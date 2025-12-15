Cách săn vé Đông Concert và vòng tham dự lễ hội Đông Đúc Đủ Đầy cùng Đông Fest

Mùa lễ hội cuối năm tại Thủ đô trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi Đông Fest 2025 chính thức công bố cách thức nhận vòng tay tham dự lễ hội Đông Đúc Đủ Đầy và vé tham dự đại nhạc hội Đông Concert.

Hai hoạt động chính, mở cửa miễn phí

Theo Ban tổ chức, Đông Fest 2025 diễn ra từ ngày 24/12/2025 đến 1/1/2026, gồm hai hoạt động trọng tâm là đại nhạc hội Đông Concert và lễ hội trải nghiệm Đông Đúc Đủ Đầy, mở cửa miễn phí cho toàn bộ người dân và du khách.

Đông Fest 2025 diễn ra từ ngày 24/12/2025 đến 1/1/2026, tại Công viên Yên Sở

Trong đó, Đông Concert được tổ chức tại công viên Yên Sở vào tối 24/12, với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ được yêu thích như Noo Phước Thịnh, Bích Phương, Quang Hùng MasterD… được xem là “tín hiệu mở màn” cho chuỗi sự kiện Đông Fest 2025, góp phần khuấy động không khí lễ hội và thu hút sự quan tâm của đông đảo giới trẻ và người dân Thủ đô.

Sân khấu đại nhạc hội được đầu tư hoành tráng với điểm nhấn là mascot chú gấu Bắc Cực khổng lồ đặt tại trung tâm, hai màn hình LED cánh lớn mở rộng tầm nhìn, kết hợp cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng và hiệu ứng sân khấu hiện đại. Ban tổ chức kỳ vọng đêm nhạc sẽ mang đến những khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc cho khán giả thủ đô trong một đêm đông đầy niềm vui.

Tại lễ hội Đông Đúc Đủ Đầy, người tham dự sẽ được tham gia đường đua Go-kart cực kì sôi động

Không chỉ có đại nhạc hội, Đông Fest 2025 còn mang đến chuỗi hoạt động giải trí đa giác quan tại lễ hội Đông Đúc Đủ Đầy. Nổi bật là các khu trải nghiệm như: khu check-in point nhiều màu sắc, đường đua Go-kart phong cách mùa đông, khu vui chơi trẻ em, không gian cắm trại và team building.

Mỗi khu vực được thiết kế riêng theo trải nghiệm nhưng tạo thành tổng thể hài hòa theo chủ đề của Lễ hội, kết hợp yếu tố trải nghiệm, tương tác, cảm xúc, hướng tới nhiều nhóm đối tượng khác nhau, từ gia đình, nhóm bạn trẻ đến người tham dự ở mọi lứa tuổi.

Cách nhận vòng tay và vé tham dự Đông Fest 2025

Ban tổ chức cho biết, quy trình nhận vòng tay tham gia lễ hội và vé Đông Concert được thiết kế đơn giản, thuận tiện. Người tham dự có thể trực tiếp đến số 8 Lê Thạch (Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội) để nhận vòng tay và vé từ ngày 13/12 đến 31/12/2025.

Người tham dự có thể trực tiếp đến số 8 Lê Thạch để nhận vòng tay và vé từ ngày 13/12 đến 31/12/2025.

Cụ thể, mỗi người sẽ nhận được 2 vòng tay màu hồng tham dự lễ hội Đông Đúc Đủ Đầy sau khi thực hiện check-in kèm hashtag theo hướng dẫn của Ban tổ chức.

Đặc biệt, tại khu vực phát vòng tay, người tham dự còn có cơ hội tham gia các thử thách mini của Ban tổ chức để nhận nhiều phần quà hấp dẫn, trong đó có vé tham dự đại nhạc hội Đông Concert.

Bên cạnh hình thức trực tiếp, người tham dự cũng có thể đăng ký online thành công trên website chính thức của Đông Fest để nhận vé và vòng tay (với số lượng có hạn). Không chỉ là thẻ vào cửa, mỗi vòng tay được ví như “chìa khóa mở cổng” đưa người tham dự bước vào không gian mùa đông đa trải nghiệm xuyên suốt Đông Fest 2025.

Đông Fest 2025 có sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) và Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) với vai trò nhà tài trợ kim cương, cùng Tổ chức thẻ quốc tế JCB. Với quy mô lớn, nội dung đa dạng và mở cửa tự do, Đông Fest 2025 hứa hẹn trở thành điểm hẹn giải trí, trải nghiệm không thể bỏ lỡ dịp cuối năm.