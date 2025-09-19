Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Lương của giáo viên phổ thông công lập dự kiến tăng cao nhất tới 17,6 triệu đồng

Hà Linh
TPO - Bộ GD&ĐT bắt đầu lấy ý kiến về Thông tư quy định mã số, bổ nhiệm và xếp lương với giáo viên công lập, trong đó mức lương giáo viên các trường phổ thông có hệ số từ 2,1 - 7,55, tương đương mức lương từ 4,9 - 17,6 triệu đồng.

Theo Bộ GD&ĐT, việc bổ nhiệm và xếp lương đối với nhà giáo giảng dạy trong cơ sở giáo dục công lập phải căn cứ vào vị trí việc làm, chức trách, nhiệm vụ, năng lực và chuyên môn nghiệp vụ đang đảm nhận của nhà giáo và theo quy định của pháp luật.

Ở mỗi cấp học, nhà giáo được chia làm các nhóm gồm: giáo viên, giáo viên chính và giáo viên cao cấp.

gb.jpg

Theo đó, giáo viên mầm non có hệ số theo chức danh nghề nghiệp thấp nhất là 2,1 và cao nhất là 6,38. Riêng giáo viên mầm non chưa đạt trình độ chuẩn, hệ số lương dao động từ 1,86 đến 4,06.

Với giáo viên tiểu học, THCS và THPT, hệ số lương xếp theo chức danh nghề nghiệp thấp nhất là 2,34 và cao nhất là 7,55. Giáo viên tiểu học chưa đạt trình độ chuẩn có hệ số lương dao động 1,86 - 4.06.

Giáo viên cao đẳng sư phạm và đại học được xếp lương cao nhất với hệ số lương xếp theo chức danh nghề nghiệp thấp nhất là 2,34 và cao nhất là 8,0.

Dưới đây là bảng lương mới theo dự kiến của Bộ GD&ĐT:

Đối tượng
 Chức danh
 Loại viên chức
 Hệ số lương
 Lương tháng/triệu đồng
Giáo viên mầm non
 Giáo viên mầm non
 A0
 2,1- 4,89
 4,9 – 11,44
Giáo viên mầm non chính
 A1
 2,34 – 4,98
 5,47 – 11,65
Giáo viên mầm non cao cấp
 A2
 4,0 – 6,38
 9,36 – 14,93
Giáo viên mầm non chưa đạt chuẩn
 B
 1,86 – 4,06
 4,35 – 9,50
Giáo viên tiểu học
Giáo viên tiểu học
 A1
 2,34 – 4,98
 5,47 – 11,65
Giáo viên tiểu học chính
 A2
 4,00 – 6,38
 9,36 – 14,93
Giáo viên tiểu học cao cấp
 A3
 5,75 – 7,55
 13,45 – 17,66
Giáo viên tiểu học chưa đạt trình độ chuẩn
 B
 1,86 - 4,06
 4,35 – 9,50
Giáo viên THCS
 Giáo viên THCS
 A1
 2,34 – 4,98
 5,47 – 11,65
Giáo viên THCS chính
 A2
 4,00 – 6,38
 9,36 – 14,93
Giáo viên THCS cao cấp
 A3
 5,75 – 7,55
 13,45 – 17,65
Giáo viên THPT
 Giáo viên THPT
 A1
 2,34 – 4,98
 5,47 – 11,65
Giáo viên THPT chính
 A2
 4,40 – 6,78
 10,29 – 15,87
Giáo viên THPT cao cấp
 A3
 5,75 – 7,55
 13,45 – 17,66

Có thêm phụ cấp, đảm bảo xếp cao nhất

Dự thảo đưa ra các nguyên tắc bổ nhiệm và xếp lương đối với nhà giáo giảng dạy trong cơ sở giáo dục công lập, trong đó có nội dung không được kết hợp nâng bậc lương hoặc thay đổi chức danh nhà giáo, trừ trường hợp nhà giáo có sự thăng tiến nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu của chức danh nhà giáo cao hơn và có nguyện vọng thay đổi chức danh nhà giáo hiện giữ.

Nhà giáo có nhiều kinh nghiệm giảng dạy, giáo dục và có nhiều thành tích trong hoạt động nghề nghiệp hoặc trường hợp nhà giáo được công nhận, bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư theo quy định của luật chuyên ngành.

Không căn cứ trình độ được đào tạo để bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp cao hơn chức danh nghề nghiệp đã trúng tuyển đối với nhà giáo mới được tuyển dụng.

Trường hợp có chênh lệch giữa hệ số lương hiện giữ và hệ số lương của chức danh nhà giáo thì được bảo lưu hệ số chênh lệch theo quy định của pháp luật về tiền lương.

Đại diện Cục Nhà giáo, Bộ GD&ĐT cho biết, dự thảo Thông tư quy định mã số, bổ nhiệm và xếp lương với giáo viên công lập để xác định giáo viên thuộc ngạch, bậc nào. Ngoài khoản tiền lương theo quy định chung, đội ngũ nhà giáo sẽ có thêm phụ cấp và hệ số đặc thù để đảm bảo nguyên tắc lương nhà giáo được cao nhất.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, dự kiến tiền lương cơ bản của tất cả nhà giáo đều tăng. Theo đó, mức tăng ít nhất khoảng 2 triệu đồng, nhiều nhất có thể lên tới 5-7 triệu đồng/người/tháng. Tiền tăng thêm này chỉ tính với lương, chưa tính với các loại phụ cấp khác.

Hà Linh
