Nhiều quy định mới chi trả tiền dạy thêm giờ cho giáo viên

Hà Linh
TPO - Mỗi giáo viên ở khối trường công lập dạy thêm giờ tối đa 200 tiết/năm học và mỗi tiết được trả tiền lương bằng 150% tiền lương một tiết dạy thông thường, theo quy định mới của Bộ GD&ĐT.

Không dạy thêm giờ quá 200 tiết/năm

Ngày 23/9, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư số 21 quy định chế độ trả tiền lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập.

Thông tư này thay thế Thông tư liên tịch số 07 năm 2013 hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập.

So với Thông tư liên tịch số 07, Thông tư số 21 có một số điểm mới nhằm phù hợp với thực tiễn giảng dạy của nhà giáo.

td.jpg
Bộ GD&ĐT quy định nhà giáo dạy thêm giờ không quá 200 tiết/năm nhằm không phải làm việc quá tải.

Thông tư mới bỏ quy định điều kiện chi trả tiền lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo. Cụ thể, trước đây quy định, chỉ thanh toán tiền lương dạy thêm giờ ở đơn vị hoặc bộ môn thiếu số lượng nhà giáo. Đơn vị hoặc bộ môn không thiếu nhà giáo thì chỉ được thanh toán tiền lương dạy thêm giờ khi có nhà giáo nghỉ ốm, nghỉ thai sản hoặc đi học tập, bồi dưỡng, tham gia đoàn kiểm tra, thanh tra… do cấp có thẩm quyền phân công, điều động phải bố trí nhà giáo khác dạy thay.

Để bảo đảm nhà giáo dạy thêm giờ được chi trả chế độ, Thông tư số 21 quy định một số điều kiện ràng buộc như: tổng số tiết dạy thêm trong một năm học của tất cả nhà giáo không được cao hơn tổng số tiết dạy thêm tối đa trong một năm học của cơ sở giáo dục mà cơ sở giáo dục được thanh toán.

Đồng thời, quy định tổng số tiết dạy thêm trong một năm học của mỗi nhà giáo không quá 200 tiết.

Quy định này bảo đảm phù hợp với đặc thù về hoạt động nghề nghiệp của nhà giáo và bảo đảm nhà giáo không phải làm việc quá tải, có thời gian nghỉ ngơi tái tạo sức lao động, phù hợp với quy định của Bộ Luật Lao động.

Điều chỉnh tiền lương dạy thêm giờ

Trước đây, tiền lương 1 giờ dạy được tính là tổng tiền lương của 12 tháng x số tuần dạy/52 tuần.

Tuy nhiên, quy định về định mức giờ chuẩn giảng dạy đối với giảng viên theo quy định hiện hành tương đương từ 600 đến 1.050 giờ hành chính nên công thức tính trên hiện không còn phù hợp.

Theo đó, tiền lương 1 tiết dạy được điều chỉnh như sau:

Tiền lương 1 giờ dạy
 =
 Tổng tiền lương của 12 tháng trong năm học
 x
 Định mức giờ chuẩn giảng dạy/năm tính theo giờ hành chính
 x
 44 tuần
Định mức giờ chuẩn dạy/năm học
 1760 giờ
 52 tuần

Tiền lương một tiết dạy thêm theo quy định mới bằng một tiết dạy thông thường x 150%.

Theo Thông tư số 21, tiền lương dạy thêm giờ của nhà giáo dạy biệt phái do cơ sở giáo dục mà nhà giáo đến biệt phái chi trả. Tiền lương dạy thêm giờ của nhà giáo dạy liên trường do cơ sở giáo dục mà nhà giáo đến dạy liên trường chi trả.

Trường hợp nhà giáo được cử dạy liên trường đồng thời từ 3 cơ sở giáo dục trở lên thì tiền lương dạy thêm giờ do các cơ sở giáo dục mà nhà giáo đến dạy liên trường chi trả theo tỷ lệ số tiết dạy thực tế ở các cơ sở giáo dục này.

Thông tư mới cũng quy định, thời điểm chi trả tiền lương dạy thêm giờ cho nhà giáo được thực hiện sau khi kết thúc năm học.

Hà Linh
