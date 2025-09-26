Ngành giáo dục sẵn sàng ứng phó với bão số 10

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn có Công điện gửi Giám đốc Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố yêu cầu tăng cường ứng phó bão số 9, sẵn sàng ứng phó bão số 10.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, trên Biển Đông tiếp tục đón áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành Bão Bualoi (bão số 10). Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn đã có Công điện gửi Giám đốc Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố yêu cầu tăng cường ứng phó bão số 9, sẵn sàng ứng phó bão số 10.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, sáng nay, tâm bão số 10 trên khu vực miền Trung Philippines với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 14. Đây là cơn bão có tốc độ di chuyển siêu nhanh, lên tới 30km/h.

tg.jpg
Trường học ở Nghệ An tan hoang sau bão Wipha hồi tháng 7/2025.

Hiện nay, các dự báo quốc tế và trong nước đều thống nhất kịch bản, bão sẽ đổ bộ đất liền nước ta. Xác suất cao nhất hiện nay là bão đi vào khu vực Bắc Trung Bộ, khoảng Thanh Hoá - Hà Tĩnh. Một kịch bản khác cho rằng, bão đi xuống thấp hơn, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, đến 7 giờ sáng 27/9, khi hoạt động ở phía đông của khu vực Giữa Biển Đông, bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 15.

Để tăng cường, chủ động ứng phó với bão số 10 và giảm thiểu thiệt hại, đảm bảo an toàn cho người và tài sản Ngành Giáo dục, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn vừa gửi công điện yêu cầu các sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố từ Quảng Ngãi trở ra có phương án ứng phó với bão số 10.

Cụ thể, ngành Giáo dục các địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của các cơ quan quản lý địa phương, T.Ư về việc chủ động ứng phó với bão. Lên phương án sẵn sàng ứng phó với bão số 10, đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên cũng như cơ sở vật chất, tài liệu ở các trường học.

Bộ GD&ĐT cũng đề nghị các Sở GD&ĐT cập nhật thông tin, tổng hợp thiệt hại, báo cáo UBND cấp tỉnh để khắc phục, đồng thời báo cáo về Bộ để tổng hợp báo cáo Chính phủ.

Hà Linh
