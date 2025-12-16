Nơi chắp cánh ước mơ làm nguyên thủ quốc gia cho học sinh trường chuyên

TPO - TOMUN - Workshop Resonance là nơi tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng ngoại giao đến gần hơn với học sinh bậc THPT, trong đó có mô hình mô phỏng Liên Hợp Quốc mở rộng.

Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa vừa tổ chức hoạt động Workshop Resonance: Beyond Diplomacy do câu lạc bộ TOMUN tổ chức. TOMUN là Mô hình Mô phỏng Liên Hiệp Quốc mở rộng tại trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa đã có kinh nghiệm 5 năm giúp học sinh nâng cao kiến thức và kỹ năng ngoại giao.

CLB sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức trong mọi hoạt động. Tại các buổi trao đổi, học sinh, khách mời đều trình bày tham luận, hỏi đáp bằng tiếng Anh.

Workshop Resonance: Beyond Diplomacy tại trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa.

Sự kiện lần này có hơn 100 học sinh đến từ nhiều trường THPT trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và khu vực lân cận tham dự. Diễn giả chính của Workshop là Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Khanh (Khoa Lịch sử và Quan hệ Quốc tế, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TPHCM). Với bề dày kinh nghiệm học thuật và thực tiễn, TS đã mang đến cho người tham dự một góc nhìn sâu sắc và toàn diện về lĩnh vực quan hệ quốc tế.

Theo Tiến sĩ Tuấn Khanh trong bối cảnh hội nhập vấn đề sử dụng tiếng Anh là quan trọng, hoạt động ngoại giao đòi hỏi các bạn trẻ rất nhiều kỹ năng, không phải các bạn học thật tốt môn Lịch sử hay nói tiếng Anh lưu loát, mà còn kỹ năng năng mềm, phong cách ngoại giao khéo léo để tham gia đàm phán hay tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế.

Trước câu hỏi của bạn Nguyễn Thị Anh Thư - học sinh lớp 11 trường Phổ thông Năng Khiếu: "Sự khác biệt giữa đàm phán trong hội nghị mô phỏng như MUN và thực tế ở Liên Hợp Quốc là gì?". Thầy Nguyễn Tuấn Khanh cho biết: "Với môi trường học thuật như MUN thì các đại biểu sẽ có lý tưởng hướng đến những giải pháp tối ưu nhất, nhưng ở thực tiễn thì các đoàn đại biểu sẽ chú trọng hơn về cách thỏa hiệp giữa các quốc gia cùng với những khía cạnh phức tạp khác".

Hai diễn giả Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Khanh và Tiến sĩ Trường Kỳ Tông đang giao lưu cùng các bạn học sinh.

Nói về nội dung chuyên môn, bạn Nguyễn Trần Anh Khoa, lớp 11 trường THPT Chuyên Hùng Vương (tỉnh Bình Dương cũ), bày tỏ sự hào hứng trước phần chia sẻ về toàn cầu hóa và giao tiếp của hai diễn giả. Sau tọa đàm, bạn cũng cảm thấy hiểu hơn về tinh thần “win-win” và nhận ra rằng duy trì thái độ thoải mái, cởi mở sẽ giúp bản thân tự tin hơn trong giao tiếp và xây dựng mối quan hệ hiệu quả.

Tham gia MUN, nhiều bạn học sinh cảm thấy thoải mái, tự tin nói tiếng Anh hơn, cũng như hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của Liên Hợp Quốc. Trong trò chơi nhập vai, các bạn được tham gia thảo luận, trình bày về ý tưởng của mình, được thực hành tư duy, khả năng ngoại giao.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Huyền Thảo (phải ảnh) - người góp công lớn cho thành công của Workshop Resonance

Không khí thảo luận cởi mở bằng tiếng Anh giữa các bạn học sinh.

Các bạn học sinh tiếp thu được nhiều kiến thức mới về ngoại giao, các thức hoạt động của Liên Hợp Quốc và được đóng các nguyên thủ quốc gia để bàn về vấn đề nổi cộm của quốc tế.