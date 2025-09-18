Bộ GD&ĐT dự kiến ‘cấm’ nhà giáo ép buộc cha mẹ đóng góp các khoản tiền trái quy định

TPO - “Không phân biệt đối xử giữa những người học dưới mọi hình thức; không xúc phạm, gây tổn thương, trù dập người học; không vụ lợi, ép buộc cha mẹ hoặc người học đóng góp các khoản tiền hoặc hiện vật trái với quy định của pháp luật”, là một trong những nội dung Bộ GD&ĐT nêu trong dự thảo Thông tư quy định quy tắc ứng xử của nhà giáo trong cơ sở giáo dục.

Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo Thông tư quy định quy tắc ứng xử của nhà giáo trong cơ sở giáo dục để lấy ý kiến góp ý rộng rãi.

Dự thảo Thông tư thay thế Quyết định số 16 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo.

Theo Bộ GD&ĐT, ngày 16/4/2008, Bộ GD&ĐT ban hành quy định về đạo đức nhà giáo. Sau 17 năm triển khai, các quy định đã bộc lộ nhiều bất cập, không còn phù hợp, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển đội ngũ nhà giáo trong thời kỳ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Bên cạnh đó, vẫn còn vụ việc giáo viên có những hành vi và lời nói thiếu chuẩn mực, vi phạm đạo đức nhà giáo, ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần, thể chất của học sinh cũng như làm giảm sút uy tín, hình ảnh của người thầy, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Do vậy, việc cần có một quy định mới, phù hợp gắn với việc ứng xử của nhà giáo đối với các mối quan hệ trong các hoạt động dạy học, giáo dục tại cơ sở giáo dục và cộng đồng.

Ngày 16/6/2025, Luật Nhà giáo ban hành, trong đó quy định về đạo đức nhà giáo gồm các quy tắc ứng xử của nhà giáo trong mối quan hệ với người học, đồng nghiệp, gia đình người học và cộng đồng và giao Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành quy tắc ứng xử.

Việc ban hành quy tắc ứng xử của nhà giáo trong cơ sở giáo dục góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường, thực hiện phương châm "thầy ra thầy, trò ra trò" trên các mặt đạo đức, nhân cách, tri thức; kiên quyết chấn chỉnh tiêu cực trong giáo dục, coi trọng danh dự người thầy, tôn vinh người thầy trong xã hội.

Đánh giá đúng năng lực học sinh

Thông tư dự kiến áp dụng đối với nhà giáo thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Trong đó, quy tắc ứng xử quy định: Nhà giáo không thờ ơ, né tránh hoặc che giấu các hành vi vi phạm xảy ra trong cơ sở giáo dục; không xúc phạm, áp đặt; không vụ lợi, ép buộc cha mẹ hoặc người giám hộ hoặc người học đóng góp các khoản tiền hoặc hiện vật trái với quy định của pháp luật; ngôn ngữ đúng mực, trung thực, tôn trọng, thân thiện, hợp tác, chia sẻ; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc,…

Quy tắc ứng xử trong dự thảo của Bộ GD&ĐT quy định, với người học, nhà giáo có ngôn ngữ chuẩn mực, dễ hiểu, khen hoặc phê bình phù hợp với đối tượng và hoàn cảnh.

Nhà giáo cần đánh giá đúng thực chất năng lực của người học; tôn trọng, đối xử công bằng với người học; không phân biệt đối xử giữa những người học dưới mọi hình thức; không gian lận, cố ý làm sai lệch kết quả trong các hoạt động tuyển sinh, đánh giá người học,...

Với đồng nghiệp, quy định nhà giáo phải có ngôn ngữ đúng mực, trung thực, thân thiện; tôn trọng đồng nghiệp, góp ý đồng nghiệp trên tinh thần xây dựng; sẵn sàng chia sẻ, hợp tác, hỗ trợ đồng nghiệp; không xúc phạm, chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ,…

Cùng với đó, dự thảo Thông tư cũng quy định trách nhiệm của UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương và các Sở GD&ĐT thực hiện tuyên dương, khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt và xử lý nghiêm túc, kỷ luật thích đáng các cá nhân, tổ chức vi phạm.