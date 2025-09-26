Hàng trăm tàu thuyền vào neo đậu tránh trú bão số 10

TPO - Trước dự báo ảnh hưởng của cơn bão số 10, hàng trăm tàu thuyền của ngư dân Hà Tĩnh và các tỉnh lân cận đã vào các cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão trên địa bàn tỉnh để tránh bão.

Theo thống kê của Ban quản lý Các cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Hà Tĩnh, đến 17h chiều 26/9, đã có 510 tàu, thuyền về neo đậu tại các cảng trên địa bàn tỉnh; trong đó, có 506 tàu, thuyền của ngư dân Hà Tĩnh và 37 tàu, thuyền của ngư dân ngoại tỉnh.

Cụ thể, tại cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão Cửa Sót (xã Lộc Hà) có 188 tàu, thuyền nội tỉnh và 37 tàu, thuyền ngoại tỉnh; cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão Cửa Hội - Xuân Phổ (xã Đan Hải) có 43 tàu, thuyền nội tỉnh; khu neo đậu tránh trú bão Cửa Nhượng (xã Thiên Cầm) có 122 tàu, thuyền nội tỉnh; khu neo đậu tránh trú bão Cửa Khẩu (phường Hải Ninh) có 157 tàu, thuyền nội tỉnh.

Đại diện Ban Quản lý các cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Hà Tĩnh cho biết, sau khi nhận thông tin về bão, đơn vị đã kịp thời thông báo, hướng dẫn ngư dân chủ động đưa phương tiện vào các khu neo đậu an toàn. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng rà soát, kiểm đếm và kiên quyết không để tàu thuyền nào còn hoạt động trên biển khi bão đổ bộ. Công tác này nhằm đảm bảo 100% tàu thuyền của ngư dân được neo đậu chắc chắn, hạn chế tối đa thiệt hại về tài sản và người trước khi bão vào đất liền.

Một góc khu neo đậu tránh trú bão cảng Cửa Sót Hà Tĩnh.

Cùng ngày, ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, đã ban hành công điện để chỉ đạo chủ động ứng phó với bão Bualoi từ sớm, từ xa.

Chủ tịch Hà Tĩnh yêu cầu cả hệ thống chính trị phải dồn sức cao nhất cho công tác ứng phó với bão. Các cơ quan, đơn vị phải tổ chức trực ban 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến bão để chỉ đạo và báo cáo thường xuyên về UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự. Người đứng đầu địa phương để xảy ra thiệt hại về người do lơ là, chủ quan sẽ phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được giao phối hợp kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn, sẵn sàng lực lượng cứu hộ, cứu nạn.

Chủ tịch UBND các xã, phường được giao phải rà soát, triển khai phương án sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm, tuyệt đối không để người ở lại trên tàu thuyền, lồng bè khi bão đổ bộ; khẩn trương chằng chống nhà cửa, bảo vệ sản xuất, cơ sở hạ tầng.

Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh cho biết, sau khi đi vào Biển Đông, bão số Bualoi sẽ đi dọc ven biển hướng về khu vực các tỉnh Bắc Trung Bộ và Nam đồng bằng Bắc Bộ. Nguy cơ rất cao bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Hà Tĩnh vào khoảng 28-29/9. Từ ngày 27-29/9, dự báo Hà Tĩnh có mưa rất to, trên các sông khả năng sẽ xảy ra đợt lũ lớn.