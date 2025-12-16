'Sao' mạng đang hạ nhiệt?

TP - Hồi đầu năm thấy người ta tính toán công khai bộ phim Đèn âm hồn thu trăm tỷ đồng thì đạo diễn tay ngang làm tất ăn cả Hoàng Nam “đút túi” bao nhiêu. Cuối năm đã lại nghe tin buồn phim thứ 2 của anh bết bát phòng vé, anh rơi cảnh “trắng tay”. Phim mang tên Thế hệ kỳ tích chẳng tạo nên kỳ tích nào. Ai còn dám khẳng định: YouTuber nổi tiếng như Hoàng Nam đụng đâu thắng đó?

Nàng Mơ không như mơ

Thế hệ kỳ tích được đầu tư khoảng 26 tỷ đồng nhưng đến nay thu về chưa đầy 1 tỷ đồng. Nỗi buồn Thế hệ kỳ tích khiến cho ông chủ của kênh YouTube Challenge Me - Hãy thách thức tôi buộc phải tuyên bố, có lẽ đây là phim cuối cùng của anh.

Anh sẽ quay lại làm YouTube, sẽ đưa người xem tới Campuchia. (Một năm mải mê với Thế hệ kỳ tích có khi một bộ phận khán giả Challenge Me đã kịp trở thành fan của kênh khác cũng nên?)

Cảnh trong phim Thế hệ kỳ tích

Phim gắn tên “âm hồn” tạo doanh thu lớn, phim có tên “kỳ tích” lại chẳng có kỳ tích nào. Tên phim không nói lên số phận phim. Nếu vĩnh viễn rút lui kể từ đây thì con đường phim ảnh của đạo diễn Hoàng Nam quả thực ngắn ngủi, đến nhanh và đi nhanh như một tia chớp.

Ngay phim Đèn âm hồn dù đạt doanh thu khá tốt, hơn 106 tỷ đồng sau hơn 1 tháng công chiếu nhưng đã làm rộn lên tranh luận về chất lượng phim, yếu về kịch bản, hạn chế về diễn xuất. Có thời điểm Đèn âm hồn còn vượt mặt cả phim của Thu Trang và Trấn Thành để dẫn đầu phòng vé. Với một đạo diễn tay ngang lại là “lính mới”, chiến thắng ấy có thể ví như giấc mơ có thật.

Lê Dương Bảo Lâm tự hào khoe có 15 triệu người theo dõi trên các nền tảng. Anh mở hẳn họp fan, dự định tổ chức 2 đêm vào cuối tháng 12 tại một nhà thi đấu ở TPHCM. Fan meeting của Lê Dương Bảo Lâm có 3 hạng vé, cao nhất 1,6 triệu đồng, thấp nhất 900.000 đồng. Thế mà ế ngay từ ngày đầu mở bán, tốc độ tiêu thụ vé siêu chậm trong khi nhân vật chính quảng cáo, sân khấu hoành tráng, khách mời oách, mà chỉ bán được 127 vé trên tổng số 1.668 vé. Thất bại trong bán vé fan meeting khiến Lê Dương Bảo Lâm ngỡ ngàng, anh rút ra bài học: Đừng tự tin vào độ nhận diện của mình. Nhiều “sao” đã ra tay “giải cứu” vé fan meeting của Lê Dương Bảo Lâm như… giải cứu nông sản.

Giải mã doanh thu khủng của Đèn âm hồn người ta không thể bỏ qua sức hút từ chính Hoàng Nam. Khán giả Đỗ Văn Phượng (Phú Thượng, Hà Nội) từng đưa cả nhà đi xem Đèn âm hồn vì anh là fan của kênh Challenge Me, cứ đi làm về lại cày view cho Hoàng Nam.

Phim Đèn âm hồn còn có sự góp mặt nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng trên mạng xã hội Hoàng Kim Ngọc trong vai Liễu. Có khi Hoàng Nam cũng biết rõ lợi thế của mình nên mới liều thử sức ở Đèn âm hồn.

Nhưng không phải cứ liều là thắng. Tung bộ phim thứ hai có cái tên như hô khẩu hiệu Thế hệ kỳ tích, lập tức Hoàng Nam nhận trái đắng. Vẫn là sản phẩm của YouTuber nổi tiếng, fan của anh đâu rồi? Đã thế còn có sự góp mặt của Nàng Mơ, một TikToker có lượng theo dõi đáng nể. Thế mà Nàng Mơ cũng chẳng giúp thành tích phòng vé của Thế hệ kỳ tích như mơ.

Nữ ca sĩ Ly Ly tham gia phim Tết Thỏ ơi của Trấn Thành

Khán giả ngày càng khó tính

Điểm lại những phim gây sốt phòng vé, hầu như phim nào cũng có sự góp mặt của những nhân vật đình đám mạng xã hội. Lật mặt 7: Một điều ước có sự góp mặt của Tín Nguyễn, TikToker sở hữu nhiều triệu lượt theo dõi, trong vai Tư Thắm, vợ Tư Hậu (Quách Ngọc Tuyên đóng). Lật mặt 8: Vòng tay nắng khoe dàn TikToker hùng hậu.

Ngoài Lê Tuấn Khang, nhân vật nổi tiếng trên mạng nhờ những video về cuộc sống bình yên nơi thôn dã, Lật mặt 8 còn có Bảo Ngọc, chủ nhân của những điệu nhảy lôi cuốn trên TikTok.

Phim Thám tử Kiên cán đích với doanh thu 249 tỷ đồng, cũng không thiếu bóng dáng TikToker - Tín Nguyễn thủ vai Mùi, một cô gái thuộc tầng lớp thấp kém trong xã hội phong kiến cam chịu, ít nói. Phim về đề tài chiến tranh cách mạng tạo nên cơn sốt phòng vé Mưa đỏ có sự tham gia của “cô giáo dạy nhảy hot nhất TikTok” Đào Lê Phương Hoa…

Sự đổ bộ phim ảnh tấp nập của những TikToker, YouTuber… giúp phim ảnh thêm phong phú về gương mặt và phong cách diễn xuất. Diễn viên tay ngang có lợi thế của họ. Có những TikToker chứng minh họ có khả năng đóng phim, có thể đi theo phim ảnh dài hơi, nếu đủ đam mê và chăm chỉ học hỏi như Tín Nguyễn.

Tuy nhiên, phim nào cũng có TikToker, YouTuber, dù cho đạo diễn liên tục khẳng định chọn diễn viên vì hợp vai chứ không phải vì lý do khác, phần nào cũng làm khán giả thấy nhàm.

TikToker còn tham gia vào vai trò bình luận phim. Họ không biết rằng họ đang chơi “dao hai lưỡi”. Người biết sử dụng dao đã tạo nên cú hích lớn cho phim như trường hợp Đào, phở và piano.

Nhưng ngược lại, như trường hợp của Phạm Thoại khen Bộ tứ báo thủ của Trấn Thành bị phản ứng và gây nghi ngờ đã nhận tiền. “Mồi câu” sử dụng vài lần còn có sức hút, lạm dụng thì không còn là “mồi”.

Cũng không thể không nói tới những nhân vật đình đám mạng xã hội “dính chàm” là “cú sốc” tâm lý với cộng đồng ăn, ngủ trên TikTok, YouTube… Họ mất dần niềm tin và sự ngưỡng mộ với “sao” mạng.

Thêm nữa, đào thải vốn là quy luật. Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Văn Cương bình luận hài hước quanh sự hạ nhiệt của “sao” mạng: “Ai mất giá vẫn mất giá. Đó là chọn lọc thị trường. Những người có giá trị thật rồi cũng bị đào thải để xuất hiện thần tượng mới. Không ai xinh đẹp mãi mà không có nếp nhăn”.

Ở thời điểm này phim có YouTuber hay TikToker đình đám đã ít tạo sự chú ý, thu hút. Trấn Thành hình như đã nhận ra sự dịch chuyển của xu hướng, nên phim Tết Thỏ ơi của Trấn Thành nhiều ca sĩ như Ly Ly, Pháo, Gil Lê, Pháp Kiều… Cứ đà này liệu Soobin Hoàng Sơn, HIEUTHUHAI… sắp tới có bận rộn thêm vì lấn sân phim ảnh? Người vừa có đêm nhạc bùng nổ Mỹ Tâm đã hé lộ dự án phim ra mắt trong mùa xuân 2026. Ngay cả “sao” ca nhạc lấn sân phim ảnh cũng không đảm bảo cho doanh thu phim.

Đừng biến “gia vị” thành “món chính”. Phim muốn đứng được phải có gì đó độc đáo, hơn phim khác, hoặc là nội dung, hoặc là kỹ xảo... Ngay đến vua phòng vé một thời cũng không thể bảo chứng cho phim. Không có một nhân vật nào đủ sức “cõng” cả một bộ phim. Khán giả hôm nay khác rồi.