiều tối nay, vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ và Lý Sơn) gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3- 5m, biển động mạnh.

Từ gần sáng ngày 28/9, gió tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 5-7m, biển động dữ dội.

Từ gần sáng ngày 28/9, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 3-5m, biển động rất mạnh.

Ngoài ra, vùng ven biển và các đảo từ Ninh Bình-Hà Tĩnh có nước dâng do bão cao từ 1-2m, riêng Thanh Hóa và Nghệ An 1,5-2m. Nguy cơ cao xảy ra ngập các tuyến đê, đường ven biển, ven cửa sông do nước biển dâng và sóng lớn vào tối và đêm 28/9.

Trên đất liền, từ chiều 28/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 14. Vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình, từ Nam Quảng Trị đến Huế có gió mạnh dần lên cấp 6- 7, giật cấp 8-9.

Dự báo từ gần sáng 28/9-30/9, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-300mm, cục bộ có nơi trên 400mm, riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh phổ biến từ 200-400mm, có nơi trên 600mm.

Mưa rất lớn kéo dài theo nhiều loại hình thời tiết nguy hiểm khác như lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại các khu đô thị, ven biển, lũ dâng cao trên các dòng sông.