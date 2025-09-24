Bộ GD&ĐT đề xuất sắp xếp lại trường mầm non, phổ thông không đạt chuẩn

TPO - Bộ GD&ĐT đề xuất các tỉnh, thành phố sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới trường mầm non, phổ thông theo nguyên tắc, chỉ sáp nhập trường, điểm trường trong cùng một xã, giải thể các điểm trường lẻ, không đạt chuẩn, hoạt động kém hiệu quả.

Bộ GD&ĐT dự kiến đề nghị các địa phương rà soát, đánh giá hiện trạng cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS, THPT và giáo dục thường xuyên, bao gồm trường, điểm trường, quy mô lớp học, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

Trong đó, kiểm tra, đánh giá cơ sở vật chất về phòng học, phòng chức năng, phòng ở nội trú, nhà công vụ, khu vực bếp ăn, vệ sinh, hệ thống nước sạch, công trình phụ trợ, thiết bị dạy học... Đánh giá điều kiện địa lý, hạ tầng giao thông, mật độ dân cư, đặc thù vùng miền đồng thời xác định nhu cầu học tập của học sinh.

Căn cứ kết quả rà soát, địa phương xây dựng phương án, đề án sáp nhập, hợp nhất, giải thể hoặc thành lập mới cơ sở giáo dục một cách hợp lý, hiệu quả, không gây lãng phí nguồn lực.

Bộ GD&ĐT đề xuất UBND cấp tỉnh, thành phố chỉ đạo thống nhất quan điểm cơ bản giữ nguyên các trường học, chỉ sắp xếp giải thể các điểm trường không đạt chuẩn.



Ưu tiên các mô hình trường liên cấp TH và THCS tại các khu vực dân cư thưa thớt hoặc nơi có điều kiện đi lại khó khăn. Đồng thời, xem xét sáp nhập các trường mầm non, sáp nhập các trường TH có quy mô nhỏ, dưới chuẩn trong cùng xã theo lộ trình phù hợp.

Giữ lại các trường, điểm trường có điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, giao thông, dân cư; giải thể các điểm trường lẻ không đạt chuẩn, hoạt động kém hiệu quả; dồn dịch trẻ em, học sinh, học viên về điểm trường chính có cơ sở vật chất đạt chuẩn.

Tổ chức lại các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên đảm bảo phù hợp với nhu cầu học tập suốt đời và mô hình quản lý của cấp tỉnh và cấp xã.

Giải thể điểm trường không hiệu quả

Bộ GD&ĐT đưa ra nguyên tắc thực hiện sắp xếp lại trường học là bảo đảm phù hợp với chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, bảo đảm hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, không trùng lặp, không bỏ sót về chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình cơ sở giáo dục.

Việc sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn không làm ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục; không làm giảm cơ hội tiếp cận giáo dục của trẻ em, học sinh, học viên; an toàn, thuận lợi trong quá trình đến trường của trẻ em, học sinh, học viên; không thực hiện sáp nhập nếu khoảng cách địa lý giữa nơi ở và trường học quá xa hoặc điều kiện giao thông không phù hợp.

Có lộ trình rõ ràng, kế hoạch cụ thể, lấy ý kiến của cộng đồng và các bên liên quan nhằm hạn chế tối đa sự xáo trộn, ảnh hưởng đến đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, trẻ em, học sinh và học viên.

Đặc biệt, chỉ thực hiện sáp nhập trường, điểm trường trong phạm vi một xã; ưu tiên giữ lại các điểm trường có điều kiện thuận lợi, giải thể các điểm trường lẻ không đạt chuẩn, hoạt động kém hiệu quả. Bảo đảm mỗi xã có ít nhất một trường mầm non, một trường tiểu học và một trường THCS.

Trường hợp đặc biệt có thể tổ chức trường liên cấp TH và THCS, nhưng phải bố trí khu vực riêng biệt cho từng cấp học để đảm bảo điều kiện dạy học.

Bộ GD&ĐT yêu cầu, không sáp nhập trường mầm non với trường phổ thông; không sáp nhập cơ sở giáo dục thường xuyên với trường phổ thông; việc sắp xếp cơ sở giáo dục thường xuyên phải phù hợp với nhu cầu học tập suốt đời của người dân tại địa phương

Cũng theo dự kiến đề xuất của Bộ GD&ĐT, UBND cấp tỉnh, thành phố chỉ đạo thống nhất quan điểm cơ bản giữ nguyên các trường THPT, THCS, tiểu học, các trường liên cấp, mầm non công lập hiện có; đề xuất điều chỉnh nếu thấy cần thiết theo hướng thuận tiện phục vụ nhu cầu của người dân, học sinh.

Chỉ đạo sắp xếp hợp nhất trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên thành trung tâm học nghề tương đương cấp trung học phổ thông trực thuộc Sở GDĐT để cung ứng dịch vụ công theo khu vực liên xã; bảo đảm không quá 3 trường dạy nghề để đào tạo lao động lành nghề phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư địa phương.

Hiện, Bộ GD&ĐT đang xin ý kiến góp ý của Bộ Nội vụ, Bộ Tài Chính, Bộ Tư pháp và UBND các tỉnh, thành phố về hướng dẫn sắp xếp, tổ chức các cơ sở giáo dục.